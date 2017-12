Santaj sexual, sentintă modică • inculpatul a fost condamnat cu suspendare si are de achitat 20.000 de lei • asta după ce a fost acuzat de santaj si violarea vietii private • el si-a filmat partenera de sex fără ca aceasta să-si dea seama • ulterior i-a cerut niste bani nedatorati, iar cînd femeia nu s-a conformat, a distribuit imaginile compromitătoare • Cătălin Zamă, de 46 de ani, din Piatra Neamt a fost condamnat de magistratii Judecătoriei Piatra Neamt la un an si sase luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere într-un dosar în care a fost acuzat de săvîrsirea infractiunilor de santaj si violarea vietii private. În plus, el trebuie să-i achite victimei infractiunii daune morale de 15.000 de lei, iar alti 5.000 de lei îi datorează cu titlu de cheltuieli judiciare. Judecătorii l-au mai obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunitătii si i-au confiscat un laptop. Sentinta instantei de fond nu este definitivă. Conform actelor de urmărire penală, victima a fost căsătorită pînă în 2012, an în care a divortat. Ulterior a început o relatie cu inculpatul, iar o vreme lucrurile au mers pe calea cea bună. Doi ani mai tîrziu, în 2014, pietreanul a închiriat o garsonieră, însă nu locuia efectiv acolo, ci o folosea doar atunci cînd se întîlnea cu iubita. Nu a durat mult si a decis să filmeze partidele de amor, lucru care s-a întîmplat din primăvara lui 2015. Fără să-i spună partenerei ce are de gînd, făptasul a instalat un laptop cu cameră web si un sistem capabil să realizeze imagini video la detectarea miscării, fără o comandă prealabilă manuală sau prin intermediul unei telecomenzi. „În perioada aprilie - august 2015 inculpatul a înregistrat cu ajutorul laptop-ului si al aplicatiei un număr de sase videoclipuri continînd imagini cu raporturile sexuale dintre el si partea vătămată, fără ca aceasta din urmă să aibă cunostintă de acest aspect“, conform rechizitoriului. Spre sfîrsitul anului, partenera s-a împăcat cu fostul sot, drept pentru care a rupt relatia cu inculpatul. Asta nu a făcut decît să-l irite, hotrînd să scoată ceva bani de la fosta prietenă. În februarie 2016 el i-a trimis victimei mai multe mesaje tip sms si i-a cerut să-i restituie suma de 20.000 de lei în termen de cel mult o lună. Apoi a amenintat-o că dacă nu se va conforma îi va aduce la cunostintă sotului că, în decembrie 2015, ar fi mers împreună într-un alt oras, unde ea ar fi întretinut relatii sexuale cu mai multi bărbati. Pentru remiterea banilor i-a indicat un cont bancar despre care ulterior anchetatorii ar fi aflat că apartine unei firme administrate de pietrean. Cercetările ulterioare au condus la concluzia că femeia nici măcar nu-i datora inculpatului suma de bani cerută. A mai bombardat-o cu mesaje pentru a vedea dacă a remis banii si cum plata nu a fost făcută, pietreanul a distribuit către fiica femeii un fisier video cu imagini înregistrate în timpul întretinerii unui raport sexual. Femeia a anuntat oamenii legii si s-au efectuat mai multe perchezitii, iar în laptop-ul acuzatului au găsit mai multe imagini si filmulete. Pus în fata probelor, santajistul iubăret si-a admis vina si a recunoscut faptele retinute în sarcina sa. De altfel, inculpatul, prin apărător, a cerut procurorilor să încheie un acord de recunoastere a vinovătiei, însă Parchetul de pe lîngă Judecătoria Piatra Neamt a respins solicitarea si a dispus trimiterea în judecată.

