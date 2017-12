Alesii si rusinea usor „reperată“ • cîteva proiecte respinse fără motiv pînă acum, au trecut • altele nu • vechile investitii din municipiu tot nu au fost înregistrate în patrimoniu • e sfidată Curtea de Conturi • Consilierii locali pietreni si-au mai „reperat“ din onoarea sifonată de faptul că si-au făcut un obicei din a respinge fără explicatii proiecte de hotărîre doar pe motive legate de lupta politică sau pe baza ordinelor, de multe ori proaste, primite de la partid. Asa se face că în cea mai recentă sedintă de Consiliu Local, care a avut loc pe finalul lunii trecute, au fost votate o serie de proiecte ce fuseseră respinse în trecut, unele chiar în mod repetat si uneori chiar împotriva unei logici minime. Administrative si nu numai. O explicatie extrem de probabilă vine si din faptul că recent mai multi consilierii din mandatul trecut au fost declarati definitiv buni de plată pentru că au respins fără explicatii un proiect ce avea ca finalitate transformarea unei locuinte particulare într-o cafenea-pizzerie. Mai mult, în motivarea hotărîrii instantei, se făcea referire la faptul că respingerea nemotivată a unui proiect poate îmbrăca chiar forma penală a unui abuz de putere. Si „minunea“ s-a produs în sedinta mentionată: nu numai că proiectul cu cafeneaua a trecut, dar au mai trecut si altele, despre care Monitorul de Neamt si Roman a scris că fuseseră respinse fără nici o motivare, desi aveau toate premisele pentru a fi considerate proiecte în interesul orasului. Cum ar fi cel privind completarea unei hotărîri din 2008, prin care primăria să devină coproprietar cu 43% din parcarea subterană. Care a trecut de data aceasta extrem de usor, desi în trecut cei de la PSD si ALDE se opuseseră fără a oferi explicatii. Un alt proiect din aceeasi categorie, respinse în trecut pe tăcute si aprobate la fel de usor în sedinta ordinară din noiembrie, este cel privind aprobarea rapoartelor de evaluare în vederea efectuării unui schimb de terenuri între o persoană privată si primărie. După cum am mai scris, este vorba despre aceeasi suprafată, aflată în aceeasi zonă, evaluată la aceeasi valoare, dar terenul oferit de persoana privată usura demersul primăriei de a asigura facil accesul într-o parcare. N-au trecut însă alte proiecte. Cum ar fi cel cu înregistrarea în patrimoniu a unor investitii mai vechi. Desi Curtea de Conturi a cerut „imperativ“ acest lucru. Nu prea am înteles motivatia celor de la PSD si ALDE care s-au opus, în rezumat ar fi vorba despre faptul că investitiile ar fi mai vechi. Si există probabil temerea de o eventuală „hepatită administrativă“. Lăsînd la o parte ironia, un demers normal care ar explica opozitia fată de acest proiect ar fi identificarea si prezentarea unor eventuale probleme pe care le-ar avea respectivele investitii: nu au fost realizate în totalitate, sînt suspiciuni de coruptie sau de alt gen, etc. Însă pînă în prezent astfel de precizări nu au fost făcute. În plus, tot fără motivatie, au fost respinse, din nou, în bloc, proiecte privind aprobarea rapoartelor de evaluare, stabilirea preturilor de piată si vînzarea unor bunuri imobile din domeniul privat al municipiului. Fără a fi partizanii înstrăinării unor terenuri apartinînd orasului - ce „afaceri“ de acest gen au făcut în trecut de „clientii“ politicienilor aflati la putere pe plan local! - credem că e necesar să existe o explicatie pentru respingere. Altfel, cine stie, ne putem trezi din nou în fata unor hotărîri definitive ale unor instante în care să fie din nou vorba de bani ce trebuie dati si de posibil abuz de putere.

