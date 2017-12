În Războiul comunicatelor cu Departamentul de Stat al SUA ripostăm cu tehnică furnizată de americani Luni 27 noiembrie 2017, scena politică românească a fost inflamată de un comunicat postat pe site-ul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Prin acest comunicat, Parlamentul României era somat să renunte la a mai dezbate Legile Justitiei, deoarece Statele Unite constată cu îngrijorare că această legislatie „ar putea submina lupta împotriva coruptiei si ar putea slăbi independenta Justitiei“. Există acum indicii că textul Comunicatului a fost scris de un functionar al Departamentului, la dictarea lui Hans Klemen, ambasadorul SUA la Bucuresti.



Paradoxurile legiferării Justitiei în România



Paradoxal, dar Comunicatul SUA vine tocmai acum, când în Parlament se desfăsoară o dezbatere fără precedent privind modificarea legilor Justitiei. Participă la dezbateri reale initiatorii, sustinătorii, opozantii, asociatiile profesionale, Consiliul Superior al Magistraturii, Înaltei Curti de Casatie si Justitie, adică toti cei care pot defini o dezbatere democratică. Parlamentul poate legifera în deplinătatea atributiilor de unic legiuitor. Aceste legi, care trebuie modificate azi, au fost lansate în 2004 de ministrul Justitiei, Monica Macovei „noaptea ca hotii“, fără a fi supuse dezbaterii, nici măcar cât timpul necesar citirii titlurilor. Legile Justitiei lansate astfel de Monica Macovei în 2004, au fost modificate consistent în 2005, de omul acesteia, Raluca Prună, tot „noaptea ca hotii“ si fără nici o dezbatere. Paradoxal, dar aceste legi „nu au beneficiat“ de nici un protest stradal, desi Curtea Constitutională a decis că 100 (una sută) de articole sunt total neconstitutionale. Paradoxal, dar timp de 12 ani, în care regimul Băsescu este inclus integral, Justitia română a functionat după legi strâmbe, instituind domnia fărădelegii, proprie unui stat paralel cu statul de drept. În lipsa unei Opozitii coerente si autentice, lupta pentru putere a fost transferată din câmpul politic al Parlamentului în „câmpul tactic“ al Serviciului Român de Informatii, în care a fost inclusă si Justitia, prin protocoalele încheiate cu Directia Natională Anticoruptie, în regimul Băsescu. Presedintele klaus Johannis, care si-a neglijat atributul de factor de echilibru, a devenit partizan în câmpul tactic,cu mesaj si geacă rosie, brevetând calificativul de „penal“ a oricărei persoane care urcă scările Directiei Nationale Anticoruptie, indiferent pentru ce. Decretând că singurul mecanism de însănătosire a clasei politice este îndepărtarea „penalilor“ din toate structurile de decizie politică sau guvernamentală, Iohannis a avut sprijinul neconditionat al Directiei Nationale Anticoruptie, care a emis la comandă mandate de chemare la sediu a tuturor tintelor vizate din spatiul public. Singurele ingrediente definitorii a etichetei de „penal“ au fost prezenta obligatorie a presei, a televiziunilor sau a cătuselor, la urcatul scărilor Directiei Nationale Anticoruptie. „Justitia televizată“ si „Republica Procurorilor“ au fost noile concepte ale „Statului paralel“. Prima victorie a statului de drept asupra „statului paralel“, a fost eliminarea cătuselor, procedură a tripletei Macovei-Prună-Kovesi, cu ajutorul organismelor europene socate de această procedură. În „câmpul tactic“ s-au înscris si protestele de tip „# Rezist!“, axate pe sustinerea neconditionată a justitiei si a DNA, cu precădere începând cu guvernarea Partidului Social Democrat. Paradoxal, sustinerea Justitiei si în mod special a Directiei Nationale Anticoruptie, prin proteste stradale, survine pe fondul căderii dramatice a încrederii populatiei în Justitie. Scăderea încrederii populatiei, este justificată de abuzurile si erorile judiciare atât ale judecătorilor, cât si ale procurorilor, care au distrus carierele profesionale sau politice a unor oameni, a căror singură vinovătie a fost că li s-a lipsit eticheta de „penali“, când urcau scările DNA-ului. Paradoxal, dar protestatarii stradali si Opozitia abulică, nu au în vedere aceste victime ale abuzurilor justitiei, considerându-i cinic „pierderi colaterale“ ale luptei anticoruptie. Suntem în contextul în care, în spatiul public apar tot mai multe dovezi relevante că Justitia functionează discretionar si abuziv, că se fac dosare politice, că sunt afectate nejustificat cariere, că Justitia în frunte cu Directia Natională Anticoruptie si-a propus reconfigurarea clasei politice si mai ales a pozitiei partidelor în ierarhia puterii. În acest context, NIMENI nu protestează în stradă, de exemplu, împotriva coruptiei si abuzurilor din Justitie, realizate sub pretextul „luptei împotriva coruptiei“. Dacă ar fi să ne potrivim mesajelor protestatarilor si ale Opozitiei abulice, Justitia nu ar trebuie atinsă nici cu o floare. Si aceasta în situatia în care Parlamentul este deja în întârziere cu modificările impuse de Curtea Constitutională, de clarificarea răspunderii magistratilor pentru prejudiciile provocate prin erori judiciare sau rea credintă, de eliminarea abuzurilor justitiei si mai ales, a cazurilor de implicare politică a magistratilor. Protestatarii si Opozitia abulică, doresc ca aceste derapaje ale Justitiei să rămână elementele definitorii ale luptei anticoruptie si ale Independentei Justitiei.



Prin somarea Parlamentului de a nu umbla la legile Justitiei, oficialii SUA îsi demască intentiile lor de conservare a influentei în România



România este membră UE si partener NATO. Ca membră a UE, România este evaluată permanent prin mecanismele MCV, în legătură cu stadiul implementării normelor statului de drept si a legilor Justitiei. Ca partener NATO, România ar putea fi subiect de analiză si atentionare a acestui organism, în legătură cu derapajele de la reglementările parteneriatului. Surpriza neplăcută a apărut odată cu acest comunicat, prin care Departamentul de Stat (omologul Ministerului Afacerilor Externe) si-a permis să evalueze activitatea Parlamentului României. De precizat că SUA este unul din membrii NATO, dar nu este NATO. Comunicatul SUA ne relevă faptul că PSD-ul, ca partid de stânga, nu este agreat de americani. Suntem la curent că în SUA există un puternic curent antistânga, definit sumar „anticomunist“. Curent accentuat după 1917, când interesele financiare americane l-au trimis pe comunistul Leon Trotki în Rusia, după revolutia burghezo-democratică din februarie. Sarcina lui Trotki a fost ca alături de V.I.Lenin, trimis la rândul lui de autocratia germană, să instaleze puterea Sovietelor, precursoare a lagărului comunist. Pentru ca „anticomunismul“ să fie profitabil, autocratia americană avea nevoie de un adversar comunist real, punând bazele înfiintării URSS. După „Întelegerea de la Malta“ din 1989 România s-a eliberat de comunism, cu ajutorul conjugat al SUA si URSS. Este singurul gest de sprijin si-l apreciem la valoarea sa istorică, desi ne-a costat. Acum, în 2017, SUA este foarte îngrijorată de evolutia României si se simte responsabilă pentru securitatea noastră în raport cu Rusia. Dar unde erau Statele Unite în 1945, când România a avut cea mai mare nevoie de sprijin în momentul trasării granitelor prin Europa de către Stalin? În 1945, SUA cedase lui Stalin mandatul de prefigurare a Europei de Est în general, si a pozitiei României în special.



Avertizarea Parlamentului de către administratia SUA stirbeste suveranitatea României



Dacă Departamentul de Stat al SUA a avertizat Parlamentul să nu umble la legile Justitiei, asa neconstitutionale cum sunt, a fost obligatia celor doi presedinti ai forurilor legislative să răspundă. Răspunsul acestora, ca reprezentanti de drept ai acestor foruri legislative, s-a realizat pe acelasi calapod ca avertismentul american. Tăriceanu si Dragnea au avertizat SUA că Parlamentul reprezintă Suveranitatea României si că această suveranitate nu are flexibilitatea subordonării si nici nu poate fi negociată. Unii români si Opozitia abulică, s-au si repezit să condamne reactia celor doi presedinti si să emită scenarii apocaliptice privind posibilele reactii negative ale administratiei americane, fie pe căi diplomatice, fie pe linia cooperării militare, fie economice sau pe alte domenii. Nu prea văd ce pierderi ar putea înregistra SUA în urma „îngrijorărilor“ manifestate. Tot ce ne-a oferit SUA după 1990, noi românii am plătit cu vârf si îndesat, în formă continuată. Protestatarii din stradă si Opozitia abulică au exultat, presupunând că în opera lor de demonizare si eliminare a PSD-ului ca putere politică, administratia americană este alături de ei si îi sustine. În plan intern, Opozitia abulică lipsită de substantă si credibilitate si-a axat unicul proiect politic pe un „anticomunist“ isteric bazat pe clisee. Pentru acestia „anticomunismul“ trebuia să aibă o reprezentare si acesta a fost convertit în „antipesedism“. Ca reactie, liderii PSD s-au întrecut să intre în gratiile Washingtonului, dând dovezi nenumărate de loialitate, uneori la limita slugărniciei, cum a fost prezenta lui Dragnea si Grindeanu, cu farfuriile de unică folosintă în mână, umblând prin sală la festivitatea de înscăunarea a Presedintelui Trump. În paralel, unii magistrati pretind aberant că legile justitiei să fie retrase urgent si procesul legislativ să fie reconstituit de la zero, pe alte fundatii, neprecizate. Unde dumnezeu erau acesti magistrati în 2004 si 2005, când legile Macovei si Prună se scriau direct la Monitorul Oficial, pentru a fi publicate pur si simplu, fără nici o dezbatere „pe nu stiu care fundatii“. Dacă asa zisul avertisment al SUA, la adresa Parlamentului României, acesta pe care îl avem, se vrea să nu fie socotit un afront la adresa suveranitătii României, Departamentul de Stat american ar trebui să si-l însusească explicit si să argumenteze concret ce pasaje ale legilor Justitiei le-a provocat „îngrijorările“, nu să împuste în devălmăsie. Demnă de reflectie a fost reactia unui protestatar, care întrebat cu microfonul în fată, cum vede el că ar fi normal să se legifereze legile Justitiei, pentru ca protestatarii să fie satisfăcuti, răspunsul acestuia a venit sec, ca lama ghilotinei: „să fie lăsată Justitia în pace, să-si facă singură propriile legi!“. Si ne mai mirăm ca prostii, când auzim că în România se trăieste în state paralele.

