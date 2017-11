Piata se deschide, panarama continuă • primele vor fi disponibile tarabele din sectorul legume si fructe • „De miercuri se va putea face comert în conditii civilizate“, a declarat primarul Chitic • licitatia pentru administrare a fost contestată • în sedinta de Consiliu Local de ieri a fost scandal pe inelul de utilităti si pe spatiul din afara pietei • Piata Centrală din Piatra Neamt se deschide astăzi, dar războiul între politicieni continuă cu aceeasi intensitate. Aceasta e concluzia zilei de ieri, cînd, în prima ei parte, primarul Dragos Chitic anunta deschiderea pietei si o serie de măsuri ce vroia să le ia, iar, în a doua jumătate, în sedinta de consiliu local, între primar si pesedisti s-a produs un nou schimb înversunat de replici pe marginea acestui subiect. Initial, primarul Dragos Chitic a anuntat într-o conferintă de presă că deschiderea va fi făcută în etape: în primă fază, sectorul de Legume-Fructe, apoi celelalte spatii care au fost închiriate, pe măsură ce noii chiriasi vor obtine avizele necesare si vor finaliza amenajarea lor. Si că vrea ca primăria să preia inelul de utilităti de la Urban stingîndu-se o parte din datoria societătii către municipalitate. „E un moment întîrziat nepermis de mult, sapte luni, de unii politicieni locali. După aprobarea în luna octombrie de către Consiliul Local a propunerii pe care am făcut-o de administrare a pietei de către primărie, a urmat o muncă sustinută si iată că am reusit printr-o foarte bună organizare să deschidem piata la sfîrsitul lunii noiembrie, asa cum am anuntat. Nu va fi o deschidere cu fast, nu va fi nicio tăiere de panglică, ci va fi o deschidere naturală si etapizată. Important este că nu va mai vinde nimeni în frig, pe ploaie sau pe ninsoare si se poate face începînd de mîine un comert civilizat într-un spatiu modern. Încheiem astfel un episod trist as spune eu. Eu personal rămîn cu un gust amar dat de implicarea nefastă a politicului în acest subiect. Important este acum doar faptul că redăm pietrenilor piata si posibilitatea de a face cumpărături de Sărbători de la acest important complex agro-alimentar. Mentionez si faptul că imediat după ce vom deschide piata, vom soma pe toti cei care au constructii provizorii în zonele ocupate după incendiul din 2014 să elibereze terenul pentru a reface locurile de parcare si pentru a asigura fluxul normal al desfăsurării activitătii unei piete“, a declarat primarul Dragos Chitic.



Scandal în sedintă



Pe ordinea de zi a sedintei de consiliu local de ieri au fost si trei proiecte de hotărîre legate de Piata Centrală. Unul viza stingerea unei părti a datoriei CMI Urban către municipalitate, prin darea în plată a retelei de utilităti situate în incinta obiectivului. Aceasta a fost evaluată la aproape 1.185.000 de lei, cu tot cu TVA, sumă cu care să fie redusă datoria de peste 10.880.000 de lei. Practic, primăria să preia celebrul „inel de utilităti“, în schimbul reducerii datoriei. Numai că social-democratii si cei de la ALDE s-au opus. De data aceasta, minune, au si motivat prin vocea consilierului Victor Marghidan. Care a spus în esentă că nu e foarte clar cum e cu evaluarea, făcută de un expert tocmit de Urban, si care se referă practic la niste tevi aflate sub pămînt, pe care evaluatorul, logic, nu a avut cum să le vadă. Cert e că proiectul a picat si se naste o primă întrebare... de logică: piata se deschide, va fi folosit inelul de utilităti, altfel n-are cum să functioneze, acesta e în continuare a Urban-ului si de aici intervine ruptura logică: primăria îl va folosi „cu forta“, ceea ce nu credem, îl va închiria, sau va găsi vreun alt „artificiu“? Un alt proiect de hotărîre a vizat modificarea regulamentului de organizare si functionare a pietei, modificări considerate de primarul Chitic ca venind în sprijinul chiriasilor din hala de Legume-Fructe. Era vorba, printre altele, ca plata garantiei să se poată face într-un termen de pînă în 90 de zile, iar cei care doresc să poată plăti esalonat chiria pentru o lună de zile, pînă la expirarea acestei perioade. Dar si de compartimentarea unui spatiu pentru fast-food si identificarea unor zone exterioare care să fie scoase la licitatie. Din nou cei de la PSD au avut obiectiuni, printre care că nu se stie exact în acest moment cît este zona exterioară si că nu e normal să fie împărtit spatiul pentru fast-food. Că va stabili instanta, nu se stie cînd, cine e cîstigătorul licitatiei pentru administrarea pietei si acesta ar trebui să primească spatiul „întreg“. În acest moment a izbucnit războiul replicilor. Primarul Chitic a spus că PSD vrea să întîrzie scoaterea la licitatie a spatiilor rămase si că aceste observatii puteau fi făcute din timp, de săptămîna trecută cînd a fost postat proiectul de hotărîre. Al treilea proiect viza modificarea unui contract de concesiune între Urban si municipalitate tocmai pentru un teren de pe lîngă clădirea Pietei. Cel pe care s-au ridicat o parte din constructiile improvizate în care s-a tîrguit pînă acum. Social-democratii din nou au avut de obiectat că nu li se pare normal să modifice un contract neactualizat, au spus ei, de ani buni si au votat în consecintă. Secretarul municipiului a replicat că există hotărîri de CL, că au fost făcute actualizări, dar că nu au fost încheiate acte aditionale pînă în prezent. Ar lipsi ultimele două, motiv pentru care există o cercetare disciplinară la nivelul angajatilor din primărie. Dar că proiectul ar fi trebuit votat pentru că altfel apare o nouă „problemă de logică“: dacă proiectul a picat, terenul rămîne la Urban, primăria nu poate demola si nici face eventual parcări, ba, mai mult, poate chiar închiria spatiul pentru niste comercianti care le-ar putea face în ciudă „fraierilor“ ce au licitat sume destul de mari pentru a-si lua spatii în piată. Ceea ce n-ar fi tocmai în regulă. Concluziile ar putea fi multe, însă ne rezumăm la fapte. Interesul în jurul pietei e în continuare unul foarte mare. Firma din Bucuresti care a contestat licitatia e a prietenilor sefului PSD Neamt. Politicienii au alte interese decît să clarifice lucrurile si să corecteze greseli din trecut. Pietrenii au măcar o piată. Chiar dacă va fi deschisă pe bucăti, iar politicieni vor continua să se bată pe ea.

Articol afisat de 496 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Cezar FILIP)