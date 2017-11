Tevarii, la numai un punct de lider Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Roman a făcut o nouă bucurie fanilor, învingînd în deplasare, cu 3-1 (0-1) pe CSM Pascani. Meciul disputat vineri, 24 noiembrie, contînd pentru etapa a XIV-a a Ligii 3, Seria I, a fost destul de dificil, mai ales că gazdele au deschis scorul în minutul 22, prin Ionut Nutescu. Partida s-a echilibrat pînă la pauză, însă tabela de marcaj a rămas neschimbată, desi ambele echipe au trecut pe lîngă goluri. La reluare, romascanii au atacat mai hotărîti si au reusit, în minutul 59, să egaleze, prin căpitanul Mădălin Popa, care a transformat o lovitură de la 11 metri, just acordată de arbitrul central. Iesenii s-au năpustit în atac, dar tot romascanii au fost cei care au marcat pe contraatac, în minutul 66, prin Cosmin Tapu. La 1-2, păscănenii au încercat să revină, însă oaspetii au fost cei care au înscris pe final prin Alin Mocanu (min.87), care a intrat în a doua repriză. CSM Roman rămîne astfel neînvinsă după opt etape în care a adunat 20 de puncte, din sase victorii si două egaluri. Cu o zestre totală de 27 de puncte, CSM Roman si-a păstrat locul lll în clasament, dar a profitat de faptul că Otelul Galati a învins acasă cu 1-0 pe liderul Aerostar Bacău si s-a apropiat la numai un punct de cele două formatii fruntase. În continuare, seria este condusă de Aerostar, care are golaveraj mai bun decît otelarii. În ultimul meci al turului, CSM Roman va juca acasă, de Ziua României, vineri, 1 Decembrie, cu penultima clasată, Avîntul Valea Mărului, echipă ce a adunat doar sapte puncte. „Exact cum am preconizat, a fost un meci mult mai greu decît a aratat clasamentul, însă băietii au dat dovadă de spirit de luptă si au întors, în repriza secundă, un rezultat nefavorabil. Avem opt partide consecutive fără înfrîngere si cred că am dovedit că sîntem revelatia turului de campionat. Multumim tuturor sustinătorilor, băietii de la fotbal si-au făcut încă o dată treaba! Mai avem vineri, 1 Decembrie, de Ziua României un meci acasă cu penultima clasată si îi invităm pe romascani să se bucure de o nouă victorie! Apoi, vom astepta si răsplata muncii echipei“, a precizat antrenorul principal Gabriel Tapu care la Pascani a trimis în teren următoarea garnitură: Bicleanu - V. Mocanu, D. Marin, M. Marin, Chirilescu - Brăescu- Florean, Popa, Netbai - Tapu si Crăciun. Nu au jucat portarul titular, Băiceanu, Lucaci, în recuperare si Aeroaiei, suspendat pentru patru cartonase galbene. În celelalte meciuri ale rundei din week-end au fost înregistrate rezultatele: Metalosport Galati - AFC Hărman 0-5; CSM Focsani - Sporting Liesti 1-1; Bucovina Rădăuti - Olimpic Cetate Râsnov 2-1; Sănătatea Darabani - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-2; Avîntul Valea Mărului - KSE Tg. Secuiesc 1-2 si Suporter Otelul Galati- Aerostar Bacău 1-0. AFC Odorheiu Secuiesc a stat.

