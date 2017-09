Detalii explozive: „Cu asta l-am făcut pe Filip“ • procurorii DIICOT au stabilit că imaginile în care fostul sef al Politiei Piatra Neamt apare bătînd o minoră au fost sustrase de comisarul Relu Baciu • el i-a spus ofiterului de serviciu că are nevoie de imagini pentru o anchetă • tot el i-a spus unui alt politist: „Cu asta l-am făcut pe Filip“ • ulterior comandantul ar fi sters secventele din sistemul informatic • Procurorii din cadrul DIICOT Neamt au finalizat ancheta în cazul filmuletului compromitător în care fostul comandant al Politiei Municipiului Piatra Neamt pare a fi surprins bătînd o minoră în sediul institutiei si care a fost postat pe canalul YouTube. În cauză au fost mai multi suspecti, însă au fost inculpati numai ofiterul Relu Baciu si ex-seful politiei pietrene, comisarul sef Cezar Filip. Primul este acuzat de transfer neautorizat de date după ce a luat din sistemul informatic al institutiei imaginile care au dus la demiterea lui Filip. Acesta din urmă este acuzat de purtare abuzivă, pentru că a bătut minora de 14 ani suspectată de comiterea unei fapte cu violentă -tîlhărie, precum si de alterare a integritătii datelor informatice, după ce a instigat seful firmei care administra sistemul de supraveghere să formateze hard-disk-ul. Scandalul s-a iscat pe 19 martie 2014, cînd pe YouTube a apărut filmuletul cu pricina, în care comisarul sef Cezar Filip agresa cu pumnii si cu picioarele o minoră de 14 ani, chiar în sala de asteptare a Politiei Municipiului Piatra Neamt. Cazul a căpătat o amploare uriasă în tară, luări de pozitie pe această temă fiind extrem de numeroase. Unele îl acuzau pe seful Politiei de modul cum a rectionat, altele îi acordau circumstante atenuante, dat fiind faptul că minora cu pricina comisese infractiuni grave, axîndu-se pe jefuirea bătrînilor. Imediat a fost declansată o anchetă, iar expertiza dispusă în cauză a stabilit faptul că imaginile, desi nu existau dubii, erau chiar erau din sediul Politiei Piatra Neamt si fuseseră descărcate pe 18 martie 2014 pe un dispozitiv de stocare. În aceeasi zi au fost sterse din sistemul informatic al institutiei prin formatarea hard disk-ului.



Declaratii contradictorii



Initial, ancheta a fost la Parchetul de pe lîngă Curtea de Apel Bacău si viza infractiunea de purtare abuzivă, însă ulterior competenta a revenit DIICOT Neamt. Cercetările au condus la concluzia că în ziua faptei, pe 8 martie 2014, comisarul sef Cezar Filip se afla la o florărie din zona Aleho, moment în care a văzut niste adolescenti care agresau o bătrînă. A fugit după ei dar nu a prins decît o fată, Ana Maria T., atunci în vîrstă de 14 ani. A chemat un echipaj, format dintr-un ofiter si un subofiter, care a luat-o pe minoră si a dus-o la Politia Piatra Neamt, la audieri. După aparitia filmuletului pe YouTube, cei implicati au dat primele declaratii cu diferente semnificative între ele. Filip a sustinut că atunci cînd a încercat să o imobilizeze pe minoră aceasta l-ar fi lovit la genunchiul la care fusese operat cu un an înainte, apoi i-a dat peste mînă si i-a căzut telefonul. Cea în cauză a sustinut că nu se afla în grupul de infractori, nu participase la tîlhărie si de asta nu a fugit si a fost prinsă de fostul comandant. Ofiterul care a însotit-o pe fată la sediu, Lucian Gabur a precizat în raportul initial că Filip nu a bătut minora, ci numai a „a lovit-o tangential si a tras-o de mînecă“. La Parchetul de pe lîngă Curtea de Apel Bacău si-a modificat sustinerile si a declarat că în momentul în care Filip a intrat în sala de asteptare a observat că minora încerca să-si aprindă o tigară, context în care fiind si nervos „a intrat si i-a dat peste mînă, aceasta a scăpat tigara, după care a apucat-o de glugă si a scuturat-o de cîteva ori după care a tras-o afară fortat din încăpare pînă aproape de usă“. Totusi atunci cînd cauza a ajuns la DIICOT a revenit asupra declaratiilor si a spus că „a smotocit-o un pic“ si nu i-a aplicat lovituri cu pumnii si picioarele. A mai avut o revenire si a spus că „a tras-o în stînga si în dreapta. Aceasta avînd o greutate mică, era usor să o misti dintr-o parte în alta“. Nici minora nu a fost mai brează si a a dat declaratii contradictorii. După audierile initiale a spus că de fapt ar fi încercat să-si aprindă un capăt de tigară, Filip i-a dat peste mînă, ea l-a înjurat de mamă, iar el a îmbrîncit-o.



Bani pentru retragerea declaratiei?



Ulterior minora a sustinut că era sub influenta unor substante pe care le inhalase, iar Filip doar s-a prefăcut că o loveste. Apoi a schimbat tactica si a povestit că atunci cînd a fost chemată la audieri, la Bacău, ar fi fost dusă cu masina de doi agenti care i-ar fi dat bunicii ei 100 de lei din totalul de 5.000 de lei promisi, pretul pentru a-si retrage plîngerea. Cei doi politisti ar fi învătat-o pe drum ce anume să declare în fata procurorului, că nu a fost lovită de comisarul sef Filip. Totul s-a schimbat la DIICOT, pe 22 mai 2015, cînd adolescenta a declarat că nu s-a opus cînd ofiterul Filip a prins-o, nu l-a lovit, nu i-a căzut telefonul si că a predat-o unui echipaj. Filip ar fi ajuns la sediu după 10 - 20 de minute, ar fi luat-o la bătaie lovind-o cu piciorul în burtă, cu capul de perete si a tras-o de păr. Si că în încăpere mai era un politist în civil care rîdea. De păr ar fi dus-o pînă la etajul II, i-a mai dat un pumn si o palmă apoi tot Filip ar fi chemat un avocat din oficiu pentru a participa la audieri. Despre acest incident au aflat politistii Relu Baciu si Constantin Nichita, care erau într-o stare conflictuală cu comandantul Filip. Asa se face că Baciu a încercat prin diverse metode să facă rost de imaginile compromitătoare cu unicul scop de a-l debarca din functie pe sef.



„Cu asta îl facem pe Filip“



Pe 10 martie a mers la ofiterul de serviciu unde era sistemul de stocare a imaginilor. I-a solicitat agentului să acceseze sistemul pentru a căuta imaginile, dar nu le-a putut vedea bine pentru că filmul se tot întrerupea, fără să-si dea seama de cauză. Agentul de serviciu stia de adeversitătile mentionate si i-a spus lui Baciu că imaginile au fost sterse si nu pot fi văzute. Explicatia l-a multumit pe moment, însă Baciu a revenit, iar pe 18 martie a încercat să le copieze pe un stick, pe motiv că are nevoie de imagini pentru o cauză pe care o instrumentează. Nu a reusit să facă transferul pentru că nu se pricepea. S-a mai străduit si în cele din urmă i-a iesit. Apoi a iesit pe hol, s-a întîlnit cu Constantin Nichita si i-ar fi spus: „Cu asta îl facem pe Filip“. În aceeasi zi comandantul a fost înstiintat de ofiterul de serviciu despre transferul de date. În consecintă el l-a chemat pe administratorul sistemului de supraveghere si i-a cerut să facă verificări la sistem, dar de fapt scopul ar fi fost să steargă imaginile care i-au distrus în cele din urmă cariera. Un martor l-a văzut pe administrator si l-a întrebat pe ofiterul de serviciu cine este persoana, iar acesta i-a răspuns că este de la firma care administrează sistemul informatic si „a venit la solicitarea domnului comisar sef Filip Cezar să steargă niste imagini din sistem“. De mentionat este faptul că la DIICOT inculpatii s-au prevalat de dreptul de a nu da declaratii. Asa stînd lucrurile, anchetatorii au presupus că Baciu i-ar fi dat imaginile lui Nichita, iar acesta altei persoane care le-a postat pe YouTube. Totusi, ofiterul de serviciu s-a temut pentru slujba lui după acest incident, cu toate că nu putea să-l refuze pe Baciu, avînd în vedere că acesta îi era ierarhic superior. Însă au existat discutii între Baciu si ofiterul de serviciu si acesta din urmă si Nichita, care au fost interceptate de anchetatori. Cei trei îsi făceau griji ce si cum să declare la anchetă astfel încît totul să concorde. Nichita nu a putut fi inculpat, ofiterul de serviciu a scăpat de acuze cauza fiind clasată în ce-l priveste, la fel ca si în cazul lui Gabur si a administratorului sistemului informatic. Totusi, din interceptările de la dosar, cu Baciu, Nichita si ofiterul de serviciu, cele mai multe griji si le făcea acesta din urmă. Baciu nu a avut nici o remuscare atît timp cît l-a dat jos pe Filip, fiind însă bucuros că iese la pensie.



„Mă doare-n p“



Cam la atît se reducea spaima lui Baciu care avea vechime în politie, nu destul cît să iasă la pensie, dar un medical face uneori minuni. Ofiterul i-a dat asigurări ofiterului de serviciu că totul se va termina cu bine, „să nu se teamă de procuror, că nu te mănîncă, dă-o în ... mea de treabă, ce dracu, esti copil si tu? Doar e om ca noi. Doar nu se apucă acum să te bată. Ce crezi, că te pune la rotisor acum, ce dracu?“, i-a dat asigurări Baciu ofiterului de serviciu, făcînd referire la modul în care erau tratati suspectii la anchetă în vremurile comunismului, „rotisorul“ fiind o metodă dureroasă care nu dădea gres. „Hai calmează-te. Ascultă-mă pe mine, că doar ne stim de atîtia ani de zile si nu are rost, ti-am spus, nu te mint, doar eu ti-am spus că-ti vreau binele. Pe mine mă doare-n p... Dar eu, stii ce fac? Dacă văd că se îngroasă gluma mă duc, mă internez în spital, în ... mea si ies la pensie. Mă doare-n p.... Am 22 de ani de Politie, îi ... în gură. Cît mi-or face, 22 de milioane, 23. Dă-i în ... mă-si-i. Sper eu să nu se ajungă acolo. Că doar nu aveam interes nici eu, nici tu, si nici Nichita, nu?“. Asigurările lui Baciu i-au făcut bine în final ofiterului de serviciu, nu însă si lui. A fost inculpat, ce se vede la interceptări nu pare să-i facă nici un bine, iar durerile sînt nu doar în zonele mentionate de el, ci cu mult mai mari. Rămîne de văzut ce vor stabili judecătorii în acest caz si cum vor trata „durerile“ fostului politist. Că prea le-a invocat des.

