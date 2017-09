Agronomul Alexandru Molodoi sprijină turneul de sah Memorialul „Mihai Molodoi“ • „După ce o boală necrutătoare l-a luat dintre noi si i-a fost dedicat un memorial, m-am implicat cu o sumă modică, în fiecare an, la toate editiile. Uneori am mai oferit cîte un trofeu, o diplomă, însă sper ca la editiile viitoare să pot face mai mult“, a declarat inginerul pietrean Turneul de sah Memorialul „Mihai Molodoi“, editia a VII-a, s-a desfăsurat la Piatra Neamt, la sfîrsitul săptămînii care a trecut, într-un spatiu pus la dispozitie de Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Neamt. Memorialul promovează sportul mintii, dar si amintirea unui mare sahist, care a murit cînd se afla pe lista de asteptare pentru transplant de ficat, iar din banii strînsi pentru operatie au fost sustinuti trei juniori să participe la o competitie natională de sah. Organizatorul memorialului este Sebastian Volcinsche, pretedinte al Asociatiei Judetene de Sah si al cluburilor Bicazul si Cimentul Bicaz, arbitru international si, mai nou, presedintele Colegiului Central de Arbitri. Printre sustinători, alături de Primăria Piatra Neamt, se află si agronomul Alexandru Molodoi, văr al sahistului Mihai Molodoi, în amintirea căruia se organizează memorialul. La această editie a contribuit cu sume pentru patru premii, dintre care unul special. „Mihai Molodoi mi-a fost văr. Era pasionat de sah, a fost talentat de mic. La Rotunda, în comuna Doljesti, acolo unde am copilărit amîndoi, el ne-a învătat să jucăm sah. Ne adunam multi copii ori la el acasă, ori pe malul Siretului si jucam sah, mai ales duminica sau în timpul vacantelor. După ce o boală necrutătoare l-a luat dintre noi si i-a fost dedicat un memorial, m-am implicat cu o sumă modică, în fiecare an, la toate editiile. Uneori am mai oferit cîte un trofeu, o diplomă, însă sper ca la editiile viitoare să pot face mai mult, inclusiv prin atragerea patronului firmei la care lucrez în această promovare. Am văzut că există foarte multi copii care preferă sahul si cred că Memorialul «Mihai Molodoi» merită să devină un turneu mai atrăgător, mai interesant, cu premii în valoare mai mare si, astfel, participarea să fie mai numeroasă“, a precizat Alexandru Molodoi, inginer agronom, director în cadrul grupului de firme Almos. Teodor Rotaru are 23 de ani, este din Piatra Neamt si a obtinut, pe lîngă un premiu al Memorialului, si premiul special acordat de Alexandru Molodoi si înmînat de fiul acestuia, George Molodoi. „Particip la acest memorial de la prima editie, din 2010. L-am cunoscut pe Mihai Molodoi pe vremea cînd eram junior. Era implicat în viata sahistă, juca sah cu noi si ne întîlneam la competitii. Apoi s-a îmbolnăvit, era pe lista de asteptare pentru transplant de ficat, dar nu a mai apucat, căci a murit. Iar banii pe care îi strînseseră pentru operatie au fost dati, mie si încă altor doi juniori, pentru a putea merge la o competitie care se desfăsura la Amara“, a spus Teodor Rotaru. În gimnaziu si liceu, adică la Scoala nr. 2 si la Colegiul National „Petru Rares„, Teodor Rotaru a participat la 20 de etape nationale ale olimpiadelor, la fizică si matematică în special. Acum este masterand la Facultatea de Automatică si Calculatoare a Universitătii Politehnice Bucuretti si, după ce îsi termină studiile, vrea să lucreze în cercetarea de bază. Organizatorul Memorialului, Sebastian Volcinsche, este încrezător în perspectivele sahului. „Initiativa organizării Memorialului «Mihai Molodoi» a apartinut profesorului Corduneanu, care, din păcate, a plecat si el dintre noi. Acum a ajuns la a opta editie, cu sprijinul Primăriei Piatra Neamt si al Directiei Judetene pentru Sport si Tineret, cărora li se adaugă domnul Alexandru Molodoi. Implicarea mea este mai mult organizatorică si prin arbitraj. Perspectivele memorialului par bune, căci avem promisiunea domnului primar Dragos Chitic si a domului Alexandru Molodoi că anul viitor vom avea o competitie mai de amploare“, a declarat Sebastian Volcinsche.

