Sefii judetului, plimbare la Munchen pe bani publici • presedintele Ionel Arsene si administratorul public Oana Bulai vor la tîrg, la Munchen • ei propun suplimentarea numărului de persoane ce vor face deplasarea • suma este de 86.000 de lei • nemtenii se aleg cu ceva?

Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, si administratorul public Oana Bulai au mari sanse să facă, luna viitoare, o nouă „excursie“ pe bani publici, de data aceasta la Munchen. Unde să participe la Tîrgul International Expo-Real 2017, „cel mai mare tîrg din Europa pentru investitii si proiecte imobiliare“. Am citat din expunerea de motive a proiectului de hotărîre de CJ prin care alesii nemteni sînt chemati, miercuri, să-si exprime votul privind modificarea unei hotărîri anterioare si să suplimenteze numărul persoanelor participante de la una la trei. Cele două persoane în plus fiind tocmai sefii judetului. Noi credem că hotărîrea va trece pentru că nu-i credem în stare în ruptul capului pe cei de la PSD si ALDE, care au majoritate în CJ, să-l priveze pe seful lor de o asemenea deplasare. De ce tocmai cei doi? Găsim răspunsul oficial în aceeasi expunere de motive: „deoarece pe durata tîrgului este necesar ca judetul Neamt să fie reprezentat si în cadrul întîlnirilor cu investitorii prezenti la eveniment, apreciez că este necesară participarea la această manifestare si a 2 (sic!) persoane din conducerea Consiliului Judetean“. Cine apreciază? Taman presedintele CJ Ionel Arsene, cel care semnează motivarea si care va merge la Munchen. Trecem repede peste această situatie ce ar putea fi încadrată în categoria „eu centrez, eu dau cu capul“, în conditiile în care avem de fapt o autopropunere si continuăm lectura. Aflăm că nu va fi si o suplimentare de buget, rămînînd 86.000 de lei, cît au fost alocati initial. Oricum nouă suma ni se pare colosală, dacă raportăm la eventualele rezultate, dar despre acest lucru am mai vorbit cu altă ocazie. Însă interesant este si cum se explică faptul că acesti bani vor fi suficienti: „cu încadrare în cheltuielile deja aprobate de 86.000 lei, avînd în vedere că nu mai este necesară realizarea unor noi materiale de promovare a proiectelor de investitii ale judetului, utilizîndu-se în acest scop cele existente, rămase de la alte evenimente“. Cîteva comentarii trebuie făcute după o astfel de exprimare. În primul rînd că întelegem că niste bani ce s-ar fi dus pe realizarea unor pliante vor fi cheltuiti pentru transportul, cazarea etc sefilor judetului. Oricînt de mari adversari am fi ai tipăririi de pliante, nu putem să nu ne gîndim că mai bine încasa cineva niste bani prestînd o activitate (mai luau un salariu niste amărîti), decît banii să aibă cealaltă destinatie. Apoi, din faptul că de la alte manifestări au rămas materiale de promovare unii pot întelege fie că s-au cheltuit prea multi bani pe pliante cu alte ocazii (extrem de probabil si denotă clar „grija“ pentru cheltuirea banului public), fie că rezultatul participării la alte evenimente de acest gen e egal cu zero, în conditiile în care n-a existat interes pentru pliantele cu investitiile din judet, care au rămas (si asta extrem de probabil si confirmînd suspiciunea noastră exprimată anterior că se cheltuie sumedenie de bani pe participarea la tîrguri, rezultatele fiind infime sau inexistente). Noi credem că explicatia contine ambele variante, adică se tipăresc si prea multe pliante, risipind banii si nici nu există vreun rezultat palpabil al acestor participări, interesul suscitat în rîndul eventualilor investitori tinzînd spre zero. Asa că rămîne la latitudinea fiecărui nemtean să-si răspundă la întrebarea dacă avem de-a face cu o participare ce va duce la rezultate spectaculoase pentru judet sau doar cu o „excursie“ la achitarea căreia contribuim cu toti?

