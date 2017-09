Magistratul Gabriela Baltag demască teroarea din CSM • magistratii „drepti“ riscă să fie admonestati sau se tem chiar pentru libertatea lor • persoane „importante“ vizitează CSM la ceas de seară • sînt trimise mail-uri de îndrumare pentru anumite voturi •

Judecătoarea Gabriela Baltag, din Piatra Neamt, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, a demascat teroarea sub care lucrează unii membrii ai acestui organism. Este vorba despre magistratii care votează după cum le dictează constiinta, sau în urma consultărilor cu colegii de breaslă, si ale căror voturi intră destul de des în coliziune cu ceea ce si-ar dori „sistemul“. Adică reprezentantii unor institutii de fortă. Din declaratiile făcute recent de Gabriela Baltag la un post central de televiziune rezultă că se poate ajunge de la jigniri, la mail-uri prin care să se încerce îndrumarea în cazul exprimării unui vot, dar există si temeri privind pierderea libertătii. Mai mult, persoane importante din diverse institutii, care nu ar avea ce să caute la CSM, vizitează acest consiliu, uneori chiar la ore tîrzii din noapte. „Am văzut-o pe Codruta Kovesi si i-am întrebat pe colegii mei, dar nu am reusit să lămuresc acest lucru. Am văzut-o pe data de 18 ianuarie seara, la 7 fără ceva, intrînd în CSM. Întamplarea a făcut să o văd chiar eu. I-am întrebat pe colegi a doua zi ce căuta la ora aceea. Era însotită de o altă persoană, eu plecam tîrziu. I-am întrebat pe colegi ce căuta, pentru că mi s-a părut nefiresc la ora sapte fără ceva, seara, să vină în Consiliu. Nu am aflat nici în ziua de azi, pentru că nimeni nu a vrut să recunoască că a venit la cineva. Poate a venit la cineva din aparatul tehnic. Nu stiu, dar voi încerca să aflu oficial. Am promis colegilor că joi voi face o solicitare în acest sens. Poate chiar avea o treabă. Dar e important să aflăm. (...) Joi am făcut o solicitare în CSM. Am cerut suplimentarea cu un punct vizînd o anchetă administrativă. (...) Unii dintre noi i-am văzut pe inspectorii care fac verificări venind în CSM, lucru care nu este permis. Nu sînt veniti in actiunile disclipinare. Vin în vizită la unele persoane. Am vrut să se facă o anchetă, să ni se spună cine a venit, judecători, procurori, inspectori, nu am făcut vreo distinctie. Să ni se spună cînd anume, în timpul orelor de program sau după, că noi aflăm că si după. Au fost persoane importante în acest sistem care au venit după sfîrsitul orelor de program la CSM si am vrut să cunoastem acest lucru. Vreau să stim motivul pentru care au venit, însă solicitarea mea a fost respinsă. Am cerut un vot public.(...) Printre membrii CSM sînt oameni care îi jignesc pe ceilalti. Asta se întîmplă cînd nu sînt înregistrate sedintele. Ceea ce se întîmplă cînd se închid înregistrările nu e un lucru care să ne facă cinste. Vorbesc de Consiliu în ansamblu. E rusinos, dar lucrul acesta se întîmplă. Nu putem să schimbăm acest rău care s-a întepenit în sistemul nostru singuri. De la cuvinte aruncate nu oricum, de la mail-uri pe care le poti primi pe grupul membrilor CSM. Eu le păstrez, pentru că dacă într-o zi o să mi se întîmple ceva, trebuie să existe în urmă un lucru. Că e posibil. Mail-urile nu contin chiar amenintări, spun că trebuie să luăm măsuri împotriva unui membru care nu merge chiar într-o linie dreaptă, cum asteaptă altii.(...) Cînd am plecat la un sfîrsit de săptămînă de acasă, de la Piatra Neamt, i-am lăsat sotului cîteva date de contact, cîteva numere, ca în cazul în care mi se întîmplă ceva să poată contacta un coleg, un apărător. Asta vă spune un judecator, un membru în CSM. E un om care a trecut prin multe, dar prin ce trece acum, niciodată“, sînt o parte dintre declaratiile extrem de grave făcute de Gabriela Baltag. Cît priveste vizitele pe seară si interventiile, măcar si pe mail, poate că se vor clarifica lucrurile, desi nu prea vedem cine să aibă curajul si puterea să o facă. Mult mai îngrijorător ni se pare faptul că se vorbeste destul de explicit despre eventuale represalii pe care le riscă o persoană ce face publice astfel de lucruri sau deranjează „sistemul“ prin modul în care votează. De la nivelul unui loc în CSM. Si de către o persoană care a criticat în mod frecvent institutiile de fortă cînd au existat suspiciuni de abuzuri făcute de acestea. Si a trecut peste un episod neelucidat încă atunci cînd s-a trezit cu masina „sabotată“. Adică o persoană ce nu se pierde usor cu firea si nici nu are tendinta de a exagera pericolele la care se expune. Ceea ce ar trebui să dea multora de gîndit.

