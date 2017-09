Molestarea fiicei, 8 ani de puscărie • victima de 13 ani a fost abuzată în mod repetat de tată • mama si bunica au stiut, dar nu au reactionat cum trebuie • minora a fost salvată de prietenul ei, acesta trimitînd-o la psiholog • tatălui i-au fost interzise drepturile părintesti • la proces, avocatul inculpatului si un martor s-au ales cu o acuză penală •

Un individ care si-a abuzat în mod repetat fiica minoră a fost condamnat de judecătorii pietreni. Pentru săvîrsirea infractiunii de viol Dumitru Mihăilă, de 49 de ani, a fost condamnat la 8 ani de detentie, iar după executare, timp de 3 ani, i-au fost interzise drepturile părintesti, dreptul de a fi curator sau tutore, precum si dreptul de a comunica sau de a se apropia de propria fiică. În plus, nemteanul trebuie să-i achite victimei daune care se cifrează la 45.000 de lei, plus 3.000 de lei cheltuieli judiciare. Interesant în această spetă este faptul că avocatul inculpatului si un martor s-au ales cu acuze penale, pentru că ar fi încercat să influenteze declaratiile minorei abuzate. „În temeiul art. 291 alin. 2 din Codul de procedură penală, sesizează Parchetul de pe lîngă Judecătoria Piatra Neamt, cu privire la săvîrsirea de către numitele (...) apăratorul inculpatului si martora (...) a infractiunii de influentarea declarasiilor, prevăzută de art. 272 Cod penal, cu privire la persoana vătămată (...)“, conform Judecătoriei Piatra Neamt. Minora de 13 ani si-a început viata sexuală de timpuriu, iar pe 20 august 2012, în urma relatiei pe care a avut-o cu un tînăr de 22 de ani, a născut un băietel. Pruncul a fost adoptat de o familie din Piatra Neamt, iar minora s-a întors în familie. Din ianuarie 2013 inculpatul si-a constrîns fiica minoră să întretină relatii cu el, mai ales atunci cînd rămîneau singuri acasă. Conform actului de inculpare, după aproape doi ani de abuzuri, în octombrie 2014 partea vătămată nu a mai suportat constrîngerile psihice provocate de tată si a fugit de acasă, refugiindu-se la bunica maternă unde a povestit trauma. Adolescenta nu a găsit nici un sprijin din partea bunicii, care nu a stiut cum să procedeze. Ciudat este faptul că mama minorei a fost cea care a intervenit si a transat situatia, cerîndu-i să se întoarcă acasă. Neavînd de ales, fata a revenit sub acelasi acoperis cu cel care o molesta, iar inculpatul a continuat abuzul pînă în ianuarie 2015. Atunci, victima s-a împrietenit cu un băiat, i-a povestit ce i se întîmplă, iar acesta a îndrumat-o către un psiholog. Din fericire, minora s-a conformat si a fost îndrumată către Protectia Copilului.



Cercetat pentru relatii si cu fiica vitregă



Functionarii au anuntat anchetatorii, la audieri inculpatul a negat săvîrsirea faptei, sustinînd că este învinuit pe nedrept datorită modului autoritar fată de fiică, raportat la comportamentul ei deviant. El a fost sustinut si de sotie, mama victimei, care a declarat că fiica „fabulează“. Pe 17 iunie agresorul a fost retinut pentru 24 de ore si a fost prezentat în fata instantei, dar n-a fost arestat, fiind pus sub control judiciar pentru 60 de zile, ulterior măsura nemaifiind prelungită. În cauză au mai fost acuze de act sexual cu un minor si omisiunea sesizării, referitoare la copilul pe care partea vătămată l-a născut din altă relatie si care a fost înfiat, dispunîndu-se disjungerea cauzei si continuarea cercetărilor. Pe parcursul anchetei, oamenii legii au mai aflat că inculpatul ar fi avut relatii sexuale cu o altă minoră, fiica sotiei din altă relatie. S-a stabilit că pînă în 2012 inculpatul a fost la muncă în Italia, unde era si fiica sa vitregă , o minoră de 17 ani. Între cei doi s-a înfiripat o relatie nefirească cu tentă sexuală, care depăsea limitele relatiei fiică - tată vitreg. „Nu s-a putut stabili cu certitudine momentul în care a luat nastere acest comportament deviant al inculpatului si nici faptul că ar fi întretinut relatii sexuale cu fiica vitregă“, conform actului de inculpare. Cert este că în noiembrie 2014 un alt fiu al inculpatului a venit acasă din Anglia si a observat că tatăl lui avea o conversatie cu fiica vitregă pe o retea de socializare, iar tînăra îi trimisese fotografii indecente. A accesat contul fetei, a descărcat fotografiile pe un CD, pe care l-a predat organelor de urmărire peanlă. La audieri, bărbatul a negat fapta, iar adolescenta nu a putut fi interogată pentru că nu s-a mai întors din străinătate. A avut loc chiar si o perchezitie informatică, dar nu au fost găsite probe concludente, corespondenta de pe reteaua de socializare fiind stearsă imediat după ce fiica vitregă si-a dat seama că îi fusese „spart“ contul. În aceste conditii, nu au existat destule probe care să dovedească acuzele, ci doar indicii si presupunerea rezonabilă că cei doi au întretinut relatii sexuale, astfel că s-a dispus clasarea cauzei.

