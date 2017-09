Amurgul îi încurcă pe turisti în Ceahlău • două grupuri de persoane au cerut ajutorul echipelor Salvamont după ce au fost surprinse de întuneric pe munte • este posibil ca pe munte temperaturile să scadă sub zero grade la finele acestei săptămîni • Echipele de salvare din Ceahlău au fost solicitate, pentru al doilea week-end consecutiv, să intervină în sprijinul unor turisti surprinsi de venirea bruscă a întunericului pe munte. Sîmbătă seară, în jurul orei 19.30, un grup de patru turisti din Iasi a cerut ajutorul echipei Salvamont deoarece întîmpinau greutăti de orientare pe traseul ce leagă Cascada Duruitoarea de Statiunea Durău. În apelul lor, iesenii au anuntat că încă patru turisti dintr-un grup de 8 care s-a despărtit pe parcurs sînt în zona superioară a cascadei fără lanterne si în stare incipientă de epuizare fizică. Echipa plecată din Baza Salvamont Durău i-a găsit pe turisti în dificultate, orbecăind la lumina telefoanelor mobile si în jurul orei 21 i-au coborît în Durău. „Atragem din nou atentia că traversarea Masivului Ceahlău într-o singură zi necesită cel putin 9-11 ore timp de parcurs, o conditie fizică acceptabilă si o echipare corespunzătore avînd în vedere că temperaturile scad odată cu lăsarea întunericului în jurul valorilor de 0 grade“, a precizat Raul Papalicef, seful Salvamont Neamt. Cauzele care au dus la interventia de sîmbătă sînt similare cu întîmplarea din 14 septembrie, atunci cînd salvamontistii au fost anuntati prin 112 că doi tineri erau în dificultate, rămasi fără lumină si fără posibilitatea de a continua drumul între Polita Scăius si Cascada Duruitoarea. Echipa i-a găsit pe turisti în punctul numit La Crucea Aviatorului, deasupra cascadei, tinerii fiind fără sursă de lumină. „Este bine de stiut că în această perioadă a anului nu mai există crepuscul, iar ziua fiind în descrestere accelerată, bezna se instalează imediat după apusul sorelui fiind profundă si totală. Lumina telefoanelor mobile nu este îndeajuns pentru identificarea semnelor de marcaj si a potecilor, existînd riscul de rătăcire si accidentare. Acumulatorul telefonului în conditii de temperatură scăzută si umiditate are o rată de descărcare mult, mult mai rapidă! Timpul de deteriorare a parametrilor fizico-psihici si riscul aparitiei hipotermiei mai ales pe fondul epuizării fizice cresc accentuat“, a mai mentionat seful Salvamont Neamt. În aceste conditii, turistii sînt sfătuiti să-si programeze drumetiile pe crestele montane în asa fel încît să aibă timp să coboare pe lumină. Pe Ceahlău, dacă acest lucru este imposibil, cel mai bine ar fi ca cei în cauza să opteze pentru cazarea la cabana Dochia, pentru ca a doua zi să poată coborî în sigurantă. În plus, un alt avertisment al salvamontistilor de care trebuie tinut cont este că de la finele săptămînii viitoare, vremea pe munte se va înrăutăti. Conform prognozelor meteo, este foarte posibil ca în primul week-end de octombrie să fie primele zile cu temperaturi negative pe munte.

