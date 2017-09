Ana are mere... pentru zimbri, o nouă editie • Parcul Natural Vînători-Neamt a lansat a cincea editie a unui concurs adresat scolarilor • copiii sînt invitati să aducă fructe, legume si cereale pentru zimbri, iar în schimb se pot da gratuit cu tiroliana • clasa cîstigătoare va fi răsplătită cu rechizite pentru toti elevii • Parcul Natural Vînători-Neamt(PNVN) a lansat, pe final de septembrie, a cincea editie a concursului intitulat Ana are mere...pentru zimbri, adresat scolarilor. Acestia sînt îndemnati să contribuie la hrana legendarelor mamifere cu fructe, legume de sezon sau cereale, adică produse pe care este posibil să le aibă acasă, în gospodăriile părintesti. Drept răsplată, se vor putea da gratuit o tură cu tiroliana, noua atractie pentru copii realizată în incinta Parcului. Clasa care va dona cea mai mare cantitate de furaje va beneficia si de un premiu special din partea organizatorilor, constînd în rechizite pentru toti elevii. Competitia se va încheia pe 30 noiembrie. Implică-te, contributia ta este importantă!, este îndemnul adresat copiilor de către initiatorii concursului, care pun la dispozitia cadrelor didactice numărul de telefon 0233206001, pentru o bună organizare. „La fiecare început de toamnă ne întoarcem la scoală trăind bucuria unui nou început. Abecedarul trezeste nostalgii si ne duce cu gîndul pe fiecare dintre noi la prima zi din clasa I. Călăuziti de doamna învătătoare, între filele lui am descoperit, alături de multe altele, si propozitia «Ana are mere», căreia noi, cei din Administratia Parcului Natural Vînători Neamt, i-am dat o altă conotatie: «Ana are mere...pentru zimbri!». Asa cum noi, oamenii, apreciem atît de mult ciocolata, la fel de mult pentru zimbri valorează asa-numitele suculente:mere, pere, cartofi, sfeclă furajeră, dovleci etc. Nu sînt de neglijat nici stiuletii de porumb, boabele de grîu, orz, ovăz, secară si altele asemenea care, înainte de intrarea în sezonul rece, constituie un excelent supliment pentru zimbri“, a spus Elena Curea, unul dintre membrii echipei de la Parcul Vînători-Neamt. Prima editie a concursului Ana are mere...pentru zimbri!, desfăsurată în anul 2013, s-a încheiat cu circa o tonă de furaje colectate. La a doua, din 2014, au fost colectate circa 4 tone. În anul 2015, asteptările organizatorilor au fost cu mult depăsite: 6 tone de suculente si cereale au făcut deliciul turmei de zimbri de la Vînători-Neamt. În 2016, au fost implicate15 unităti de învătămînt, prin intermediul a 48 de clase care au donat în total 4.545 kilograme de furaje. Cîstigătorii concursului de anul trecut au fost elevii clasei a VI-a de la Scoala Gimnazială din comuna Băltătesti, structura Valea Seacă, care au donat zimbrilor 694 kilograme de furaje, cea mai mare cantitate înregistrată în rîndul participantilor la competitie. În prag de Crăciun, o echipă a Administratiei Parcului Natural Vînători Neamt, în frunte cu directorul Sebastian Cătănoiu, s-a deplasat la scoala mentionată si i-a premiat pe cîstigători, felicitîndu-i pe copii si pe dirigintele lor, profesorul Mihai Apetrei.

