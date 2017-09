Un deputat despre căsătorie si hîrtoage parlamentarul nemtean Iulian Bulai vrea să simplifice procedurile internationale referitoare la acceptarea actelor emise în alte state • „Pentru a echivala în România certificatul de căsătorie încheiat în altă tară îti trebuie aproximativ 10 documente aditionale“, spune deputatul • Deputatul de Neamt, Iulian Bulai, a anuntat în mediul virtual intentia de a apela la europarlamentarii români pentru a demara initiative în vederea simplificării procedurilor internationale referitoare la acceptarea actelor emise în alte state. Parlamentarul este el însusi într-o asemenea situatie, avînd sotia cetătean norvegian iar căsătoria încheiată în această tară nordică. „De curînd, Facebook mi-a amintit că acum sase ani m-am împrietenit virtual cu cea care avea să îmi devină sotie si mama copilului nostru. La fel ca multe alte sute de mii de români si eu sînt într-o relatie mixtă. Numerosi români se află în asemenea relatii mixte atît din punct de vedere al etniei, cît si din punct de vedere al cetăteniei. Avem în România cupluri formate din români si romi, români si maghiari, romi si maghiari, sasi si români, lipoveni si români, turci si români si multe alte combinatii. De asemenea, avem în Romînia din ce în ce mai multe cupluri internationale: cetăteni români care sînt căsătoriti cu cetăteni străini. În această categorie mă includ si eu. Sotia mea este cetătean norvegian. Deschiderea de care beneficiem ca tară membră a UE creează legături interumane care duc la întemeierea de familii. Într-un număr mult mai mare decît acum 10 sau 20 de ani. Consider că acest tip de relatie îmbogăteste enorm individul cu aportul mai multor culturi si limbi. Cred ca acest tip de relatii creează mai multă tolerantă si respect în societate, ceea ce ar trebui să bucure pe toată lumea. Din punct de vedere al birocratiei, cea mai mare provocare a relatiilor conjugale internationale este faptul că documentele încheiate între părti într-o tară europeană nu sînt recunoscute automat de către o altă tară europeană. Cel mai relevant exemplu pentru mine este încercarea de a echivala în România certificatul de căsătorie încheiat în altă tară. Pentru a face acest lucru, îti trebuie aproximativ 10 documente aditionale care sînt traduceri legalizate, copii, apostile, declaratii în fata notarului, declaratie în fata primarului sau traducerea legalizată a certificatului de nastere apostilat al partenerului, etc. În ultima perioadă am devenit expert în a întocmi asemenea dosare“, a specificat deputatul USR. Acesta s-a gîndit la o formă simplificată de dobîndire a unor astfel de documente. „Îmi dau seama că un demers national de tăiat hîrtii nu poate să aibă sustinere dacă nu avem un mega proiect european de sincronizare a documentelor emise de către statele membre. Ce fel de proiect: unul care să creeze un sistem de recunoastere reciprocă a documentelor emise de către statele membre. Ce fel de documente: certificate de nastere, certificate de căsătorie si deces, certificat de celibatar, acte care confirmă divortul, diplome si titluri de proprietate. USR nu are europarlamentari, de aceea voi scrie tuturor europarlamentarilor români si îi voi provoca să se aplece în rezolvarea acestei probleme. Pînă atunci, îmi dau seama că fac parte dintr-un grup social destul de extins care se bucură de avantajele multiculturalismului, dar trage si ponoasele birocratiei care taie din avîntul unei relatii cu un partener neromân sau ai cărei copii sînt născuti în străinătate. Nu stau deoparte. Mă angajez să militez pentru reprezentarea acestor persoane. În ultima perioadă am devenit expert în echivalarea în România a certificatelor de căsătorie emise de catre autorităti straine. Ultima încercare de recunoastere reciprocă a documentelor emise de un alt stat decît în cel în care se doreste folosirea lor, a avut loc acum 56 de ani prin Conventia de la Haga. Este timpul pentru ceva nou!“, a mai precizat Iulian Bulai.

