Apa Serv, mosia sefilor, executată de angajati? • sindicalistii de la EPCAN se gîndesc să treacă la executare silită • ei vor banii obtinuti prin sentintă judecătorească • suma depăseste un milion de lei de lei • compania ar putea plăti si cheltuieli de judecată si de executare • Apa Serv, companie care dispune de bani publici, dar pe care unii sefi o consideră o mosie proprie sau o vacă bună de muls, ar putea să mai primească în viitorul apropiat o lovitură din punct de vedere financiar. După ce anuntam recent că societatea a înregistrat o pierdere de 629.475 lei în primul trimestru al acestui an, Apa Serv ar putea fi executată pentru alti peste un milion de lei cîstigati de o parte dintre sindicalistii de la EPCAN în instantă. Este vorba despre acele procese deschise de sute de salariati nemultumiti că de-a lungul anilor au fost plătiti sub salariul stabilit conform contractului colectiv de muncă pe ramură. Pentru diferenta de bani, ei s-au adresat instantei si au avut cîstig de cauză pe fond, avînd mari sperante că vor izbîndi si în calea de atac ce a fost formulată. Oricum, în conditiile în care sentinta este executorie, chiar dacă nu e definitivă, ea poate fi oricînd pusă în aplicare. Ceea ce sindicalistii par din ce în ce mai hotărîti să facă. Supărarea lor rezidă si în faptul că au aflat despre „performantele“ financiare ale companiei, dar si că se fac o serie de cheltuieli pe care ei nu le consideră prioritare, iar despre banii lor, cînd îi vor primi, nimeni nu suflă nici un cuvintel. Dacă se va trece la executare, situatia poate deveni destul de dificilă, în conditiile în care suma anuntată este una provizorie, mai sînt multe alte dosare aflate în diverse faze de judecată si care e destul de probabil să fie solutionate tot favorabil pentru salariati. În plus, la acesti bani se vor adăuga cheltuielile de judecată, aproximativ 1.500 de ron de persoană, după cum estimează sindicalistii. Fiind vorba despre aproximativ 200 de persoane în acest moment, ar fi alte 300.000 de ron. În plus vor mai apărea si cheltuieli cu executarea silită, suma totală avînd mari sanse să fie una de ordinul milioanelor, dacă ne gîndim si la eventuale dobînzi. Sigur că apare si o întrebare ce tine de moralitate. Ce e mai moral: să crească în firmă cheltuielile cu reclama si publicitatea, cu consultanta juridică, cu onorariile si comisioanele, cu contractul de mandat pentru consiliul de administratie, asa cum am văzut că s-a întîmplat în primul trimestru, sau să fie plătiti banii cîstigati în instantă de salariatii care muncesc pentru niste lefuri de mizerie? De asemenea, o altă întrebare ce tine tot de moralitate dar poate avea si conotatii ce să trimită spre legalitate este dacă trebuiau mai degrabă plătiti banii oamenilor sau plătit un avans înaintea semnării contractului de finantare europeană pentru consultantă, după cum declară fostul director, în valoare de 1,2 milioane de lei? Poate oricine să tragă o concluzie: si anume că interesele financiare ale angajatilor de rînd, chiar cîstigate în instantă, nu prezintă importantă pentru sefii Apa Serv, fiind tratate la diverse. În vreme ce există disponibilitate pentru cresterea unor cheltuieli si pentru achitarea în avans a unor sume pentru unii clienti „privati“. Basca se mai vorbeste prin anumite medii că societatea ar fi dispusă să aloce niste fonduri pentru organizarea unei „sărbători de masă“, ceea ce sperăm să nu se întîmple în conditiile în care a înregistrat pierderi si s-ar mai putea trezi si în situatia de a fi căutată de executorii judecătoresti. Iar oamenii amărîti încă îsi asteaptă bănutii pentru care s-au luptat prin sălile de judecată.

