Consilierul Corduneanu, înfrînt la Curtea de Apel magistratii băcăuani au respins cererea ca nefondată • Eduard Corduneanu atacase în instantă decizia prin care a fost declarat în incompatibilitate • totul a plecat de la campania electorală pentru alegerile locale •

Magistratii băcăuani au respins ca nefondată cererea formulată de consilierul judetean Eduard Corduneanu, fostul sef al Agentiei de Protectie a Mediului Neamt, care a atacat în instantă decizia inspectorilor ANI prin care a fost declarat în stare de incompatibilitate. Actiunea a fost pe rolul Curtii de Apel Bacău, sentinta fiind dată pe 19 septembrie. Ea nu este definitivă, poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, calea de atac urmînd să fie judecată tot la instanta din judetul Bacău. Războiul din instantă a început în momentul în care ANI a constatat faptul că Eduard Corduneanu s-ar fi aflat în stare de incompatibilitate în perioada 6 mai - 14 iulie 2016, ca urmare a neîncetării raportului de serviciu pe durata campaniei electorale pentru alegerile de pe 5 iunie 2016, respectiv după validarea mandatului de consilier. „Persoana evaluată a încălcat dispozitiile art. 34, alin. (2) si (3) din Legea 188/1999, potrivit căruia «înaltii functionari publici si functionarii publici de conducere pot fi numiti în functii de demnitate publică numai după încetarea, în conditiile legii, a raporturilor de serviciu. Înaltii functionari si functionarii publici de conducere pot candida pentru functii de demnitate publică numai după încetarea, în conditiile legii, a raporturilor de serviciu“, conform ANI. Romascanul a fost informat despre declansarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum si drepturile de care beneficiază - de a fi asistat sau reprezentat de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Corduneanu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare, însă după aflarea deciziei s-a adresat instantei. Conform legii, persoana fată de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din functia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o functie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. „Am fost suspendat în perioada campaniei, n-am luat nici bani. Acum este doar dovada că sînt sanctionati cei care au respectat legea. Eu nu am venit la serviciu, nu am semnat nici un document si nu am încasat niciun leu. Mă refer aici la perioada lunii mai, de campanie. Ulterior, nu am devenit efectiv consilier judetean decît din momentul validării voturilor, pe 4 iulie. Asa s-a întîmplat la Neamt. Asa spune Legea 215 care, de pe 4 iulie, îmi dădea 15 zile să ies din incompatibilitate. Am făcut acest lucru în nouă zile, am dat toate actele, dar probabil cei care nu s-au suspendat trebuie lăsati în pace, iar cei care au făcut-o să fie pusi pe drumuri. Am făcut ce spune legea“, ne declara Corduneanu.

