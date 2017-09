Monitorul de Neamt » Stiri Locale 21 Septembrie 2017 Stiti cine decide pretul ghebelor? • delicioasele ciuperci au apărut în cantităti mari prin pietele oraselor • ele se vînd cam cu 10 lei kilogramul, dar pretul scade pe măsură ce se apropie seara • 1 kg de hribi se comercializează cu 20-25 de lei •



De cîteva zile, prin pietele oraselor nemtene e freamăt mare. Ceva mai mare ca-n alte zile deoarece au apărut ghebele, iar cumpărători sînt destui, pentru că e vremea zacuscăi preparate din deliciosul burete de toamnă. La Piatra Neamt, ca o particularitate, vineri, sîmbătă, duminică si luni piata a „gemut“ de ciuperci, în mari cantitătii, putînd spune fără a exagera că era vorba de tone, fiind ghebele si hribii. Apoi, în următoarele două zile oferta a scăzut consistent. Cît priveste pretul, el varia functie de oră. Dimineata si pînă spre ora 16, ghebele erau comercializate cu 10 lei kilogramul, iar hribii cu 20-25 lei. Apoi, pe măsură ce se apropia seara, plus că oferta era mai mare datorită ciupercarilor sositi cu zecile, pretul mai scade cu 1, 2 sau 3 lei. Asadar, în cazul în care vreti să cumpărati este indicat să o faceti după ora 17. Încercăm să intrăm în vorbă cu unii dintre comercianti, întrebîndu-i de unde au cules. Invariabil, răspunsul e unul echivoc: „de la deal“, cu referire la zona montană sau „din pădure“. Aflăm totusi că ciupercile sînt aduse din zona Lacu Rosu - Gheorgheni, dar si de prin pădurile nemtene. Prin jurul tarabelor improvizate ad-hoc direct pe jos, pe cartoane sau saci de plastic, lumea vorbeste despre retetele cu ghebe. Fie bărbati, fie femei spun că vor face zacuscă, altii le conservă în otet, cu gogosari, le fierb sau le pun cu sare. Că de, vine postul si mîncăruri din ciuperci se pot face multe. „Lumea zice că sînt scumpe ghebele si hribii, dar la munca noastră nu se gîndeste nimeni. Ciupercile nu le pui în brazdă si astepti să le culegi. E greu prin pădure, efort, umblătură. Facem tovărăsii, cîte trei-patru si mergem cu masinile la cules. Ne costă si pe noi toate astea, că nu cresc buretii la marginea orasului. Bine măcar că se cumpără. Nu cantităti mari, 5, 6, 7 kile. Rar 10 sau peste“, explica marti, 19 septembrie, un „ghebar“ mai limbut. Alte discutii erau pe tema vremii. Oamenii sperau că va ploua zilele viitoare (lucru care s-a petrecut miercuri în zona Piatra Neamt si este posibil să fie precipatii si astăzi), plănuind iesiri prin păduri în căutarea ciupercilor de sezon. Si la Tîrgu Neamt, în piată au apărut ciupercarii. La fel ca în capitala judetului marfa e asezată în grămezi pe nailoane, ori în lădite sau genti mari, chiar în fata halei de legume, pentru ca trecătorii porniti să-si facă aprovizionarea cămărilor pentru iarnă să dea cu ochii de bureti. Unii pietari îsi caută clienti pe stradă sau în magazine, încercînd să „mărite“ toată cantitatea odată si să plece mai repede acasă. Vînzătorii sînt mai putini fată de alti ani, de aceea si marfa e mai scumpă. Cereau 10 lei pentru un kilogram. „Sînt mai putine ghebe toamna asta, că nu a plouat. Nu putem nici să le dăm prea ieftin, că avem de umblat mult după ele“, zice o comercialtă despre care aflăm că-i de pe la Pipirig. Ne-a mărturisit că în fiecare zi merge după bureti, iar în dimineata următoare vine iar cu marfa în piată, asa cum procedează toti din breasla ei. Alta oferea doi hribi bonus la o sacosă de ghebe. Nu fixase un pret separat pentru ei, spunînd că a fost un noroc că i-a găsit. Dacă în cazul altor categorii de bureti lumea e mai prevăzătoare si nu cumpără chiar de la oricine, ghebele au avantajul că pot fi recunoscute usor si de către cei mai putin familiarizati cu ciupercile de pădure. În ce priveste alti bureti, cei mai ieftini sînt pîinisoarele, gălbiorii, rîsvovii si barba caprei - 5-7 lei pe kilogram.

Articol afisat de 163 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (R. AANEI) Nu sunteti autentificat pe site!

Comentarii la acest articol: Adăugat de haralambie la data 21.09.2017 07:45 Acum a plouat,asa ca la 10 lei merg

Acum merg si la 10 lei ca a plouat.Dar cel mai indicat ar fi sa mergem noi dupa ele in padure,ca atunci vedem placere. Stiri Locale • Pinalti, liber! A plîns si a obtinut clementă • Ranger junior, periplu prin Muntii Neamtului • Stiti cine decide pretul ghebelor? • Consilierul Corduneanu, înfrînt la Curtea de Apel