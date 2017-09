Pinalti, liber! A plîns si a obtinut clementă • hotărîrea de eliberare conditionată din penitenciar a fost luată de magistratii de la Tribunalul Prahova • ei au respins contestatia depusă de procurorii anticoruptie • la procesul de ieri, fostul primar a izbucnit în lacrimi, nemaiputînd să-si ducă la capăt depozitia • a afirmat că îsi asumă faptele, le regretă si nu va mai comite infractiuni •

Fostul primar de la Piatra Neamt, Gheorghe Stefan a fost eliberat din Penitenciarul Ploiesti, decizia fiind luată ieri de magistratii din cadrul Tribunalului Prahova. Anterior, Judecătoria Ploiesti a admis cererea de eliberare conditionată, însă decizia a fost contestată de procurorii anticoruptie, o primă înfătisare avînd loc pe data de 11 septembrie, după care s-a amînat pentru ieri. Hotărîrea este definitivă, astfel că Pinalti este un om liber. Conform jurnalistilor prahoveni care au asistat la sedinta de ieri, în momentul în care instanta i-a oferit ultimul cuvînt, Pinalti a început să plîngă, spunînd că are o stare de sănătate precară. Gheorghe Stefan le-a spus judecătorilor că merită să fie eliberat conditionat pentru că a depăsit termenul fractiei de pedeapsă cu 180 de zile. „Regret faptele si mi le asum. Categoric nu voi mai face ce am făcut“, a spus Gheoghe Stefan în fata instantei la sedinta în care s-a judecat recursul DNA fată de decizia de liberare conditionată a fostului edil. De altfel, în favoarea eliberării se pare că a primat faptul că Gheorghe Stefan a executat o treime din pedeapsă si a avut caracterizări pozitive de la conducerea penitenciarului. Reamintim că istanta de fond si-a motivat decizia, judecătorii apreciind că Pinalti nu mai prezintă un pericol pentru societate, a avut un comportament bun cît a fost privat de libertate, s-a îndreptat si se poate reintegra. „Asa cum reiese din caracterizarea depusă la dosarul cauzei (...), pe întreaga durată a executării pedepsei, condamnatul a avut un comportament pozitiv, în sensul că nu a fost sanctionat disciplinar si a fost recompensat o dată, a participat la activităti lucrative (13 zile cîstig) si la activităti socio-educative (21), astfel că instanta apreciază că acesta s-a îndreptat si se poate reintegra în societate, iar liberarea sa anticipată nu prezintă nici un pericol pentru colectivitate“, se arată în motivarea deciziei de eliberare, conform agerpres.ro. În acelasi document s-a mai arătat că Stefan avea de executat o pedeapsă de 1.278 de zile, iar pentru a putea fi propus în vederea liberării conditionate trebuia să fi executat cel putin o treime din aceasta, respectiv 426 de zile. În altă ordine de idei, Pinalti este asteptat atît la Tribunalul Neamt, cît si de instante din Bucuresti unde are în curs de judecată diverse dosare penale, toate cu fapte de coruptie. Reamintim că la un moment dat Pinalti ajunsese ca din mai multe dosare să aibă o pedeapă de executat de 8 ani de închisoare, sanctiune pe care Tribunalul Prahova a redus-o la 3 ani si 6 luni. Pe 18 august 2017 a repurtat o primă victorie la Judecătoria Ploiesti, care i-a admis cererea de eliberare, dar războiul nu e cîstigat. La acest moment, fostul primar a executat cam 17 luni de detentie, în care sînt incluse si zilele de arest preventiv înainte de condamnarea definitivă în dosarul Microsoft, adică mai bine de 500 de zile. În dosarul Microsoft toti ceilalti trei inculpati, afaceristii Dorin Cocos si Dumitru Nicolae, plus fostul ministru Gabriel Sandu, au uzat de recunoasterea faptelor pentru diminuarea pedepsei si au avut de cîstigat. Cocos si Niro au primit cîte 2 ani si 4 luni de detentie, iar Gabriel Sandu are de executat 3 ani. Acuzatii si-ar fi folosit influenta pentru ca la licitatia pentru obtinerea licentelor informatice să fie favorizată o anumită firmă. Dumitru Nicolae s-a ales cu 7,65 milioane de dolari si 2,7 milioane de euro, partea lui Cocos a fost de 9 milioane de euro, ministrul Sandu a primit 2,7 milioane de euro, iar Gheorghe Stefan a încasat 3,99 milioane de euro. În dosarele Microsoft si Bani pentru partid (în care acuzat este si Vasile Blaga) prejuciul se cifrează la sume putin spus consistente, la primul Pinalti fiind bun de plată cu 3,99 milioane de euro, în celălalt a pierdut prin confiscare 1,65 milioane de euro, iar pentru recuperarea altei părti de 2,35 milioane de euro a fost păstrat sechestrul asigurator pe bunuri.

