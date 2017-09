Măiestrie în gastonomie si în arta populară traditională • Grupul de Actiune Locală Ceahlău a organizat prima editie a festivalului Ceahlău, tărîm de poveste • expozantii au încîntat asistenta cu produse care mai de care mai reusite • „Acest tip de evenimente facilitează realizarea unui cadru de cunoastere culturală pentru produsele culinare, mestesuguri si traditii locale“, a declarat Laura Ionel, manager de proiect al GAL Ceahlău • Bicazul a fost sîmbătă, 16 septembrie, gazda primei editii a festivalului local „Ceahlăul, tărîm de poveste“, organizat de Grupul de Actiune Locală Ceahlău sub coordonarea ASCEDO Iasi. Cu această ocazie a avut loc întîlnirea organelor de conducere si administrare a grupului amintit cu o parte a membrilor săi din comunele Borca, Ceahlău, Tasca, Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Bicaz, dar si din Gîrcina sau alte localităti din alte zone, care au onorat cu prezenta manifestarea, membri reprezentînd parteneriatul public-privat, pentru activitatea de promovare intitulată „Valea Muntelui - Împreună dezvoltăm microregiunea Ceahlău“. Programul actiunii la care au fost prezenti primarii din comunitătile amintite si o parte a societătilor cu profil agricol si non-agricol a cuprins o amplă expozitie de produse traditionale si obiecte artizanale din zona Valea Muntelui, expozanti fiind producătorii locali, dar si degustarea acestora de către cei interesati, precum si un spectacol folcloric sustinut de către artistii populari ai zonei. Cît priveste expozitia de produse agricole, aceasta a fost posibilă prin efortul conducerilor de asociatii si a producătorilor particulari, oameni care încearcă să păstreze si dezvolte gastronomia si arta populară traditionale de pe Valea Muntelui si nu numai. „GAL Ceahlău s-a implicat încă din perioada anterioară de programare să strîngă informatii despre produsele care definesc zona, redîndu-le comunitătii în cadrul manifestărilor de promovare a Strategiei de Dezvoltare Locală desfăsurate sub egida «Împreună dezvoltăm microregiunea Ceahlău». Oportunitatea creată de actuala perioadă de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 ne-a făcut să continuăm acest tip de evenimente care facilitează realizarea unui cadru de cunoastere culturală pentru produsele culinare, mestesuguri si traditii locale“, a declarat Laura Ionel, manager de proiect al GAL Ceahlău, avîndu-l alături pe presedintele Ion Cernat si echipa asociatiei. De remarcat prezenta în calitate de gazdă a primarului de Bicaz, Nicolae Sălăgean, care si-a manifestat pe tot parcursul evenimentului talentul de amfitrion, făcînd ca toti oaspetii să se simtă bine. Cît priveste pe unii dintre expozantii de la festivalul din Bicaz, am aflat amănunte privind dezvoltarea unor afaceri.



Delicatese



„Avem sirop de mure, de zmeură, de muguri de brad, coacăz negru si dulceturi de nuci si zmeură, toate preparate în zona Bicazu Ardelean. Am fost plecati în străinătate vreo 15 ani si acum, întorcîndu-ne acasă, am deschis o afacere familială prin care încercăm să promovăm produsele bio locale“, a povestit Valeria Tepes Focsa. Alături de „ardeleancă“ se afla un băietel care încerca să-si promoveze unele produse culinare cu specific local. „Plăcintă tărănească, colăcei, plăcinte cu urdă si plăcinte cu brînză, toate făcute de părintii mei în gospodăria noastră“, ne-a spus Gheorghe Robert Handaric, iar mama a adăugat: „Am făcut si noi un magazin de produse naturale. Asta stim să facem încă de cînd eram copii si asta facem“. Mai facem un pas si aveam să aflăm: „Avem produse melifere. Tata a optat pentru o astfel de îndeletnicire si noi ne-am însusit-o. Avem 30 de familii de stupi si muncim de ani buni la asa ceva. Se cîstigă destul de bine“, a afirmat Roxana Rîbu, fiica lui Ilie Crusitu, cel ce a pus bazele afacerii, mai cu seamă după iesirea la pensie ca fost cimentist. „O dată cu iesirea la pensie m-am gîndit să fac o afacere utilă si plăcută, apelînd la cele mai harnice vietuitoare, albinele“, zice Ilie Crusitu. „Cascaval în vin, în coajă de lămîie, cu sămîntă de ardei iuti, retete împrumutate de «afară» si care au prins si la noi. Am lucrat în Italia 14 ani, în domeniu si am considerat că e bine să aplicăm si la noi aceasta tehnologie agricolă. Sîntem europeni, nu? Folosim laptele nostru, avem un mic magazin si cam asta e“, aflăm de la Viorel Miron din Gîrcina. Pe lîngă toate aceste produse aveam să mai găsim unele făcute din păstrăv, din brînză de oi, miel la protap, gulas ardelenesc, bulz, dar si obiecte de artizanat sau de amenajare a interiorului de casă sau îmbrăcăminte pentru sărbătoare confectionate de gospodinele Bicazului. La festival au fost prezente si oficialităti: prefectul Vasile Panaite, vicepresedintii CJ Neamt, Ion Asaftei si Laurentiu Dulamă, precum si senatorul Emilia Arcan. „Ce mă bucur că descoperim acesti oameni, care încearcă să ducă traditia prin portul popular, prin produsele traditionale naturale, prin modul cum se organizează. Am descoperit personalităti din Neamt, care se ocupă cu responsabilitate de producerea acestor produse. Îi felicit pentru ceea ce fac si mai ales pentru promovarea personalitătii judetului nostru. Parcurgem o perioadă grea, consumînd produse cu fel de fel de E-uri. Sperăm ca prin crearea unui cadru legislativ propice si prin activitatea acestor oameni să depăsim acest fenomen“, a declarat senatoarea Arcan, aflată printre producătorii din arealul GAL Ceahlău. Revenind la Strategia de Dezvoltare Locală aflată în curs de implementare, aveam să mai aflăm de la liderul executiv Laura Ionel că valoarea finantării nerambursabile alocate este de 4.153.596 euro, iar din cele 10 măsuri de finantare cinci sînt destinate potentialilor beneficiari din sectorul privat si tot atîtea potentialilor beneficiari din sectorul public si organizatiilor non-profit, însemnînd viitoare investitii în domeniul serviciilor publice la scară mică, sociale, turistice si cu directionare spre patrimoniul cultural.

Articol afisat de 140 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Ion ASAVEI)