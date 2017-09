PSD si ALDE, nu si nu, în CL • social-democratii si cei de la ALDE au picat rectificarea de buget • ei s-au supărat că nu le-a trecut un amendament • un pemepist a lipsit • „Ati blocat proiecte cu bani guvernamentali“, le-a atras atentia primarul Dragos Chitic • Luptele politice, multe dintre ele doar la nivel de orgolii si interese de gască, pot dăuna grav intereselor cetăteanului. E un adevăr cunoscut de majoritatea românilor, ce tinde să devină, dacă nu a devenit deja, regulă. O dovadă în acest sens o reprezintă si cele întîmplate în sedinta extraordinară de Consiliu Local Piatra Neamt desfăsurată ieri. Proiectul de hotărîre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamt pe anul 2017 a picat, social-democratii si cei de la ALDE opunîndu-se. Astfel, din cei 21 de consilieri prezenti, doar 11 au fost pentru rectificare, însă ar fi fost nevoie de votul pozitiv al jumătate plus unu din totalul consilierilor în functie. Deci, din 23 de consilieri, ar fi trebuit adunate 12 voturi. Ceea ce nu s-a întîmplat si modul în care au decurs ostilitătile poate duce la interpretări interesante. Cei de la PSD au propus initial un amendament prin care să fie luati 150.000 de lei de la lucrările de amenajare a pîrtiei de pe Cozla si mutati pentru reparatii la unitătile de învătămînt. Primarul Dragos Chitic a intervenit si a atras atentia că intentia administratiei locale e de a face o serie de investitii pentru ca iarna aceasta pîrtia să poată fi deschisă si că dacă se iau bani de la acest capitol, chiar dacă mai rămîne ceva, s-ar putea pune în pericol deschiderea obiectivului. Cei de la PSD au replicat că ei consideră prioritare reparatiile din scoli în fata deschiderii pîrtiei, iar primarul a încercat să găsească o cale de mijloc. A propus ca în viitoarea sedintă ordinară a CL să fie dati alti bani pentru unitătile de învătămînt, după ce vor fi identificate nevoile punctuale de finantare pentru fiecare scoală. În sprijinul argumentatiei sale, a intervenit si presedintele de sedintă, Mihai Obreja, care a atras atentia că anul scolar deja a început si că există riscul să nu fie folositi banii, în conditiile în care nu prea se pot face reparatii majore cît timp elevii sînt la cursuri. În discutie au intervenit si cei de la ALDE, care prin vocea lui Cristian Tihenea au sustinut că din luna a patra ar fi depus un proiect ce prevedea reparatia acoperisului la Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida. Care are toate „calitătile“: după ce că e din azbest, mai e si spart. Primarul Chitic i-a atras atentia că nu a depus un proiect de hotărîre, ci doar o cerere însotită de un deviz. Fără a dori să înclinăm balanta, ne întrebăm de ce consilierii ALDE nu au initiat chiar un proiect de hotărîre pe această temă, foarte importantă, mai ales că în perioada respectivă aveau majoritate în CL? Oricum, revenind la sedinta de ieri, s-a consumat si un moment hazliu. Vedetă fiind consilierul ALDE Cătălin Misăilă. Care a fost de părere că primăria ar trebui să prezinte si o prognoză meteo înainte de a se apuca de investitii la pîrtia de schi. Ceea ce a stîrnit, normal, rîsete si a fost taxată ironic de primar care a mărturisit că o prognoză pe o asemenea perioadă îndelungată depăseste posibilitătile municipalitătii si i-a cerut consilierului local să vină el cu mai multe informatii, dacă e capabil.



Nici amendament, nici rectificare



După zîmbete, în conditiile în care social-democratii nu au renuntat la amendament, s-a trecut la vot. Amendamentul a picat, liberalii votînd împotrivă, scor 10 la 11, si s-a trecut la votul proiectului de hotărîre în forma initială. Si acesta a picat, nereusind să întrunească voturile necesare, în număr de 12. Au lipsit voturile celor de la PSD si ALDE, supărati probabil că nu le-a trecut amendamentul. Aici se poate comenta, în registrul politic, că majoritarii de la PNL si PMP nu si-au făcut suficient de bine calculele. A lipsit de la sedintă consilierul pemepist Florin Duma, ajuns recent în legislativul local în locul colegului Cristian Sauciuc, plecat director la Salubritas. Din informatii pe surse am aflat că ar fi plecat din tară, dar acest aspect e mai putin interesant, important fiind că în conditiile în care ar fi fost prezent ar fi putut exprima taman votul care a lipsit. Oricum, după ce rectificarea a picat, primarul Dragos Chitic a tinut să sublinieze că sînt puse în pericol sau blocate cel putin trei proiecte cu bani guvernamentali. Motiv pentru care a declarat că va convoca extrem de rapid o nouă sedintă extraordinară. „Vă rog să nu mai procedati astfel, pentru că riscăm să pierdem banii“, a fost mesajul adresat de primarul Chitic consilierilor din opozitie, în asteptarea viitoarei sedinte. Important de precizat că, din informatiile oferite de reprezentantii municipalitătii pietrene, investitiile puse în pericol sau blocate în acest moment sînt: modernizarea drumului Sarata - Dobreni, pentru care au venit banii, dar nu au fost bugetati, grădinita si scoala din Speranta, podul peste Cuiejdi strada Erou Rusu si modernizarea străzii Mărtisor, pentru care nu a fost bugetată co-finantarea pentru a se primi apoi banii de la Guvern prin programul PNDL 2. Fără părtinire politică, se pot face o serie de comentarii. Sau se pot formula o serie de întrebări. Cît de normal este să blochezi o întreagă rectificare de buget, punînd în pericol mai multe investitii, doar pentru că nu ai avut succes cu un amendament? Cît de credibilă e sustinerea social-democratilor că prioritare pentru ei sînt investitiile în unitătile de învătămînt, în conditiile în care a fost blocat un proiect referitor la o scoală si o grădinită extrem de necesare într-un cartier din Piatra Neamt? Mai ales că era exprimată disponibilitatea, cel putin declarativ, pentru a fi găsiti bani pentru reparatii la scoli în proxima sedintă ordinară. Răspunsurile care contează sînt cele la care vor ajunge pietrenii, cei care îsi exprimă votul. Pînă la alegeri însă, rămîne să vedem ce se va întîmpla la viitoarea sedintă extraordinară anuntată de primar. Informatiile noastre neoficiale spun că e foarte probabil să lipsească un alt pemepist, deci votul va fi tot la mîna social-democratilor si a celor de la ALDE. Care si-au creat singuri o dilemă. Ori votează rectificarea si atunci oricine se poate întreba de ce nu au făcut acest lucru ieri? Sau poate că nu aveau dezlegare de la sefi. Ori nu votează rectificarea, si atunci riscă să fie arătati cu degetul că blochează proiecte importante. Dar pînă la urmă e alegerea lor. Cel putin teoretic. Cît îi priveste pe liberali, ar putea ceda ei si vota amendamentul PSD, dar păreau destul de hotărîti să investească în pîrtie. Asta dacă nu cumva va fi anuntată vreo prognoză cu cer senin si temperaturi pozitive toată iarna, ca să le mai steargă zîmbetele celor care s-au amuzat la interventia lui Cătălin Misăilă. Desi multi se pot întreba ce legătură are progonoza meteo cu bugetul.

