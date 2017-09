Accidentul, 15 miliarde • anul trecut, prejudiciul în dauna victimelor prin această metodă a depăsit un milion de lei • în urmă cu doi ani, paguba a fost la jumătate

• una din cele mai mari tepe de acest fel din Neamt a avut loc în aprilie 2015, autorii fiind depistati un an mai tîrziu • mai multe institutii si-au dat mîna pentru a reduce victimizarea mai ales în rîndul bătrînilor Inspectoratul de Politiei Judetean Neamt a demarat o campanie pentru prevenirea infractiunilor de înselăciune prin metoda Accidentul, actiunea fiind denumită generic „Un plus de sigurantă“. Pentru ca initiativa să dea roade, campania se derulează în parteneriat cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică din cadrul Consiliului Judetean Neamt si Posta Română, prin Oficiul Judetean de Postă Neamt. Această colaborare s-a născut din nevoia ca materialele informative să ajungă la cît mai multi pensionari, grup vulnerabil în victimizarea prin săvîrsirea infractiunilor de înselăciune - metoda Accidentul. „Desi la nivelul IPJ Neamt, pe lîngă activitătile de cercetare penală efectuate în dosarele penale aflate în lucru, au fost desfăsurate si activităti preventiv - informative, trendul este unul ascendent în ceea ce priveste înregistrarea acestor genuri de infractiuni. Astfel, în anul 2015 au fost înregistrate 138 de fapte cu un prejudiciu de 584.330 lei, iar în 2016 au fost sesizate peste 300 de astfel de fapte, prejudiciul dublîndu-se fată de anul anterior“, a declarat Paul Tablan, seful IPJ Neamt. Tocmai din aceste considerente a fost demarată această campanie în colaborare cu Posta Româna prin Oficiul Judetean de Postă Neamt, care va asigura răspîndirea materialelor informative către un număr cît mai mare de pensionari. Scopul actiunii de amploare este, în primul rând, cel de informare a pensionarilor atît din mediul urban, cît si rural cu privire la modalitătile si consecintele acestui mod de înselăciune si prevenirea producerii actului infractional. Realizarea materialelor informative, 200 de afise A3 /A4 si a celor 100.000 de flyere s-a făcut cu sprijinul financiar acordat de Autoritatea de Ordine Publică din cadrul Consiliului Judetean Neamt. Materialele vor fi expuse în zonele de afisaj din cadrul administratiilor locale si a posturilor de politie, iar flyerele vor fi înmînate de factorii postali direct persoanelor vîrstnice odată cu distribuirea cupoanelor de pensie. Campania se va încheia pe data de 10 octombrie 2017, în speranta că scopul principal al acestui demers, reducerea victimizării cetătenilor si cresterea gradului de informare al pensionarilor, va fi atins. Una din cele mai mari tepe de acest fel a avut loc în aprilie 2015, autorii fiind depistati un an mai tîrziu, fiind vorba de un bărbat de 38 de ani, din Piatra Neamt, încarcerat în Penitenciarul Iasi si o tînără de 22 de ani, din Cluj. În fapt, în ziua de 29 aprilie 2015, persoana vătămată, o femeie de 65 ani, din Săbăoani, a fost contactată pe telefonul fix de către o persoană necunoscută, care s-a recomandat în ca fiind consulul României în Anglia si care a indus-o în eroare că fiul acesteia a accidentat un copil de nouă ani. Sub motivul că se află împreună atît cu fiul, cît si cu avocatul acestuia, i-a solicitat suma de 2.000 de euro în vederea usurării situatiei juridice a fiului responsabil de producerea evenimentul rutier si a convins-o să depună, printr-un serviciu de transfer rapid, suma de 3.800 de euro în două conturi diferite. Totodată, bărbatul ar fi determinat persoana vătămată să achizitioneze patru cartele PrePay, a cîte 25 de euro, arătînd că în lipsa acestora nu va putea fi contactată pentru a o tine la curent de evolutia evenimentului în care fiul său ar fi fost implicat.

