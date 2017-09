Pietreanul Giovanni a ajuns chef la Iasi • Ionut Popa va lansa un meniu propriu la restaurantul Dopo Poco Trattoria • printre preparate, farfurii din finala concursului Chefi la cutite • Pietreanul Ionut Popa, finalist al concursului Chefi la cutite, îsi urmează pasiunea. Si în acest sfîrsit de săptămînă va lansa un meniu propriu la restaurnatul iesean Dopo Poco Trattoria. Printre preparatele din noul meniu se vor regăsi farfurii pe care Chef Giovanni le-a gătit chiar în timpul concursului televizat. Meniul este unul divers si cuprinde sortimente din cele mai celebre mîncăruri italiene, paste, pizza si risotto, dar si alte preparate mediteraneene specifice Italiei, pe bază de carne de pui, porc, vită, peste si fructe de mare. Ionut, mult mai cunoscut drept Chef Giovanni, a impresionat în emisiunea-concurs Chef la cutite. Pietreanul de 33 de ani a pregătit atunci o retetă de Saint-Jacques marinat în sofran, pe o bază de mămăligă neagră si cremă de cartofi violeti cu varză rosie care i-a impresionat pe jurati. Drumul a fost netezit pînă în finală, dar Ionut Popa nu s-a declarat multumit. Întors în Piatra Neamt a lansat hamburgerul negru, dar a fost si sufletul unei actiuni umanitare care s-a bucurat de un real succes. Alături de alti maestrii ai bucătăriei a gătit pentru a salva viata unui copilas de cîteva luni. Meniul pregătit a satisfăcut cele mai rafinate gusturi, iar banii adunati au fost folositi pentru ca bebelusul, cu grave probleme medicale, să fie operat într-o clinică din străinătate. La Zilele orasului Piatra Neamt a încins din nou grătarul si si-a încîntat clientii cu mici, costite si cîrnati. Acum pasiunea l-a dus la Iasi, unde speră să facă din nou o impresie plăcută. „E o nouă provocare si sper să mă ridic la înăltimea asteptărilor. Si am sperante mari că asa va fi, pentru că am alături o echipa extraordinară. Gătesc din pasiune si de aceea nimic nu mi se pare imposibil. Dacă treceti prin Iasi, eu vă invit să vă opriti la Dopo Poco Trattoria si vă asigur că nu veti regreta“, a spus Ionut Popa. Povestea de viată a pietreanului e una ce ar putea constitui subiect de film. După o tinerete zbuciumată a plecat în Italia, în căutarea unui trai mai bun. A obtinut cetătenia italiană, s-a angajat la un hotel si a intrat pentru prima dată într-o bucătătie. Pentru a spăla vasele. Si-a dat însă repede seama că ar putea să-si îndeplinească un vis: să devină un bucatar recunoscut, să-si urmeze pasiunea pe care pînă atunci o tinuse la nivelul unui simplu hobby. Întors pentru scurt timp acasă, a cochetat cu meseria de bucătar, participînd la prepararea mesei pentru o petrecere de Revelion la un restaurant din Piatra Neamt. Încurajat de „succesul“ obtinut, odată revenit în Italia s-a decis să-si urmeze pasiunea. Într-un mod „organizat“: să se specializeze în meseria de bucătar. S-a înscris la cursurile organizate de Academia International School of Italian Cuisine din Lucca unde a avut ocazia să întîlnească chefi cunoscuti, de la care a „furat“ meserie si care i-au marcat evolutia profesională. A renuntat la slujba pe care o avea la hotelul la care se angajase cînd a ajuns în Peninsulă pentru

a-si urma vocatia si a încerca să intre pe usa din fată a bucătăriilor unor restaurante de prim rang. A lucrat în Italia, Austria, Scotia, dar la un moment dat a decis să se întoarcă în tară. Unde îsi trăieste în continuare visul.

