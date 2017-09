Jazzycal va fi la TT, la Neamt Piano Festival • mari artisti vor evolua pe scena Teatrului Tineretului în cadrul evenimentului Neamt Piano Festival • astăzi, 16 septembrie, pe scena institutiei de cultură vor concerta pietreanca Luiza Zan si celebrul pianist lituanian Petras Geniusas • În cadrul Festivalului International „Neamt Piano Festival“, pe 16 septembrie, de la ora 19.00, sala Teatrului Tineretului va apartine duetului exceptional între pian clasic si voce jazz, avînd ca protagonisti pe celebrul pianist lituanian Petras Geniusas si pe artista jazz din Piatra Neamt, Luiza Zan. După sesiunea cardio a concertului Dance (dansuri pentru pian la patru mîini) si expozitia de pictură a celor trei artisti locali în pauza de o oră dintre concerte, a doua seară a evenimentul din acest week-end va continua cu această fuziune exotică între diverse stiluri muzicale, pornind de la repertoriul clasic pentru pian (piese de Rachmaninoff si Philip Glass) cu o simbioză excentrică a Concertului pentru două viori si orchestră, unde Petras Geniusas va interpreta a II-a vioară si partea orchestrei la pian, în timp ce Luiza Zan va prelucra vocal stima viorii I. Repertoriul va include, de asemenea, piese a faimoasei pianiste jazz, Nina Simone, dar si a trupei rock Radiohead, astfel, lumea inovatoare si libertină a jazz-ului se va întîlni cu repertoriul de pian clasic si cu nelimitatele posibilităti interpretative ale pianului. La invitatia directorului artistic Daniel Ciobanu, maestrul Petras Geniusas a acceptat să participe la Neamt Piano Festival. În cazul Luizei Zan, orice concert sustinut în Piatra Neamt reprezintă o întoarcere emotionantă acasă, în copilărie. „Am acceptat invitatia pentru că am încredere în ideile lui Daniel Ciobanu si pentru că îmi place să mă supun unor situatii cît mai «terifiante», astfel de concerte fiind destul de neobisnuite ca si concept. Pentru mine improvizatia în muzică este o stare de alertă; în general pentru muzicieni dorinta de a descoperi ceva nou în muzică reprezintă atît starea de catarsis cît si de pericol, dar de această dată am o parteneră de scenă fantastică, Luiza si sunt sigur că vom creea o atmosferă inedita. Vom prezenta un meniu variat de concert, cu lucrări familiare publicului, găsite în oceanul muzicii prin care eu cu Luiza înotăm. Se vor simti influente începînd cu Philip Glass, compozitor cu care am fost în turneu pînă acum cîteva săptamani, pînă la Radiohead, o trupa rock de exceptie pe care nu o ratez cînd prestează în Lituania. Pe durata concertului publicul ar trebui să se relaxeze în muzica noastră si să vină la concert cît mai deschisi «experimentului»“, spune Petras Geniusas despre Neamt Piano Festival. „Înainte de orice ar trebui să multumesc pentru oportunitatea ce mi-a fost dată de a lucra cu maestrul Petras Geniuaas, alături de care o să gust «pericolul» pe scenă. Mesajul meu personal pentru publicul din acea seară e să ni se dăruiească nouă atît cît si noi ne vom dărui lor, pentru că pînă la urmă muzica e un schimb de emotie, iar fiecare muzician preia din sală o emotie si o transpune în diferite partituri muzicale unde se încadrează. La Neamt Piano Festival vom veni cu foarte multe surprize interpretative, una dintre ele ar fi premiera unui cîntec compus chiar de mine. Suntem foarte deschisi la orice interventie onomatopeică sau sonoră a publicului, în afara telefoanelor mobile, încercăm să evităm o atmosferă crispată de concert. Chiar si în discutiile de după concerte sperăm să intrăm în contact cu publicul si să creem unitatea între noi si dumneavoastră pe scenă sau după concert, deci vă asteptăm să vă implicati cum simtiti nevoia“, a declarat Luiza Zan.



Cîte ceva despre artisti



Petras Geniusas, pianist clasic lituanian, a lucrat în cariera sa cu celebrii compozitori Alfred Schnittke si Bronius Kutavitius, iar în aparitiile sale scenice repertoriul a fost format din piese clasice, romantice si contemporane, fiind unul dintre cei mai versatili interpreti ai pianului. Pe lîngă aparitiile sale scenice în fata unui pian clasic, Petras Geniusas poate fi foarte des văzut în cadrul performance-urilor de jazz sau celor teatrale, deoarece este un iubitor al muzicii jazz si muzicii de teatru. Interesul lui fată de muzica jazz, avant-garde si electronică dă o nuantă specială interpretării lui indiferent de gen. Drept recunoastere a amplei sale activitati artistice, în 1992 a fost laureat al Premiului National Lituanian. În 2004 apare documentarul „Improvisation. Theme: Petras Geniusas“, un film ce îsi propune să îl urmărească pe Petras si în spatele muncii sale, iar în 2011 a primit medalia Bring your light and Believe din partea Ministerului Culturii. În 2015, Geniusas a fost decorat cu Ordinul Marelui Duce Gediminas. Cu o voce care a dobîndit virtuozitate, elegantă si căldură, Luiza Zan este cunoscută în lumea jazz-ului international. A studiat muzică din copilărie si încet, încet si-a îndreptat pasii spre jazz, ajungînd să aibă si un început în domeniul pedagogiei în cadrul Universitătii de Muzică din Bucuresti, predînd între 2008 si 2010 cursuri de jazz vocal. A cîstigat numeroase premii în cadrul concursurilor autohtone de jazz, dar pasiunea pentru competitie a condus-o spre mult meritatul premiu II la Shure Jazz Voice Competition, în cadrul festivalului de jazz de la Montreux, Elvetia, cel mai vechi festival din Europa. A cîntat cu mari interpreti ai muzicii jazz, printre care Mircea Tiberian, Pedro Negrescu, Mihai Iordache,Abert Tajti, Liviu Barrels, Nicolas Simion, Arthur Balogh, Big Band Radio, Rick Condit, Dave Stamps, Corinne Chapelle. În acelasi timp, Luiza este foartă pasionată de muzica de film si teatru, compunînd pentru productii semnate de HBO (Starfruit, Merry Circus) si a colaborat cu Radu Afrim la muzica unor spectacole ce se joacă la Teatrul National Bucuresti si Teatrul Andrei Muresanu. În 2014 a scos un ultim album ce l-a alăturat discografiei bogate: Heritage (întregistrat la SuperSizeStudios Budapesta alături de Sarik Peter, Gyarfas Istvan, Fonay Tibor, Attila Galfi si Ioana Mardare)

Articol afisat de 146 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (G. MUNTEANU)