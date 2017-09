Foc pe la Telefoane si la Casa de Cultură • exercitiul de la clădirea Telekom, din centrul municipiului Piatra Neamt a avut ca temă interventia în cazul producerii unui incendiu • la Roman, pompierii trebuiau să gestioneze urmările unei explozii urmate de incendiu la Casa de Cultură • Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă Neamt au

stîrnit atentia trecătorilor în centrul municipiului Piatra Neamt ieri, 12 septembrie, cu începere de la ora 10. Cei care au avut drum în oras iar la acea oră se aflau în zona clădirii unde este si sediul Telekom i-au văzut în plină actiune pe pompieri care au avut un exercitiu cu forte si mijloace în teren, tema fiind producea unui incendiu la operatorul economic. Au participat militarii din cadrul Detasamentului de Pompieri Piatra Neamt care au avut drept misiune să evacueze personalul si clientii aflati în acel moment în clădirea cuprinsă de flăcări si să stingă cît mai rapid focarul pentru limitarea pagubelor. Totusi scenariul prevedea că ar fi fost cîteva victime care s-au intoxicat cu fum aflîndu-se la parterul imobilului atunci cînd flăcările au izbucnit. Acestea au fost preluate de o ambulantă SMURD si o autospecială pentru victime multiple. În afară de acestea, alte cîteva persoane erau în situatii identice, însă se aflau în alte zone ale clădirii. Militarii au evacuat două persoane de la etajul întîi folosind scara culisabilă, alte două au fost scoase de alpinisti aflîndu-se la etajul trei, iar o ultimă victimă a fost preluată tot de alpinisti de pe terasa imobilului. Si pompierii din Roman au organizat ieri, o misiune demonstrativă, în contextul celebrării Zilei Pompierilor Militari din România, acestia luînd cu asalt unul dintre obiectivele simbol ale centrului orasului - Casa de Cultură a Sindicatelor. Scenariul a avut drept scop demonstrarea capacitătii de interventie în teren a detasamentului local de salvatori de vieti si bunuri. Astfel, în jurul orei 13, un apel la 112 anunta faptul că în incinta clădirii a avut loc o explozie urmată de incendiu, au existat victime, în număr neprecizat, iar imobilul are probleme la structura de rezistentă. La fata locului au fost mobilizate mai multe echipaje, pornind de la cele specializate în stingerea incendiilor, căutare-salvare, prim ajutor, etc. În sprijin le-au venit cadre de la Ambulantă si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentă. „Acest scenariu a presupus existenta a patru victime. Una dintre ele era prăbusită pe scena din interiorul sălii mari, o alta prinsă sub dărîmături în interior, plus alte două persoane refugiate pe acoperis. A fost pus în practică dispozitivul de interventie si s-a evacuat pe calea cea mai scurtă victima de pe scenă. Ulterior, colegii nostri de la Roman, pe o parte si cei de la SVSU, de cealaltă parte, au evacuat cele două victime de la înăltime. Cînd, conform scenariului, a venit informatia că sînt persoane sub dărîmături, a fost consolidată structura, iar apoi echipajul de căutare-salvare dotat cu cîinele ciobănesc belgian a intrat în interior. Toti rănitii, dintre care unii erau constienti, altii nu, au fost predati echipajelor de la Ambulantă“, a specificat sublocotenent Adrian Rotaru, purtător de cuvînt al ISU Petrodava Neamt. La finalul exercitiilor, toate fortele implicate au participat la o sedintă de analiză.

