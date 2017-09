Drumul cu două moase, „distractia“ continuă • veste bună: ar începe lucrările la tronsonul de drum de la Ursuleti • specific „mioritic“: si PSD, si PNL încearcă să-si aroge meritul •

Copilul cu două moase are mari sanse să rămînă cu buricul netăiat, zice o vorbă din popor. Nu stim dacă asa se va întîmpla si cu tronsonul de drum de la Ursulet, dar cert este că povestea acestuia are mari sanse să intre în... legendă. După „lupte seculare“, în conditiile în care discutăm despre un drum national situat pe teritoriul administrativ al comunei Alexandru cel Bun, cei de la Drumuri Nationale si-au asumat „paternitatea“. Adică „au găsit“ tronsonul de drum si în acte si pe teren si se părea că lucrurile vor merge lin spre rezolvarea dorită de pietreni si nu numai: respectiv efectuarea reparatiilor atît de necesare. Numai că a început un război, poate hazliu, al declaratiilor: prin care să se stabilească cine e îndreptătit să primească laude pentru descîlcirea situatiei. Din partea PSD, presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, a spus public în repetate rînduri că el e cel în măsură să fie aplaudat. Că el a intervenit la Ministerul Transporturilor. Dinspre tabăra liberală, în frunte cu primarul Dragos Chitic, s-a făcut auzit un alt mesaj public: că liberalii au făcut o adresă către Guvern, ba chiar si o interpelare pe această temă de către parlamentarii proprii. Deci ei ar merita laudele. Ar fi si o veste bună în spatele acestei povesti cu specific mioritic: că ar începe efectiv lucrările la tronsonul de drum în discutie. Respectiv frezarea, iar, după declaratiile sefului CJ, despre supralărgire mai tîrziu, după ce Apa Serv va băga în pămînt o conductă de aductiune. Dacă vor rezolva cu situatia financiară dificilă a firmei, probabil. Oricum, pentru soferii si pasagerii simpli, cine va lua caimacul aprecierilor pentru repararea drumului e probabil putin pînă la deloc interesant, însă, văzînd insistenta disputei privind tragerea spuzei pe turta politică proprie a celor două tabere, nu poti să îti reprimi o concluzie: că e sărăcie mare cînd vine vorba de proiecte ce s-ar putea finaliza cu tăieri oficioase de panglici si eventual atragere de voturi. Asa că e si înghesuială mare la respectivele tăieri. Motiv pentru care propunem, mai în glumă, mai în serios, să fie organizată cîte o sesiune de tăieri panglici pentru fiecare formatiune politică. O zi pentru PSD, una pentru PNL. Partidele mici ar putea avea si ele o zi destinată, dar toate la pachet că nu merită mai mult după scorurile înregistrate la ultimele alegeri.

