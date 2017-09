Tragedie! Copilă înecată la baraj • fata în vîrstă de 15 ani, provenea dintr-un centru de plasament • ajunsese aici în urma abuzurilor din familie • luni, ea participase la deschiderea noului an scolar • după amiază a plecat din centru si nu s-a mai întors • ieri s-a aruncat în apele lacului Bîtca Doamnei si chiar dacă pompierii au scos-o în scurt timp, nu a mai putut fi salvată •

O adolescentă în vîrstă de 15 ani care-si ducea zilele într-un centru de plasament, a recurs la un gest fatal si ieri, 12 septembrie, a decis să-si încheie socotelile cu viata. În jurul prînzului a mers pe barajul de la Bîtca Doamnei si s-a aruncat în apă. A fost văzută de cîtiva martori care au sunat rapid la numărul unic de urgentă 112, în jurul orei 11.45. Fortele de interventie au mers la locul indicat si au reusit să scoată victima din apă, ea fiind preluată imediat de salvatorii de la SMURD care au început manevrele de resuscitare chiar pe baraj. Adolescenta nu a răspuns operatiunilor, dar totusi a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean Neamt, unde medicii au luptat pentru viata tinerei. Cu toate acestea, eforturile au fost zadarnice, nu a răspuns la manevre, iar cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul. Initial nu s-a stiut cine este victima si de ce ar fi recurs la gestul fatidic, însă ulterior au apărut informatii despre ultimele ore ale minorei. Conform unui comunicat al Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului, tînăra era într-un centru de plasament încă de anul trecut după ce fusese victima abuzurilor din familie. „Adolescenta era născută în anul 2002 si era în sistem de protectie în cadrul Centrului Ion Creangă Piatra Neamt din iulie 2016, ajungînd în atentia DGASPC Neamt după ce a fost victima abuzurilor repetate petrecute în familie. Copila era în evidenta medicilor specialisti în neuropsihiatrie infantilă. De cînd a ajuns în centru adolescent a beneficiat de consiliere psihologică în mod constant, nu a dat semen de depresie si nu a avut tendinte suicidale“, conform precizărilor DGASPC Neamt. Fata era elevă la un liceu din Piatra Neamt, iar în prima zi de scoală, luni 11 septembrie, a participat alături de colegii ei la festivitătile ocazionate de începerea anului scolar. Nimeni nu si-a dat seama ce ar fi avut să se întîmple, cu atît mai mult cu cît imediat după orele de curs ar fi iesit în oras cu colegii, la o pizza. S-a întors în centrul unde îsi ducea zilele, si după prînz, în jurul orei 16.30 a fost vizitată de o colegă. Nimic din toate acestea nu anunta tragedia ce avea să vină, fiind activitătile unui copil de vîrsta ei lipsit de griji. La un moment dat a anuntat supraveghetorul de serviciu că merge pînă la poartă să o conducă pe colega care o vizitase, dar nu a mai revenit. Abia pe seară personal din centru si-a dat seama că adolescenta lipseste, motiv pentru care au fost anuntati anchetatorii. „Personalul de serviciu din cadrul centrului, constatînd că minora nu este prezentă la apelul de seară a anuntat, conform procedurilor, politia care s-a deplasat în centru si au fost demarcate verificările“, mai arată cei de la DGASPC. Oamenii legii nu au reusit să dea la timp de fată cu atît mai mult cu cît tînăra nu era la prima evadare din centru, a plecat fără acord de mai multe ori, de fiecare dată fiind anuntati si politistii. „Marti am fost anuntati de oamenii legii despre faptul că a fost găsită înecată în Bistrita. În acest moment este în curs de desfăsurare o anchetă internă care urmează să stabilească circumstantele producerii acestei tragedii“, mai spun cei de la Protectia Copilului. Simultan, si oamenii legii au deschis un dosar penal de moarte suspectă pentru a se stabili cu certitudine cauzele si conditiile care au dus la o asemenea tragedie, fiind de neînteles ce probleme de nerezolvat ar putea avea un copil de 15 ani, atît de grave cît să recurgă la gestul fatal, desi avea în fată toată viata.



Vieti tinere înghitite de ape



În miezul acestei veri, alti doi tineri, unul din ei minor, si-au găsit sfîrsitul sub ape, dar nu în lacul de acumulare, ci la cîtiva kilometri în aval de oras, în zona Remat. Pe 22 iulie, o zi toridă de vară, doi băieti, unul în vîrstă de 14 ani, celălalt de 18, s-au înecat în apele canalului hidroenergetic Bistrita. Copilul de 14 ani a intrat în apă să se răcorească, desi nu stia să înoate, iar curentii puternici l-au tras de la mal. În ajutor i-a sărit un prieten de 18 ani, care stia să înoate si se pare că la un moment dat chiar a reusit să ajungă la el, însă, în scurt timp, ambii au fost răpusi de curenti. După cîteva strigăte de autor, cei doi nu au mai fost văzuti de amicii din grupul cu care veniseră la scăldat. De necrezut a fost gestul prietenilor care, poate sub socul celor petrecute sub ochii lor, au luat o decizie care le va marca întreaga viată. Acestia si-au adunat lucrurile si au plecat fiecare la casa lui, fără să anunte pe nimeni de dubla tragedie. Mai mult, la un moment dat au trecut pe lîngă un vecin, care i-a întrebat dacă-i gata plimbarea, au confirmat, dar nu au suflat o vorbă că sînt mai putini cu doi, care cel mai probabil nu mai sînt în viată. Abia după circa două ore si ceva una din fetele din grup a luat decizia de a da alarma, desi era mult prea tîrziu. Apelul la 112 a venit undeva în jurul orei 19.30 si imediat în zona tragediei au plecat mai multi lucrători din cadrul ISU Neamt care au început căutările cu bărci si cu scafandri. Abia după cinci zile, pe 27 iulie, a fost găsit copilul de 14 ani, care intrase în apă primul si la exact o săptămînă distantă de ziua tragică, pe 29 iulie, a fost recuperat si trupul neînsufletit al adolescentului de 18 ani.

