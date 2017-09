CSM Roman, calificare fără emotii în Cupa EHF • handbalistele nemtene au trecut în turul II al competitiei, după ce le-au învins pe bosniacele de la Grude cu scorul general de 82-34 • vineri a fost 40-15 pentru CSM, iar a doua zi, 42-19 • ambele meciuri s-au disputat la Roman • greul abia urmează: Dunaujvaros, cîstigătoarea Cupei EHF în urmă cu două sezoane • Echipa de handbal a Clubului Sportiv Municipal Roman a avut o prestatie de senzatie, ce-i drept, în fata unui adversar sub clasa sa, reusind să se califice în al doilea tur al Cupei EHF, după meciurile disputate vineri si sîmbătă, 8 si 9 septembre, la Sala Sporturilor, în compania HZRK Grude, din Bosnia Hertegovina. Ex-iugoslavele au fost de acord să dispute dubla mansă la malul Moldovei, meciurile încheindu-se cu scorurile: CSM Roman - HZRK Grude 40-15 (20-8), respectiv HZRK Grude - CSM Roman 19-42 (6-14). Oaspetele au făcut mobilizarea cu un lot foarte tînăr, acestea devenind carne de tun pentru o formatie superioară la toate capitolele. În primul meci, diferenta de goluri la final nu a fost întîmplătoare, ea reflectînd dorinta gazdelor de a transa dubla mansă încă din start. De precizat că în ambele partide, Romanul a evoluat în reprizele secunde cu rezervele. „Încă de cînd am venit la Roman am stiut că vom înfrunta o echipă mai bună; CSM nu a fost o surpriză pentru noi. Avem multe de învătat din această dublă mansă, este o experientă peste care va trebui să trecem si, din ce am acumulat, sperăm să devenim cei mai buni din tara noastră. Am avut parte de o eliminare în fata echipei Corona Brasov, în sezonul trecut, dar pot spune că formatia din Roman este mult mai puternică. Urăm succes echipei din Roman în această competitie si în campionatul intern“, a precizat Zlata Zubac, antrenor principal al echipei din Grude. În asentimentul acesteia au fost si jucătoarele de la HZRK. „A contat destul de mult faptul că am făcut această deplasare fără două dintre jucătoarele noastre de bază. Au fost meciuri grele, pe care le-am pierdut clar. Cred că a contat foarte mult că nu am fost toate sportivele apte. Urăm Romanului succes în sezonul acesta!“, a spus Andrea Prusina, decarul celor de la Grude. Banca tehnică a moldovencelor s-a declarat multumită de aceste teste, utile în economia întîlnirilor viitoare din Cupa EHF dar si din Liga Natională. „Sîntem, evident, bucurosi de calificare, în conditiile în care a existat o diferentă vizibilă de valoare între formatiile noastre. Au fost două meciuri cam de aceeasi manieră, prin care am intrat în adevăratul sens al cuvîntului în atmosfera cupelor europene. Ne asteaptă la jumătatea lui octombrie o dublă mansă în compania echipei Dunaujvaros, mult mai grea. Această formatie a cîstigat acum două sezoane Cupa EHF. Noi, oricum, jucăm la victorie în fiecare meci si ne vom bate cu toate fortele, indiferent de adversar“, a specificat antrenorul principal Constantin Stefan. Căpitanul Carmen Stoleru a precizat că alături de colege au trecut foarte repede peste emotiile acestei întîlniri europene iar apoi s-au apucat serios de treabă, anihilînd adversara. „Este foarte bine că am cîstigat ambele meciuri. Am tratat dubla întîlnire cu toată seriozitatea, iar acest lucru cred că s-a văzut, inclusiv pe faza de apărare. Ne asteaptă două meciuri grele în Cupa EHF dar, de asemenea, ne dorim victoriile. Îmi felicit colegele pentru modul în care au tratat meciul si sînt multumită că nu au survenit accidentări, deoarece Liga Natională ne va solicita serios în următoarea săptămînă“, a mentionat Stoleru.

