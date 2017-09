A început scoala. Ambasadorul SUA, Hans Klemm a fost primul scolar prezent la ore Pe 23 august a.c., ministrul Justitiei Tudorel Toader a speriat mapamondul, când a făcut publică propunerea de modificare a legilor justitiei. Era vorba de legile promovate în 2004 de Guvernul Năstase si modificate în 2005 de Guvernul Boc prin asumarea răspunderii, adică prin eliminarea dezbaterii parlamentare. În replică, pe 29 august Hans Klemm, ambasadorul SUA în România, a speriat natiunea, exprimându-si public îngrijorarea că ministrul nostru atentează la independenta Justitiei mioritice. Interventia ambasadorului a avut darul să reactiveze retelele facebook, care au scos din adormire armatele de activisti ai Pietei Victoriei si ai altor piete. Pietele s-au reînsufletit cu aceleasi sloganuri si recuzite, reîncălzite si sterse de praf, cu care ne-am obisnuit în ultima vreme. Din mimetism, ambasadele Germaniei, Marii Britanii si a altora, au anuntat public că împărtăsesc îngrijorarea ambasadorului SUA în legătură cu zicerile sfătosului si doxatului profesor al scolii de drept iesean, pus acum să ne fie temporar ministru al Justitiei. În data de 5 septembrie, furând startul începutului de an scolar, Hans Klemm s-a invitat în biroul ministrului-profesor Tudorel Toader, unde a participat la un curs de initiere de două ore, cu pauză de o cafea, tinut de „dom' Profesor“, pe tema „Ce este Justitia Română si ce vrea ea?“. După două ceasuri, domnul Hans Klemm a iesit de la ore si a declarat presei, curioasă de atâta asteptare, că a înteles în sfârsit că Justitia in România este independentă si el, Hans Klemm, nu mai are motive să se îngrijoreze că nu va rămâne asa. Uluit de progresul realizat de ambasadorul Americii în timp record, a doua zi, în biroul ministrului-profesor s-a prezentat ambasadorul Marii Britanii, domnul Paul Brummell, care nu a stat la instruire decât o oră, demonstrând astfel superioritatea natiunii britanice. În fond, Paul Brummell a fost avantajat în procesul de instruire de faptul că vorbeste fluent limba română. L-am ascultat odată recitând din Eminescu, într-o interpretare de Nottara. Revenind la domnul Hans Klemm, în cele două ore petrecute de acesta cu „domn' Profesor Tudorel Toader“, ambasadorul a reusit să-si convertească îngrijorarea în optimism si a plecat acasă să mediteze la alte îngrijorări ale SUA. Spre disperarea contestatarilor de serviciu ai ministrului Justitiei, ambasadorul Klemm si-a cam epuizat discursurile despre îngrijorări. Fără prezenta ambasadorului SUA în spatiul public, ca sustinător al unor mesaje, orice discurs al contestatarilor despre „pierderea independentei Justitiei“ echivalează cu lătratul la lună, care trebuie s-o recunoastem, este contagios. Multumim, pe această cale, domnului ambasador pentru răgazul de liniste oferit, pentru a ne gândi la îngrijorările reale ale României.



„Când vrei să ajungi nicăieri, înfiintezi o Comisie de anchetă

parlamentară“



Acest aforism este reflectat cu prisosintă de activitatea recentei Comisii parlamentare de anchetă a alegerilor din 2009. Comisia a fost înfiintată pe 11 mai a.c., la cererea expresă a lui Dragnea si Tăriceanu, în urma dezvăluirilor jurnalistului Dan Andronic că acasă la Gabriel Oprea, în seara turului al doilea dintre Geoană si Băsescu, s-a întâlnit floarea Sistemului, respectiv George Maior seful SRI, Florian Coldea - seful adjunct SRI si Laura Codruta Kovesi-Procurorul General al României. În asa zisa „luptă cu Sistemul“, Dragnea si Tăriceanu au sperat că această Comisie va dovedi că SRI si DNA s-au implicat în fraudarea alegerilor din 2009, a căror rezultat „viciat“ l-a scos pe Traian Băsescu presedinte. Miercuri 6 septembrie, Comisia si-a prezentat Raportul, misiunea ei fiind încheiată. Procedura parlamentară impune ca plenul reunit al celor două Camere să dezbată Raportul si să-l supună votului. Prin acest vot, Raportul va fi admis sau respins. Din concluziile Raportului rezultă că toate obiectivele, pe care Comisia si le-a propus să le demonstreze că au fost reale, au rămas suspendate la nivel de supozitii, în loc să fie certitudini. Comisia, de o componentă jalnică, s-a plâns în finalul Raportului că în cele patru luni de existentă, investigatiile parlamentare au fost blocate, pentru că principalele persoane vizate de anchetă nu s-au prezentat, ba mai mult au dat cu tifla. Era vorba de Kovesi, Băsescu, Oprea, Emil Boc, Augustin Lazăr. A refuzat să se prezinte si Ana Maria Pătru, sefa Autoritătii Electorale Permanente, care fusese filmată în perioada alegerilor în anturajul lui Băsescu. În final, Comisia a concluzionat că atât Presedintia lui Traian Băsescu, cât si Guvernul lui Boc, au constituit un grup infractional organizat în vederea comiterii de „infractiuni electorale“ si că „amploarea actiunilor a fost de natură a schimba rezultatul alegerilor din 2009“. Penibilitatea Raportului este ilustrată de incapacitatea Comisiei de a demonstra că aceste persoane si institutii „s-au implicat“, limitându-se doar în a demonstra că acestea „se puteau implica“. Inconsistenta Raportului este accentuată si de retragerea de la lucrări a membrilor PNL si USR, care au decis să nu-si dea girul, pe motiv că „majoritatea PSD-ALDE a întocmit un Raport pe care nu vrea să-l discute în Comisie înainte de a fi votat“. Cu acest simulacru de Raport, Comisia, recte Dragnea si Tăriceanu, speră că Parchetul General de pe lângă ICCJ ar putea începe urmărirea penală împotriva lui Traian Băsescu, ceea ce este o iluzie. De asemenea, Comisia speră că Presedintele Klaus Iohannis ar putea cere urmărirea penală a unor fosti ministri ai Guvernului Boc, precum Vasile Blaga, Gabriel Sandu, Gheorghe Pogea, Elena Udrea, Radu Berceanu, Adrian Videanu, Cătălin Predoiu, Sorina Plăcintă. Desi evenimente ca cele pe care Comisia le-a anchetat, s-au petrecut la toate alegerile de după 1990, niciodată acestea nu au făcut obiectul unei anchete serioase. Rateul acestei Comisii este evident, rezultatul muncii sale fiind mai mult decât mediocru. Numind-o pe insignifianta Oana Florea ca presedintă a Comisiei, în locul lui Mihai Fifor avansat ministru, Liviu Dragnea nu a făcut decât să contribuie la rateurile acestei comisii. Se pare că asta a si vrut. În replică, Sistemul a făcut public faptul că dosarele lui Dragnea si Tăriceanu, se redeschid si că nu vor exista rateuri. Acum se va vedea, care pe care.

Articol afisat de 370 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Ioan BIVOLARU)