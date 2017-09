Lacătul pe cabinet, pacienti pe drumuri • 400 de pacienti, majoritatea rromi, nu mai au medic de familie în satul Slobozia, din comuna Boghicea • medicul Filip Panait acuză autoritătile locale că i-au luat spatiul în care functiona cabinetul, pentru a face în loc un cămin cultural • „În curînd vom închide toată tara si vom stinge lumina“, spune doctorul Panait • primarul Mihai Cazamir sustine că medicul a refuzat varianta propusă n

Un mesaj scurt si sec, postat pe pagina de socializare a doctorului în medicină Filip Panait, medic de familie la Bîra si Boghicea, a făcut cunoscută decizia sa de a închide cabinetul de medicină de familie, pe care-l avea în localitatea Slobozia, comuna Boghicea. „Începînd cu 1 septembrie 2017 cabinetul medical dr. Panait Filip, din Slobozia, comuna Boghicea a fost închis. Primăria a decis să construiască un cămin cultural. Din această zi a fost reziliat si contractul cu CAS Neamt. În curînd vom închide toată tara si vom stinge lumina“, a anuntat medicul Panait(foto). Cum o asemenea decizie presupune o cauză extrem de serioasă, am vrut să aflăm care este aceasta. Mihai Cazamir, primarul localitătii a sustinut că nu poate face nici un fel de declaratii pînă nu stă de vorbă, personal, cu medicul de familie care a hotărît închiderea cabinetului din „motive personale“ si nu din ratiuni care tin de modernizarea căminului cultural. „Înainte de a face alte declaratii, as dori să am o discutie cu medicul. Săptămîna trecută doctorul Filip Panait a fost prezent în sedinta consiliului local, sustinînd că a luat decizia de a închide cabinetul din motive personale. Pe noi ne afectează acest lucru, dar cabinetul nu s-a închis din cauza noastră. Noi i-am oferit alt spatiu, dar l-a refuzat, pentru că spunea că nu corespunde. I-am promis că îi vom moderniza spatiul. Este adevărat că am depus un proiect pentru a amenaja în acea clădire un cămin cultural, dar acest lucru este încă incert, pentru că va trebui mai întîi să cîstigăm un asemenea proiect. Eu cred că este vorba doar de un motiv pe care-l invocă medicul. Săptămîna aceasta am fost plecat la niste cursuri la Bacău, la Centrul de Instruire Profesională pentru Protectie Civilă. Începînd de luni, 11 septembrie, voi analiza situatia. Nu am primit de la medic o adresă oficială de închidere a cabinetului. Doar verbal ne-a spus că va face acest lucru“, a declarat primarul din Boghicea. Întrebat fiind despre cauzele adevărate ale gestului său fără precedent, de a lăsa 400 de pacienti, în majoritate etnici rromi, fără asistentă medicală, Filip Panait a declarat că este pe cale de a declansa un referendum pentru dizolvarea Consiliului Local Boghicea, for în care s-a luat acestă hotărîre, fără a tine seama de faptul că un cabinet medical trebuie să functioneze în anumite conditii. „Mi s-a pus la dispozitie un vagon care a apartinut unei fundatii. Spatiul nu poate fi autorizat sanitar pentru că nu corespunde din punct de vedere al normelor sanitare, de care nu vor să tină cont. Am fost chemat în sedinta consiliului local în care mi s-a spus să-mi iau bagajul si să plec. Lucru acesta este consemnat în procesul-verbal. Proiectul este demarat. Am fost informat că pentru a se finanta proiectul trebuie să se declare că nu există nimic în clădirea respectivă. În octombrie ar fi trebuit s-o iau de la capăt cu toate autorizările, lucru care presupune milioane de lei vechi. Aici există si o vină majoră a Casei de Asigurări de Sănătate. Acel cabinet nu are nici o perspectivă. N-are apă curentă, nu s-a făcut nici o reparatie. În proiectul acesta nu apare un spatiu de cabinet medical. Mi s-a spus că este vorba de cîteva miliarde de lei în joc. Un cabinet medical nu poate functiona într-un vagon din tablă. Voi initia un referendum local pentru demiterea Consiliului Local Boghicea, din cauză de incompetentă. Era interesul lor să tină cu dintii de acest cabinet în care sînt îngrijiti 400 de pacienti, în majoritate defavorizati. Eu am reziliat de la 1 septembrie contractul cu CAS, din cauza faptului că nu mai am forta economică să obtin autorizarea unui nou punct de lucru, a cărui evaluare îmi expira în luna octombrie. De unde să scot 500 de milioane de lei pentru acreditarea unui nou cabinet? Rational era să lase cabinetul medical să functioneze acolo si dacă vroiau cămin cultural puteau obtine fonduri să construiască alături unul nou“, a precizat Filip Panait. Contactat telefonic directorul Romani Criss, Marian Mandache, a declarat că va urmări situatia de la Boghicea si va face toate demersurile pentru a împiedica o asemenea aberatie de a transforma un spatiu în care se desfăsura activitate medicală în sală de nunti. Pozitia CAS Neamt nu am putut-o afla deoarece nimeni nu a răspuns la telefon, programul la această institutie încheindu-se vineri, la ora prînzului.

