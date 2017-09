CU VASILE OUATU DESPRE UNIC - O ISTORIE CARE SE SCRIE DE 50 DE ANI LA PIATRA NEAMT • „Îmi pasă, am pus suflet, am muncit! În tot ce am făcut de-a lungul vietii si carierei am lucrat cu oameni, m-am bazat pe oameni, chiar dacă, uneori, am gresit sau am fost înselat. Important e ca atunci cînd faci un bilant să poti împărti mîndria si succesul cu toti colaboratorii, cunoscutii, prietenii, familia si mai ales cu publicul, fie ei cumpărători sau spectatori, public care retine că ai marcat viata comunitătii“, a declarat economistul Vasile Ouatu • vineri, de Sfînta Maria, se vor sărbători 50 de ani de existentă a Complexului Comercial Unic în peisajul economic din Piatra Neamt • „După 68 de ani de viată si 45 de comert, nu am nici o emotie să afirm

că tot ce am realizat s-a bazat pe trei directii de credintă: în Dumnezeu, în familie si valori. Ambitia de a reusi, de a construi ceea

ce altii nu îndrăzneau, a devenit, cu trecerea anilor, o linie de fortă

călăuzitoare. În tot ce am făcut de-a lungul vietii si carierei am lucrat cu oameni, m-am bazat pe oameni, chiar dacă, uneori, am gresit sau am fost înselat. Important e ca atunci cînd faci un bilant să poti împărti mîndria si succesul cu toti colaboratorii, cunoscutii, prietenii, familia si mai ales cu publicul, fie ei cumpărători sau spectatori, public care retine că ai marcat viata comunitătii. Într-o zi, vine pentru fiecare momentul retragerii din viata publică. Si te gîndesti cine duce steagul mai departe. Dacă în privinta Centrului Comercial UNIC sînt linistit, nu-mi pot ascunde tristetea legată de prăbusirea voleiului feminin. Despre fenomenul UNIC în ansamblul său, rămîne, însă, în sarcina istoriei să decidă cît a contat pentru Piatra Neamt. Am convingerea că

mărturiile contemporanilor vor fi luate în seamă“. Aceasta este declaratia cu care economistul Vasile Ouatu, un nume arhicunoscut în Neamt si nu numai, îsi începe destăinurile despre un eveniment ce va fi celebrat la sfîrsitul acestei săptămîni. Vorbele-i trădează emotii si nostalgii, pentru că „scormoneste“ într-un trecut drag lui, cu amintiri din tinerete despre alte vremuri, asa cum erau ele atunci. Spusele sale mai transmit faptul că e multumit de ceea ce a făcut, vrea să mai facă, să se implice, să se dedice altor proiecte. Ca-n viata fiecărui om au fost si pentru el momente de cumpănă, le-a depăsit găsîndu-le solutii, dar are si regrete. Mai ales în ceea ce priveste voleiul pietrean, un sport în care a investit masiv, uneori în detrimentul unor probleme stringente care-l priveau personal, fie că era vorba de familie sau afaceri. Plus că s-a implicat extrem de activ la nationala de volei sau la FC Ceahlăul, fiind unul dintre cei care a contribuit la prima promovare a grupării în primul esalon fotbalistic din România.

Cît despre evenimentul despre care am pomenit că va avea loc la finalul săptămînii, trebuie spus că este vorba despre marcarea a 50 de ani de existentă a Complexului Comercial Unic, manifestare ce va fi

vineri, 8 septembrie, începînd de la ora 14.00, pe terasa restaurantului cu acelasi nume. O sărbătoare de suflet pentru Vasile Ouatu si pentru generatii de salariati care au trecut prin lungul sir de schimbări de la începuturile timide ale modernizării comertului socialist, pînă la complexitatea celui actual. O sărbătoare la care participă cei care au dus Unicul pe umerii lor, dar si invitati din Basarabia, prieteni de ani de zile cu Vasile Ouatu, oficialităti locale si judetene.



Un pic de istorie



Cîndva, în toamna anului 1966, cotidianul Steagul Rosu (organ al Comitetului regional al Partidului Comunist Român si al Sfatului Popular Regional Bacău) anunta deschiderea complexului UNIC la Piatra Neamt. E una dintre putinele mărturii scrise detaliate care se mai găseste. Retine atentia si astăzi, modul în care Ioan Rogojină, seful Sectiei Comerciale a Sfatului Popular Orăsenesc, a răspuns întrebărilor reporterului: „Aparitia supermagazinului UNIC în partea centrală a orasului Piatra Neamt este strîns legată de constructiile impunătoare ridicate aici în ultimul timp, de necesitatea satisfacerii acestei aglomeratii de oameni prin oferirea unui bogat si variat sortiment de mărfuri alimentare, articole de uz casnic etc. Noua unitate comercială concentrează în interiorul său mai multe tipuri de magazine, creînd avantajul unei aprovizionări complete si a unei mari economii de timp. Supermagazinul UNIC are o suprafată totală de 4.687 mp, din care 809 mp depozite (...) La prima intrare de la parter - aripa dinspre hotelul Ceahlău - vom găsi articole de menaj, electrice si chimice, cu aprovizionare prin sistemul autoservirii. Ce vom găsi aici, am văzut. De altfel, vitrinele largi, cu expunere deschisă, oferă cumpărătorilor posibilitatea să-si aleagă repede orice marfă dorită. Ce nu vom găsi: numai obiecte de uz îndelungat (mobilă, frigidere, aparate de radio, televizoare) oferite de reteaua noastră comercială în alte magazine apropiate, binecunoscute de pietreni. În adevăr, titulatura obligă. Într-un supermagazin, totul - începînd de la gospodărire si curătenie, pînă la operativitatea si comportarea în

servirea clientelei - trebuie să depăsească tot ce s-a realizat pînă

acum în unitătile noastre comerciale. Localnicii si turistii să poată

spune, pe deplin satisfăcuti: la supermagazinul UNIC, esti servit

oricînd excelent“. Revenind în actualitate, sărbătoarea pusă la cale pe 8 septembrie poartă „amprenta“ lui Vasile Ouatu. A gîndit-o de ceva vreme si s-a implicat într-o muncă solicitantă desi are destule altele de făcut. Chestii de rutină zilnică, dar solicitante. Si iată ce ne-a mai spus.: „Nu este doar sărbătoarea mea. Am invitat peste 100 de oameni care au lucrat aici, la Unic. Vreau ca cei care au mai rămas printre noi, să se bucure. Vreau ca cei mai tineri să stie ce a fost. Vreau ca lumea să stie că mai există si bine. Ne-am săturat de

stirile rele“.



Destăinuiri. Începuturile în comert, familia...



Lui Valică, asa cum mai este cunoscut managerul, îi place să se definească si drept omul care respectă anumite traditii, dar care nu trece cu usurintă peste momente si întîmplări din istoria orasului, a sportului, a comertului. Practic, se confundă cu UNICUL. Aproape 28 de ani din istoria semicentenară a complexului comercial, au fost marcati de Vasile Ouatu. Pînă la notorietatea natională cîstigată prin sport sau functii politice - viceprimar si consilier local, viata sa a fost

legată de comert. „Fără să-mi placă, fără să mă gîndesc, am ajuns în

comert. Eu tot timpul visam să ajung profesor de educatie fizică si

sport, desi terminasem un liceu real la Buhusi, cu bacalaureatul luat la

Bacău. Am dat examen de admitere la institut, la Bacău. Nu aveam

griji cu probele fizice, dar am prins primul an cu examen la Anatomie

si nu am avut timp să mă pun la punct. Am predat, pe urmă, trei luni

educatie fizică si sport la o scoală din Buhusi. A venit un profesor

calificat si m-a înlocuit. Era o rusine să stai acasă. De rusine m-a luat mama de mînă si m-a dus la Piatra Neamt, la o verisoară asistentă medicală. Era în 1971. A găsit pe cineva la Comert si am ajuns primitor - distribuitor de mărfuri la gară. În fiecare noapte săream nouă linii de tren pînă unde era rampa de încărcare-descărcare a mărfurilor. Atunci marfa veneau cu vagoanele. Asta am făcut doi ani de zile,

după care am ajuns la comertul cu amănuntul, la magazinul Cosmos.

Acolo am lucrat 13 ani, după care am fost promovat la Petrodava, ca

director de magazin. Din 1984 pînă în 1989. Era să mă prindă Revolutia acolo. Cu o lună înainte, am fost mutat la Complexul Unic.

Functiona rotirea cadrelor“, mai aflăm de la interlocutorul nostru. Care continuă: „Am încercat să mă acomodez repede, dar nu a fost asa usor. Veneam de la Petrodava, unde am fost de la început, de la temelie. Am condus în jur de 500 de salariati. Toată greutatea era pe

Petrodava, acolo se primeau toate mărfurile, era polul de atractie.

Veneam la un complex gol, unde lumea nu mai intra. La început a fost

greu, nu credeam că acest magazin se va mai umple vreodată. Am

luat toate măsurile, cum se spune, să îl fac atractiv. Eu eram si cu sportul si cu cultura, nu am avut lipsuri în gestiune - si acestea au contat. Cînd se făceau clasamente, eram în fată, eram premiat si se mărea si salariul. În comert, salariile nu erau asa atractive. Erau, de fapt, cele mai mici. Pentru orice gradatie mă luptam. De unde venea satisfactia salariatilor? Lucrai într-un mediu foarte plăcut, unde toată ziua aveai contact cu oamenii, de la muncitor pînă la inginer, doctor si director. Mărfurile cu mare căutare nu ajungeau la toată lumea, nici măcar pentru 5%. Dacă le scoteai la vînzare, erau gata într-un minut. Cînd am lucrat la electrice si electronice învătasem ce se află într-un televizor, ce defecte poate avea. Stiam perfect ce era cu lămpile celebre PL 500 si PCL 85 (lămpile care asigurau imaginea si sunetul la televizoarele alb-negru - nota redactiei)“. Vasile Ouatu îsi mai aduce aminte că se muncea pe rupte. Si la Petrodava, si la Unic stătea cît era nevoie la serviciu. „Am avut noroc de sprijinul familiei dinspre sotie, cu surorile ei, cu socrii. Trecea mai usor lipsa bărbatului din familie. M-au suportat si m-au înteles. Cînd m-am implicat în volei, apoi în politică a fost si mai greu“.



„Vreau să rămînă ceva în urma mea“



Întrebat dacă mîine vine cineva să-i propună să îsi vadă linistit de pensie, de sănătate, de nepoti si-l întreabă cu cît vinde actiunile majoritare de la Unic, Valică Ouatu răspunde: „Nu, nu are pret. Un fenomen nu e de vînzare. Nu stiu cîti mai găsesti în România ca mine, să iasă la pensie din comert după 45 de ani în domeniu, cu functile pe care le-am avut eu si fără să fie pătat“. Credem că are dreptate. Cînd, rînd pe rînd au murit nume mari ale economiei nemtene, Vasile Ouatu a reusit să nu ucidă un brand. Pînă la urmă nu al lui, ci al orasului de la poale de Pietricica si al voleiului românesc. Pentru că Unic a fost campioana tării. Si a reusit să facă brand-ul viabil. Nici nu se gîndeste să vîndă, are în minte o amplă modernizare, un proiect care să transforme total etajul complexului. Timp de 28 de ani a condus acest complex si a înteles exact la timp cînd trebuie să facă schimbări majore, ca să poată merge mai departe. În conditiile invaziei marilor brand-uri internationale într-un oras atît de mic, UNIC rezistă - si încă bine - cu sansa pe care i-a oferit-o omul care a stat la butoane aproape trei decenii. Piesa de rezistentă? „Îmi pasă, am pus suflet, am muncit. Acum, la 50 de ani, nu trag încă linie. Sărbătoresc! Sărbătorim împreună! Vreau să rămînă ceva în urma mea!“.



UNIC a devenit o scoală



Despre ce a însemnat UNIC iată cîteva opinii ale celor care au lucrat sau au avut tangentă cu acest complex.

Mihai Hîrtescu - probabil nu e om care să fi lucrat în comert pînă 2000 si să nu-l fi cunoscut ori apreciat - a fost directorul Directiei Comerciale a judetului pînă în 1973, iar apoi, pînă în 1984, la fosta OCL, Alimentara. A fost sef la Oficiul Judetean de Turism, apoi, din nou, pînă în 1990, la Directia Comercială. După 1994 devine inspector general în Ministerul Comertului pentru zona Neamt. „Magazinele Modern si Unic au constituit formele incipiente ale comertului modern. De unde venea atractia pentru a lucra în comert? Majoritatea salariatilor era formată în scoli profesionale. Din simplu vînzător ajungeai gestionar, sef de unitate, sef de complex. Toti au fost la început «copii de trupă», ca si Valică Ouatu. Acesti oameni i-au format pe altii, la rîndul lor. Super magazinul Unic, prin faptul că era amplasat în zona centrală a orasului, a devenit, la timpul respectiv, o necesitate. Ea o unitate comercială modernă: expunere deschisă, ofertă diversificată, unul din putinele complexe comerciale care ofereau si produse alimentare, si nealimentare. El a mers foarte bine pînă s-a instalat criza produselor. Apoi si-a revenit. Complexul UNIC a devenit o scoală. Vasile Ouatu are multe calităti, începînd cu cele sufletesti. Este mare animator al activitătilor sportive, un ambitios“.

Adriana Hulpasu a venit la Unic în 1985 si-si aminteste cu nostalgie: „Era un magazin de categoria întîi. Toată aprovizionarea era bazată pe Unic. Se punea presiune înainte de 1989, tot ce era de la partid se baza pe Unic. Pe vremea aceea se căutau lucrătorii cei mai buni. Era un magazin special. Cum ajungeai la Unic, aveai responsabilitate. Erau vînzări mari si veneau foate multi cumpărători. Eu am lucrat în mai multe magazine, dar Unicul, pot să vă spun, era aprovizionat permanent. Întotdeauna erau cozi mari. Asa era atunci“.

Elena Beldie, decorată cu Ordinul Muncii pentru merite deosebite, a

fost sefă de raion la tesături. Acum are 87 de ani, pe care îi duce cu

mare elegantă pe umerii încă puternici. Din 1973 a fost doamna din

spatele valurilor de tesături, cele mai multe de la Buhusi. La vremea

aceea, un ziar local îi lua interviu si primea aceleasi răspunsuri pe

care ni le-a acum dat si nouă, la mai bine de 40 de ani diferentă: „Mi-a

plăcut extraordinar de mult să lucrez cu clientii. Erau vînzări frumoase. Am avut două colege, Elena Căpitanu si Marilena Tapu. M-am bucurat să lucrez la Unic si mă bucur în continuare că am fost apreciată si stimată în meseria pe care am făcut-o. Acum, cînd plec de acasă, din Mărătei spre centru, mi-e dor să intru în magazin“.

Maricica Mitrea este una dintre vînzătoarele complexului care au

deschis, practic, magazinul. Pe tinerele femei de atunci nu le-a

asteptat nimeni cu flori. Era frig si au încălzit cu munca lor marele

magazin de la care, cele mai multe, au iesit la pensie: „Lucram la

raionul de lenjerie intimă, de la scări, pe stînga. Oricît ar fi fost de

greu, cînd veneam la serviciu, veneam ca la distractie. Era plăcut. Am fost la Unic din prima zi. Aveam 24 de ani si-mi amintesc că era foarte frig. A fost o atmosferă extraordinar de frumoasă. Lucram cu drag, cu dăruire. Am iubit meseria de vînzător ca pe mine însămi. Căram mărfurile în spate, ne ajutam, ne întelegeam unii pe altii. Am lucrat la toate raioanele. În 1997 am iesit la pensie.

Rodica Nistor a „deschis“ si ea magazinul, în prima zi, alături de ceilalti 49 de colegi: „Era atît de frig! Dar lucram cu mare plăcere. Nu exista discordie între noi, noi am rămas legati pînă la sfîrsit. Cînd am preluat raionul de galanterie, aveam 21 de ani. Gestiune mare! Lumea spunea: «cum să dati asa raion mare unei fete asa tinere?» Trebuia să nasc si de acolo, de la galanterie, m-a luat salvarea. Nu se ferea nimeni de muncă!“. Rodica Nistor a predat lui Vasile Ouatu Unicul în 1989. Poate una din cele mai mari realizări ale sale este participarea, timp de 3 luni, la cursurile sustinute de marele de om de stiintă Ana Aslan: „Cred că a fost cea mai mare bucurie. Dînsa ne spunea: «A fi comerciant este egal cu a fi actor»“.

