Ex-directorul Apa Serv, iată ce zice

Situatia de la Compania Judeteană Apa Serv, despre care se spune că a ajuns într-un timp relativ scurt de la profit la pierderi, în loc să fie clarificată, se complică. Un motiv este si întîrzierea cu care actuala conducere a societătii răspunde unor solicitări de informatii făcute în baza legii. Oricum, pînă cînd actualii sefi ai Apa Serv vor catadicsi să răspundă, am adresat aceleasi întrebări fostului director Ionut Dughir (foto), în încercarea de a afla totusi cum e posibil si care sînt cauzele pentru care într-un interval scurt s-a ajuns de la profit la pierderi si dacă balanta negativă ar putea afecta accesarea unor viitoare fonduri europene. Si mai interesant, Dughir a confirmat ceea ce apăruse anterior ca informatie pe surse si anume că ar fi fost făcută o plată în avans către o firmă de consultantă, în conditiile în care se înregistrau aceste pierderi. În consecintă, sînt unii, nu putini, care se întreabă dacă banii respectivi nu puteau fi folositi pentru a finaliza proiecte deja începute. „Probabil după gîndirea unor semidocti din conducerea actuală, de vină pentru pierderi e «greaua mostenire» lăsată de vechea conducere, adică profit de 1.854.499 lei si un sold de 22.798.056 la sfîrsitul lui 2016, respectiv un sold de 23.539.891 lei la 12.03.2017. De fapt, compania Apa Serv nu poate avea rezultate financiare pozitive dacă este condusă haotic pe baza comenzilor politice. Probabil că anul financiar 2017 va fi încheiat pe minus, iar riscul de a nu obtine fondurile europene este major. Avansul către firma de consultantă de 1,2 milioane lei trebuia folosit pentru încheierea POS Mediu. Nu era cazul plătii avansului înaintea semnării contractului de finantare europeană pentru consultantă. A fost în interesul cuiva anume, iar cel mai priceput la «tumbe» le-a executat fără să ia în calcul interesul companiei. Cît priveste situatia mea, sînt patru procese în derulare si nu stiu ce voi face după cîstigarea lor. Acum lucrez la RAJA Constanta, cel mai mare operator de apă-canal din tară, pe care îl respect, unde criteriul de selectie este performanta nu obedienta fată de «conducatorul iubit». Am să analizez la vremea respectivă. Vom vedea în ce situatie e compania mai ales că stiu ce înseamnă repararea unei situatii dezastruoase în implementarea fondurilor europene ISPA cum a fost cea lăsată de Păcală în 2008 cînd am venit în Apa Serv (fapt uitat de multi din actorii politici de azi)“, a răspuns Ionut Dughir întrebărilor adresate de Monitorul de Neamt si Roman. Răspunsul acestuia, unul extrem de tăios, ridică alte mari semne de întrebare privind deciziile majore luate la nivelul conducerii Apa Serv. În principal legate de achitarea în avans a acelei sume deloc neglijabile de peste 1 milion de lei. Prin urmare, adresăm public pe această cale o serie de noi întrebări conducerii Apa Serv:

1. Care este situatia accesării fondurilor europene POIM (Programul Operational Infrastructură Mare)?

2. Care este situatia contractului semnat cu firma de consultantă? Cine a decis achitarea avansului din banii companiei? De ce s-a acceptat plata avansului la Tahal în loc să se finalizeze POS-ul (Programul Operational Sectorial)?

3. Cînd va fi înaintată spre aprobare cererea de finantare pentru POIM?

Răspunsurile, desi ne-am obisnuit să fie eludate legea si interesul public, ar trebui să parvină cît mai rapid. Si poate sînt si alte institutii care ar putea să devină interesate de clarificarea unei situatii cel putin ciudate: o firmă pe bani publici care înregistrează pierderi decide să plătească un avans la un contract de consultantă înaintea semnării contractului de finantare europeană pentru consultantă, după cum sustine fostul director al Apa Serv. E de văzut dacă în acest caz în discutie se pune doar oportunitatea acestei plăti. Despre ce a scris presa din toată România despre Tahal, dar si despre „mutări de personal“ la respectiva firmă, cu un nume binecunoscut în peisajul din Neamt, gravitînd de multi ani în jurul banilor din proiectele derulate de Apa Serv, vom publica mai multe după finalizarea unei documentări aflate în derulare. Se vorbeste chiar de o demisie determinată de dorinta de a nu „da cu subsemnatul“ mai tîrziu. Pînă atunci asteptăm cu interes, dar si cu din ce în ce mai putină răbdare, răspunsurile conducerii Apa Serv. Care nu e pe mosia proprie, ci pe bani publici. Nu putini.



Dispecerat Apa Serv trebuie si la Roman



Cantitătile însemnate de precipitatii care au căzut în Roman la finele săptămînii trecute si proasta gestionare de către compania de apă a retelelor de canalizare au condus la inundarea mai multor demisoluri din vilele 1 si 2 din Bulevardul Republicii nr. 37, în locuintele mai multor romascani refulînd apa menajeră. Cu acest prilej a reapărut necesitatea reînfiintării unui dispecerat al Apa Serv în oras. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentă a intervenit în noaptea de 2/3 septembrie pentru a ajuta cetătenii, însă responsabilii de la compania judeteană nu au oferit nici un sprijin, motivînd faptul că nu au echipe de interventie pe timp de noapte. În aceste conditii, primarul Lucian Micu va purta o discutie cu directorul Apa Serv, pentru reînfiintarea dispeceratului si asigurarea, în regim de consemn la domiciliu, a unei echipe de interventii si pe timp de noapte. „Am discutat cu mai multi cetăteni si mi-au reclamat faptul că nu pot comunica cu angajatii de la dispeceratul de la Piatra Neamt, în sensul că problemele lor nu sînt rezolvate, sau nu se intervine cu prioritate la apelurile venite din Roman. Înteleg preocuparea managerilor companiei de a scădea costurile, dar consider că reînfiintarea dispeceratului este obligatorie. În acelasi timp, lipsa unei echipe de interventii pe timp de noapte mi se pare o greseală de management, avariile netinînd cont de oră. Nu putem să-i lăsăm pe oameni cu dejectiile peste noapte în casă! La primărie există o echipă care, la orice oră din zi sau noapte, intervine în caz de nevoie. Asa s-a întîmplat si de această dată, dar între Primărie si Apa Serv trebuie să existe o colaborare si nu să facem noi treaba pentru serviciile pe care ei le facturează. Am încredere că voi găsi întelegere la conducerea Apa Serv, pentru ca romascanii să fie tratati cu acelasi respect ca ceilalti locuitori ai judetului“, a precizat primarul Lucian Micu.

