Greu dar frumos a fost iar maratonul de sub Ceahlău • peste Marathon Mountain Bike Bicaz a mai trecut o editie, una apreciată unanim ca reusită • „Traseul greu, dar foarte bun. Vom reveni la Bicaz. Este o zonă foarte frumoasă“, a declarat belgianul Guillaume Michel George, cel mai vîrstnic ciclist participant • Concursul de ciclism montan Marathon Mountain Bike - 2017 desfăsurat sîmbătă, 3 septembrie, în zona Bicaz s-a dovedit a fi un succes. Aflată la a VII-a editie, competitia a atras anul acesta 181 de concurenti, Bicazul intrînd încă de la editiile precedente în categoria organizatorilor de elită a concursurilor nationale de ciclism montan. Competitia a avut stabilite prin regulament trei trasee, respectiv Epic - 56 km, Standard - 27 km si Family - un părinte si un copil cu vîrsta de maxim 14 ani, 5,6 km. Startul a fost dat de la Cabana Izvoru Muntelui la ora 10,00, chiar dacă natura s-a arătat neprielnică, o ploaie mocănească zăbovind mai multe ceasuri peste zonă, parcă anume cît durata concursului. Punctele atinse de ciclisti au fost, la Epic: Izvoru Muntelui - Lutu Rosu - Falon - Secu (Vulpărie) - sat Secu - Izvoru Alb - Baicu - Izvoru Alb - Verdele - Cerebuc - Lutu Rosu - Vulpărie - Baicu - Axial - Izvoru Muntelui, pentru Standard: Izvoru Muntelui - Lutu Rosu - Falon - Secu - Izvoru Alb - Baicu - Axial - Izvoru Muntelui, iar la categoria Family: Izvoru Muntelui - Lutu Rosu si coborîre tehnică pînă la Cabana Izvoru Muntelui. Traseele parcurse, conform celor trecute în regulament, au constat în portiuni neamenajate si neprotejate, folosindu-se drumuri publice si forestiere, poteci marcate si nemarcate, pante cu înclinare mare si zone accidentate, diferite segmente trecînd prin localităti, zone împădurite, văi si păsuni. Cursa a fost încheiată de către concurenti pe acelasi platou de unde fusese dat startul, pentru unii după mai bine de 6 ore de efort fizic. De mentionat că pe trasee au fost amenajate si cîteva puncte de energizare, constînd în fructe, apă si glucoză. Primii care au trecut linia de sosire au fost ciclistii de la proba Family, care aveau să aibă mult de asteptat pînă la sosirea tuturor concurentilor, pentru a participa la festivitatea de premiere. Cît priveste participantii, acestia au descins la Bicaz din toate zonele tării, mai precis din Bucuresti, Bacău, Cluj, Mures, Iasi, Harghita, Dîmbovita, Călărasi, Prahova, Arad si Neamt, asta însemnînd Piatra Neamt, Tîrgu Neamt si Bicaz. Premiile, constînd în diplome, medalii si cupe, au fost înmînate sportivilor de către primarul Bicazului, Nicolae Sălăgean, avîndu-i alături pe directorul de competitie, Cristi Zafton si Roxana Dumitrascu, presedinta Asociatiei Renasterea Bicazului, forma asociativă sub umbrela cărea a fost organizat concursul.



Iată care-s cîstigării



Primii clasati pe cele trei probe au fost, la Epic masculin - Bogdan Duca, iar la feminin Karacsony Kinga, la Standard - masculin, Andrei Mîndrescu si feminin, Vacaria Edit, iar la Family - băieti, Istrate - Spulber Denis Andrei si fete, Andra-Lavinia Movilă, toti ocupînd prima treaptă a podiumului. „Consider că si cea de-a VII-a editie a competitiei cicliste montane găzduită de Bicaz a fost o reusită prin calitatea organizatorică si numărul mare de participanti. Desi timpul a fost neprielnic, am constatat atmosfera de competitie adevărată. Anul acesta traseele au depăsit pe alocuri gradul mediu de dificultate, conditiile de abordare fiind ceva mai dificile, pentru care concurentii au trebuit să depună un efort mai mare. Sînt fericit că nu ne-am confruntat cu probleme neplăcute si-mi face o deosebită onoare de a vă invita la editia a VIII-a“, a declarat primarul Sălăgean. Din discutiile purtate cu o parte dintre concurenti aveam să aflăm că, întradevăr, probele au fost bine organizate, solicitînd forta si îndemînarea ciclistilor indiferent de vîrstă. „Dincolo de confruntarea propriu-zisă, prin această initiativă, am vrut să promovăm miscarea, respectul fată de natură si imaginea Bicazului. Spre bucuria noastră, ca organizatori, i-am avut alături pe reprezentantii Primăriei Bicaz, Carpatcement, precum si pe oamenii de afaceri locali si nu numai, în calitate de sponsori. Parteneri media au fost Kiss FM si Monitorul de Neamt, iar un sprijin real am avut din partea Politiei Locale, Jandarmeriei Montane, Ambulantei, a rangerilor din Parcul National Ceahlău, cărora doresc să le multumesc“, a declarat Cristian Zafton. Am reusit să surprindem si unele păreri ale cîtorva dintre concurentii cu experientă în participarea la astfel de confruntări cicliste. „A fost un concurs bine organizat. Traseul greu, dar foarte bun. Vom reveni ori de cîte ori vom fi invitati la Bicaz. Este o zonă foarte frumoasă“, a declarat Guillaume Michel George, cel mai vîrstnic ciclist, peste 60 de ani din cîte am aflat, un belgian stabilit în România. La rîndul său, unul dintre tinerii ciclisti care s-a „abonat“ la locul I al categoriei sale de vîrstă, situîndu-se si anul trecut la alelasi loc, Denis Andrei Istrate-Spulber, a afirmat: „Îmi place competitia de la Bicaz si mă simt bine pe traseul montan de sub Ceahlău. Au fost si unele zone mai dificile dar le-am trecut cu bine“. Cît priveste părerea primarului de Bicaz, acesta s-a declarat fericit, motiv pentru care avea să multumească oficial tuturor celor implicati.

