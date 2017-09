La Hidroelectrica, un trafic de 10 miliarde • seful de laborator de la Urmărirea Comportării Constructiilor Hidrotehnice este acuzat de trafic de influentă • el a lăsat să se înteleagă că are trecere pe lîngă cine trebuie pentru atribuirea unor contracte • parte din lucări au fost subcontractate unei firme controlate de inculpat • în doi ani, profitul a fost de aproape un milion de lei noi • „Banul e ochiul dracului“ spune o vorbă din popor, în aceste vremuri mai actuală ca oricînd, mai ales cînd vorbim de bani publici, din care se poate „ciupi“, că nu-i bai. Unora le-a reusit din plin, dar altii au încercat si s-au fript, totul terminîndu-se cu acuze penale de coruptie. Cam asa au stat lucrurile si în cazul unui sef de laborator de la Hidroelectrica, acesta promitînd că are suficientă influentă cît să „intervină“ pentru atribuirea unor contracte. Interventiile nu s-ar fi făcut degeaba, acuzatul solicitînd ca în cazul în care răzbeste cu aceste contracte, destul de valoroase, parte din acestea să fie subcontractate unei firme pe care el o controla în mod direct. Asa stînd lucrurile, toată lumea ar fi fost în cîstig, iar lucrurile au mers bine timp doi ani, perioadă în care angajatul Hidroelectrica a devenit mai bogat cu aproape un milion de lei noi. Adică vreo 10 miliarde de lei vechi. Numai că, între timp, lucrurile necurate au ajuns la urechile procurorilor anticoruptie, care au demarat o anchetă ce s-a finalizat cu inculparea sefului de laborator. Urmărirerea penală a fost finalizată la începutul lunii august, moment în care rechizitoriul a ajuns pe rolul Tribunalului Neamt. În cauză este vorba de Neculai Catană, sef laborator la compartimentul Urmărirea Comportării Constructiilor Hidrotehnice, pe care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Bacău al DNA l-au acuzat de săvîrsirea infractiunii de trafic de influentă. „Fapta pentru care inculpatul Catană Neculai a fost trimis în judecată întruneste elementele constitutive ale infractiunii de trafic de influentă prevăzută de articolul 291, alinineatul 1 Cod penal raportat la articolul 6 din Legea 78/2000 cu aplicicarea articolului 5 alineatul 1 Cod penal, constînd în aceea că, la începtul anului 2010, lăsînd să se înteleagă că are influentă pe lîngă angajatii din cadrul SC Hidroelectrica - Sucursala Bistrita SA - unde îndeplinea functia de sef de laborator la Urmărirerea Comportării Constructiilor Hidrotehnice - precum si pe lîngă angajati din cadrul societătilor afiliate SC Hidroelectrica SA, respectiv SC Hidrocentrale Bistrita SA, precum si SC H. Slatina SA, a pretins de la D.I. ca, în schimbul atribuirii unor contracte de mentenată la obiective hidroenergetice către SA F.I. SRL Piatra Neamt, administrată de acesta din urmă, să fie subcontractate o parte din lucrări către SC A. Grup SRL Vădurele, judetul Neamt, societate pe care o controla în mod direct“, conform Tribunalului Neamt. Asa stînd lucrurile, în temeiul acestei întelegeri, în perioada 2010 - 2012 SC F.I SRL a încheiat un număr de sase contracte cu Hidroelectrica Bistrita si Hidroelectrica Slatina, beneficiar fiind Hidroelectrica Sucursala Bistrita, în baza cărorar a încasat suma totală de 2.368.784 de lei. „La rîndul său, SC F. I SRL a virat în baza unor contracte către SA A Grup SRL suma de 2.186.860,69 lei, beneficiul net al lui Catană Neculai fiind în cuantum de 987.496 de lei“, conform documentului citat. Cauza este pe rolul Tribunalului, unde va fi în procedură de Cameră preliminară. La finele acestei etape, procesul va deveni public si va continua cu administrări de probe si audieri de martori în vederea stabilirii vinovătiei sau nevinovătiei incupatului. Conform normelor legale în vigoare traficul de influentă este definit ca pretinderea, primirea, ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvîrsită de către o persoană care are influentă sau lasă să se creadă că are influentă asupra unui functionar public si care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întîrzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri si se pedepseste cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Rămîne de văzut ce vor stabili judecătorii de la Tribunalul Neamt, instanta sesizată să se pronunte în cauză, dar oricare ar fi hotărîrea primei instante, aceasta nu va fi definitivă.

