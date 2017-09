Cascador băut! Cu masina în restaurant • un tînăr băut s-a răsturnat cu masina si a intrat în holul restaurantului Mara • acesta a rămas fără permis, dar nu s-a ales cu dosar penal • Un tînăr în vîrstă de 24 de ani, din municipiul Roman, a scăpat ca prin minune cu viată si, mai mult decît atît, nu are nici măcar dosar penal după ce, în toiul noptii de duminică spre luni, 3/4 septembrie, a fost protagonistul unui neverosimil accident de circulatie. Acesta gonea pe soseaua DN2-E85, cu ceva alcool în cap, cînd a fost „furat“ de soseaua udă si scos în decor. Totul s-a petrecut chiar în fata restaurantului Mara, de la iesirea din Secuienii Noi, bolidul tînărului răstrurnîndu-se pe o parte si pătrunzînd în holul de la intrarea în spatiul de alimentatie publică. Cum este stiut că acest restaurant este foarte căutat pentru nunti si evenimente care au loc toată noaptea, este de mirare că nimeni nu a fost rănit. La fata locului s-au deplasat lucrătorii de la Politie, după ce soferul teribilist a fost ajutat să iasă din masină, de către persoanele de fată. Pînă la urmă, din punct de vedere legal, lucrurile nu sînt atît de grave cum păreau la prima vedere, însă pagubele materiale nu sînt deloc de neglijat. „În noaptea de duminică spre luni, în jurul 1.40, pe DN2-E85, în localitatea Secuienii Noi, comuna Secuieni, a avut loc un accident de circulatie soldat numai cu pagube materiale. Din primele cercetări, a reiesit că în timp ce un tînăr în vîrstă de 24 de ani, din municipiul Roman, conducea un autoturism, pe fondul vitezei excesive si a carosabilului umed, a pierdut controlul asupra volanului. Acesta a pătruns pe contrasens si a părăsit partea carosabilă, intrînd în coliziune cu un podet din lemn iar apoi pătrunzînd în holul unui restaurant. Persoana de la volan se afla sub influenta băuturilor alcoolice, însă sub nivelul de infractiune (sub 0,40 la mie în aerul expirat, n. red.). Tînărului i-a fost aplicată amendă contraventională, fiindu-i retinut permisul în vederea suspendării dreptului de a conduce autoturisme pe drumurile publice“, a explicat comisarul Constantin Irina, din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Neamt.

