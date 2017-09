Voluntariat sub bombe, în Irak • după experientele din Nepal si din insulele grecesti, Ionut Ursu a ajuns în Irak • tînărul nemtean dedicat activitătilor de voluntariat dă o mînă de ajutor într-un spital care se construieste lîngă Mosul, destinat miilor de refugiati • „Ni s-a spus că este posibil să fim bombardati, dar mi-am asumat si acest risc“, a declarat înainte de plecare Ionut Ursu • Ionut Ursu, tînărul nemtean devenit cunoscut în ultimii ani pentru implicarea în diverse proiecte umanitare atît în tară (voluntar la Serviciul de Ambulantă Bucuresti-Ilfov), cît si peste hotare (campanii după cutremurele din Nepal si pentru refugiatii sirieni din Grecia) a decis să se alăture altei cauze nobile. De la începutul acestei luni, el este prezent în Irak, împreună cu membri unei asociatii internationale care are filială si în România, pentru a ajuta la construirea primului spital pentru refugiati din această tară. Unitatea medicală aflată în curs de amenajare este situată în vecinătatea orasului Erbil, în localitatea Aski Mosul, Ninawa, la mai putin de 100 de kilometri distantă de Mosul, pînă nu de mult fieful temutilor membri ai organizatiei ISIS. În zonă este o tabără ce numără 35.000 de refugiati, majoritatea provenind din fostele teritorii ocupate de ISIS si care nu au avut posibilitatea de a ajunge mai departe de zona de conflict. Mare parte dintre acesti oameni, între care si mii de copii, au nevoie de ajutor medical, iar cel mai apropiat spital se află în Erbil, însă transportul pînă acolo este dificil si periculos. ADRA (Agentia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere si Ajutor), una din cele mai răspîndite organizatii nonguvernamentale din lume, activă în 139 de tări, alături de alti parteneri, a început deja construirea spitalului ce va deservi cinci tabere de refugiati si populatia din regiune. Se estimează că circa 100.000 de refugiati interni (persoane care au fugit din calea războiului, dar nu au părăsit tara) vor beneficia de serviciile acestei unităti. „Am fost invitat să mă alătur proiectului de un prieten american, Michael John von Horsten. Aflase de mine din expeditiile din Nepal, m-a contactat si mi-a propus să mă alătur acestei initiative. Am vrut să merg încă de anul trecut, dar nu aveam fonduri suficiente. Acum, cu ajutorul unor oameni de bine, am reusit să strîng si bani pentru a cumpăra un scaun stomatologic, cu accesorii, plus consumabile medicale pe care vreau să le donez spitalului din Irak, în numele Asociatiei Volunteer for Life“, declara Ionut Ursu înainte de plecarea din tară alături de un grup de nouă persoane care reprezintă ADRA România, organizatie internatională care a initiat proiectul umanitar al primului spital pentru refugiati. Echipamente medicale (scaunul stomatologice, plus accesoriile si consumabile) au costat circa 5.000 de euro, iar consumabilele medicale (materiale sanitare de bază în medicina de urgentă) au mai presupus 2.000 de euro, fondurile fiind donate către Asociatia Volunteer for Life, condusă de Ionut Ursu, de către diversi sponsori, majoritatea din judetul Neamt. „Vreau să multumesc implicării în acest proiect umanitar societătilor Rifil, Dinamic 92, Temad Brasov si clinicii Transylvania Medical Center Cluj“, a tinut să precizeze Ionut Ursu.



Probleme la granita turcă, tabăra de refugiati, ISIS...



Spre dezamăgirea sa, unitatea stomatologică nu a putut ajunge la destinatie, românii avînd probleme la intrarea în Turcia, după ce au străbătut fără incidente Bulgaria. „Vamesii din Turcia nu au acceptat să intrăm prin tara lor cu acest echipament medical si a rămas în Bulgaria, urmînd să-l recuperăm si să reusim cumva să-l aducem aici, în Irak, împreună cu un al doilea scaun pe care îl vom cumpăra după ce voi reveni în tară“, a precizat Ionut. După primele trei zile, voluntarul nemtean a rămas fără partenerii de la ADRA, care s-au întors în tară, hotărînd să mai rămînă în Irak pentru a da o mînă de ajutor la activitătile medicale si cele de amenajare a spitalului. „Ni s-a spus dinainte de plecarea în Irak că există posibilitatea să fie fim atacati, să fie bombardamente, dar mi-am asumat acest risc. Pericolul mare este dacă folosim drumurile nemarcate, acolo unde mai sînt ascunse mine. De asemenea, mai sînt cuiburi de teroristi ISIS care se deghizează cu haine militare si jefuiesc convoiaiele, sau iau ostatici, europenii si americanii fiind cei mai vînati. Eu ajut la activitătile de organizare a centrului medical sau în Urgente. Lucrez alternativ la spitalul din tabăra de refugiati, la un spital guvernamental din orasul Erbil si ajut si la preluarea rănitilor cu ambulanta. Experienta din Irak seamănă oarecum cu cea din Grecia, dar e mult mai multă durere pentru că oamenii au pe corp tot felul de răni, urme recente ale războiului“, a mai spus tînărul. Drama oamenilor din Irak este zi de zi trăită de Ionut atît în activitatea din spital, cît si în taberele de refugiati. „În tabăra de refugiati am avut ocazia să-l cunosc pe domnul Kader si familia lui, un om care nu te lasă să treci pe lîngă cortul lui fără să te opresti să bei un ceai, să asculti o poveste si să te bucuri de ospitalitatea întregii familii. Nu poti pleca însă din cortul domnului Kader fără o strîngere de inimă si o lacrimă în ochi, după ce afli durerea lor, plînsul lor. Nu atît de mult dupa casa si viata lor din Mosul, cît pentru Ahmed, fratele si fiul lor, ucis de ISIS. Nici nu l-au putut înmormînta cum se cuvine... Acum cîteva zile, tatăl s-a întors în Mosul, ca să-si recunoască fiul, aruncat împreună cu multi altii într-o groapă comună“.



Ambulanta, Grecia, Nepal...



Asa cum Monitorul relata în alte articole, Ionut Ursu s-a remarcat prin nenumăratele exemple de bună practică pe care le-a oferit în ultimii ani si poate fi reperul pe care să-l urmeze cît mai multi tineri. El si-a depăsit conditia, arătînd că prin muncă sustinută si sacrificii poti răzbi într-o lume care nu oferă prea multe sanse unora ca el. Abandonat în spital la doar 5 zile după nastere, crescut la leagăn si mai apoi în mai multe centre de plasament, tînărul a terminat Facultatea de Geografie a Universitătii Bucuresti, implicîndu-se altruist în diverse activităti de voluntariat. Si n-au fost unele banale, ci pline de riscuri. În timpul studentiei, nu s-a multumit să meargă doar la cursurile de la facultate, a urmat cursuri de pregătire si a devenit voluntar la Ambulanta Bucuresti, făcînd gărzi alături de echipajele medicale. Alelasi lucru l-a făcut si la Piatra Neamt. „Am vrut astfel să întorc binele ce mi-a fost făcut de-a lungul vietii. Am fost îngrijit cu atentie la UPU Neamt cînd eram copil si atunci am decis că poate voi ajunge si eu să salvez vieti. Acum, cînd ajung să resuscitez un pacient si văd cum inima îi reporneste simt cea mai mare emotie si satisfactie, simt că am făcut cu adevărat ceva important“, ne spunea nemteanul cu cîtiva ani în urmă. Frecvent vine la Piatra Neamt unde se implică în educatia copiilor din Complexul de servicii Elena Doamna si încearcă să le facă celor mici tot felul de daruri si surprize. În 2015, Ionut a fost în Nepal, alăturîndu-se celor care au decis să ajute la înlăturarea efectelor devastatorului cutremur din 25 aprilie, care a secerat zeci de mii de vieti si a distrus casele oamenilor. A realizat si film documentar, intitulat «Voluntariat în miscare», în care a surprins aspecte din viata cotidiană a localnicilor sinistrati de dezastru si ce a presupus voluntariatul acolo alături de o echipă internatională de medici. „Sînt mîndru că sînt român, sînt mîndru că sînt din Piatra Neamt si vreau să le arăt colegilor mei din casele de copii si tuturor celor interesati că pot face si ei fapte extraordinare, dacă sînt lăsati să se implice pentru oamenii din jur“, povestea Ionut. În urmă cu un an, în vara lui 2016, el a fost prezent si în taberele de refugiati din insulele grecesti, unde erau cazati mii de sirieni plecati din calea războiului care le macină tara.

Articol afisat de 227 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Florin JBANCA)