Dinescu iar vine la Libris • manifestarea va avea loc în perioada 14-18 septembrie în Parcul Central • „Este una dintre primele trei manifestări culturale din Neamt“, a declarat Mihai Apopii, presedintele Camerei de Comert • Iubitorii de carte vor putea participa, în perioada 14-18 septembrie, la Tîrgul de carte Libris Neamt 2017. Manifestarea, ajunsă la a VII-a editie, se va desfăsura, asa cum ne-am obisnuit, în Parcul Central din Piatra Neamt. Programul tîrgului, unul ce cuprinde si noutăti fată de editiile precedente, a fost prezentat joi într-o conferintă de presă sustinută de Mihai Apopii, presedintele Camerei de Comert si Industrie, Laurentiu Dulamă, vicepresedinte Consiliul Judetean, Luminita Vîrlan, viceprimar Piatra Neamt si scriitorii Cristian Livescu, Lucian Strochi si Dan Iacob. „Tîrgul de carte este printre primele trei manifestări culturale din judet si este un eveniment economic si cultural la care nu trebuie să renuntăm oricît de greu ne va fi să-l organizăm în viitor. Spun asta pentru că este din ce în ce mai greu să-l organizăm, e o manifestare care costă, dar care trebuie făcută pentru că tine de valoarea noastră ca si comunitate si ca oameni“, a declarat Mihai Apopii. Programul este unul extrem de dens, cu numeroase lansări de carte si conferinte, iar manifestarea se bucură de o prezentă generoasă, peste 25 de edituri din întreaga tară. „Vedeta“ tîrgului are toate sansele să fie scriitorul Mircea Dinescu, ce va sustine conferinta din prima zi, cu titlul „Încotro poezia?“, dar îsi va lansa si cel mai recent volum: „Colier din bomboane de colivă“. Acesta a mai fost prezent si la o editie trecută. În plus, spre deliciul participantilor, va pune în scenă si un show gastronomic, pe terasa Restaurantului Ceahlăul, joi, 14 septembrie de la ora 18.30. Despre participanti si manifestări au vorbit pe rînd scriitorii Cristian Livescu, Lucian Strochi si Dan Iacob, fiecare dintre ei subliniind importanta evenimentului care îsi propune în principal „să aducă în atentie cărtile frumoase si autorii lor“, după cum a precizat primul dintre cei nominalizati. De retinut si propunerea făcută de Lucian Strochi ca scriitorii participanti să lase cîte o carte pentru a constitui un premiu pentru cel mai galonat olimpic nemtean. Viceprimarul Luminita Vîrlan a tinut să sublinieze că este extrem de încîntată de faptul că în program sînt prinse si întîlniri ale scriitorilor prezenti cu elevii de la trei licee din oras si a opinat că manifestarea în ansamblul ei poate reprezenta răspunsul la întrebarea: „Ce facem cu limba care ne face pe noi neam?“. Laurentiu Dulamă, vicepresedinte CJ, s-a declarat extrem de încîntat că această traditie a Tîrgului de Carte „Libris“ continuă la Piatra Neamt în ciuda greutătilor financiare pe care le presupune organizarea lui.

