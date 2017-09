La PSD, sedintă cu scîntei a fost • senatorul Dan Manoliu a analizat implicarea în campania electorală a fiecărei organizatii de la nivelul sectiilor de votare • este posibil ca unii presedinti să fie schimbati • social democaraul spune că nu este admisibil ca la ultimele două scrutinuri organizatia municipală să piardă la un scor atît de rusinos • Presedintele Organizatiei PSD Roman, senatorul Dan Manoliu, a avut zilele trecute o întîlnire cu presedintii organizatiilor de circumscriptie electorală si cu cei sase consilieri locali, analizînd rezultatele obtinute la alegerile locale partiale din iunie, cînd candidatul la primărie, omul de afaceri Marius Neculai, a pierdut la un scor neasteptat de mic. „A fost o sedintă normală de analiză. Tinînd cont de rezultatele obtinute era normal să-mi exprim nemultumirea despre activitatea depusă în timpul campaniei. Am analizat la fiecare responsabil de organizatie ce s-a făcut. Mi-am exprimat nemultumirile si am spus că la următoarea sedintă vom lua măsuri drastice. Vom trece la reorganizarea totală, pentru că nu este admis ca la două alegeri locale să se obtină rezultate nesatisfăcătoare, în conditiile în care în timpul campaniei am fost asigurati de un anumit număr de voturi“, a declarat senatorul Dan Manoliu. Acesta a relatat că există extrem de multe lucruri, pe care nu le poate exprima în afara organizatiei, pentru că nu i se pare normal să iasă în public cu informatii care tin de bucătăria internă a partidului, dar în acelasi timp se consideră îndreptătit să facă anumite reprosuri, mai ales consilierilor locali: „Mi-am exprimat nemultumirea pentru că am apreciat că o serie din colegii consilieri locali erau obligati să se implice în timpul campaniei electorale, lucru care nu s-a întîmplat si s-a reflectat de rezultatele obtinute. Aceeasi nemultumire o am si

fată de unii membri ai biroului local. În privinta consilierilor locali, atunci cînd au primit locuri eligibile pe liste am fost asigurat că vor avea întîlniri cu cetătenii si vor ridica problemele lor în CL, lucru care nu se întîmplă cîtusi de putin. Nu este admis la două alegeri locale să se obtină asemenea rezultate slabe“. Senatorul Dan Manoliu nu a comentat zvonurile potrivit cărora ar fi fost întelegeri transpartinice si o atitudine deliberată de non-combat la unii membri ai PSD Roman. Reamintim faptul că la alegerile locale de drept, din 2016, cînd a candidat la fotoliul de primar Laurentiu Leoreanu, acesta a obtinut 17.579 de voturi, în timp ce candidatul PSD, Gheorghe Oprea a luat 3.536. La alegerile partiale din 2017 Lucian Micu, candidatul PNL, a obtinut 10.662 de voturi, în timp pesedistul Marius Neculai a luat 6.314.

Articol afisat de 338 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Flora ORDEAN)