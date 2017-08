Monitorul de Neamt » Stiri Locale 29 August 2017 Politicienii, pensiile si ipocrizia Politicienii români si-au găsit de ceva timp un nou prilej de „sfadă“: „nationalizarea“ pensiilor private. Subiect important fără discutie, însă modul în care este tratat atît de către cei aflati la putere, cît si de cei aflati în opozitie îi poate duce pe multi cu gîndul la ipocrizie. Sau la dispută strict politicianistă în care nu contează prea mult sau deloc interesul românului amărît ci se urmăreste doar obtinerea de puncte electorale sau de simpatie prin declaratii mai mult sau mai putin bombastice. Una dintre cele mai recente luări de pozitie pe acest subiect îi apartine senatorului PNL de Neamt, Eugen Tapu Nazare. Care a trimis pe adresa redactiei un comunicat de presă pe care îl prezentăm în continuare. Concluziile vă apartin. „Lipsa resurselor la bugetul de stat, a investitiilor, a unei politici coerente a guvernului si nu în ultimul rînd a incompetentei acestora, împinge cabinetul Tudose spre măsuri disperate. E limpede că guvernul PSD a pus ochii pe pensiile private ale românilor. Printr-o declaratie ori inconstientă, ori vicleană, premierul Mihai Tudose spune că randamentul pensiilor private - Pilonul II este mai scăzut decît cel al Pilonului I. Pentru a fi clară diferenta dintre cele două, Pilonul I adună banii din contributia fiecăruia din noi, pe principiul solidaritătii. Aici statul încasează dintr-o parte si plăteste în cealaltă. Pilonul II însă, se referă la contributia de 5,1% care ajunge direct în administrarea fondurilor private de pensii. Seamănă cu o economie făcută de care nu te poti atinge pînă la bătrînete. În schimb poti urmări în fiecare moment cîti bani ai acumulat în cont. Acestia sînt banii pe care echipa guvernamentală condusă de Mihai Tudose a pus ochii. Asadar, să treacă din administrarea privată în cea a statului, desi se stie destul de clar că statul este cel mai prost administrator. Banii trecuti din Pilonul II în Pilonul I nu vor mai fi multiplicati, nimeni nu va urmări randamentul lor pentru că nu există asa ceva si vor fi folositi pentru ca PSD să poată acoperi alte pomeni si derapaje bugetare. Vă reamintesc că întreg sistemul de pensii este în haos, iar fondul de pensii pe care statul îl administrează este în gaură cu 15 miliarde de lei anual. Fondul privat are randament bun iar cifrele arată cresteri medii de 90% de la înfiintarea lui în anul 2008. Guvernul PSD este în incapacitate de a colecta taxele si impozitele, TVA-ul, în conditiile în care consumul a crescut foarte mult. Asa se prezintă fotografia economiei românesti. Se cheltuie mai mult decît se încasează si se produce, ne împrumutăm mai mult si nu investim în infrastructură. În acelasi timp PSD nu mai are fonduri pentru a onora toate pomenile si cresterile artificiale promise, asa că se uită unde poate băga mîna, iar unul din buzunare este cel al fondurilor de pensii administrate privat. În cel mai scurt timp vor iesi la iveală adevăratele cifre pe natalitate, piata educatiei, piata muncii - cererea si oferta, pregătirea absolventilor iar concluzia nu poate fi decît una: bugetul public de pensii se apropie de colaps în lipsa unor măsuri sustenabile si inteligente. Premierul Mihai Tudose si guvernul PSD transmit românilor un mesaj cinic: descurcati-vă pe cont propriu. Nu le mai oferă nicio garantie celor care astăzi activează pe piata muncii în privinta pensiei de la stat, iar pe cea privată vor să o distrugă în perioada imediat următoare“.

Articol afisat de 340 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (C. FILIP) Nu sunteti autentificat pe site!

Comentarii la acest articol: Nu există nici un comentariu la acest articol Stiri Locale • Scoli fără garduri, pază si autorizatii • Moarte si teroare prin Satul Olimpic • După doi năuci, ore în sir de căutări pe munte • Politicienii, pensiile si ipocrizia