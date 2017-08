După doi năuci, ore în sir de căutări pe munte • doi pietreniis-au abătut deliberat de la traseu, însă la revenire s-au rătăcit • au ajuns într-o zonă de abrupt de unde nu au mai putut iesi • salvamontistilor au răscolit muntele în căutarea lor, fiind folosită si echipa canină • un indiciu salvator a fost apusul soarelui • aventurierii nu aveau echipament, apă, mîncare si nici măcar o lanternă • operatiunea de salvare s-a terminat în crucea noptii • Pînă la încheierea sezonului de vară traseele turistice din masivul Ceahlău sînt pline de turisti care mai de care, unii pregătiti pentru ceea ce înseamnă o ascensiune pe munte, iar altii total nepregătiti, care consideră experienta ca fiind o plimbare pe bulevard. Acestia din urmă sînt spaima salvamontistilor, pentru că, dincolo de faptul că se expun unor pericole, mai au si spirit de aventură exacerbat chiar dacă în picioare au tenisi, iar în rucsac nu-i nici măcar o sticlă cu apă sau o banală lanternă. Este si cazul a doi pietreni, care au vrut să vadă cum e prin locuri putin călcate, s-au abătut de la traseu, iar fortelor de interventie le-a trebuit ore bune pentru a-i recupera. S-a întîmplat duminică, 27 august 2017, cînd pe Ceahlău a avut loc una din cele mai ample operatiune de căutare si salvare a acestui sezon. Dificultatea interventiei s-a datorat în principal zonei de abrupt salbatică si riscantă unde au ajuns tutistii nesăbuiti, zonă periculoasă atît pentru ei cît si pentru cei care i-au căutat. Actiunea s-a declansat după amiază, în jurul orei 17, cînd atît numărul unic de urgentă 112, cît si Dispeceratul National Salvamont i-au pus pe salvatorii montani în legătură cu două persoane din Piatra Neamt, care solicitau interventie specializată, fiind rătăcite undeva în zona de abrupt a masivului. De mentionat este faptul că, din primele date primite de la victime, acestea nu aveau resurse care să le permită să petreacă noaptea în teren, nici dispozitive de iluminat, mîncare sau apă. Plus că informatiile pe care le-au transmis prin dispecerat, iar apoi echipelor de salvare au fost deosebit de confuze. „S-a intervenit cu două echipe de prim răspuns din Baza de Interventie Dochia care au răscolit initial zona Ocolasului Mare, grupul de stînci Butu si Ana, zona superioară a peretilor din Bourie etc. Primul element sau indiciu de certitudine a fost obtinut abia în jurul orei 19, cînd persoanele rătăcite cu care s-a tinut legătura telefonic permanent ne-au informat că în zona lor a apus soarele, ceea ce a limitat căutarea în zona versantului estic“, a declarat Raul Papalicef, seful Serviciului Salvamont Neamt. Acesta a fost indiciul care a condus la găsirea turistilor.



Totusi, la acel moment salvatorii si-au dat seama că sînt contra cronometru, deoarece timpul cît mai era lumină naturală era de circa 90 de minute. „Atunci au început pregătirile pentru o echipă de suport din Baza Durău, ce urma să aducă echipamente de iluminat de putere mare, cît si convocarea de urgentă a unitătii canine de căutare a cărui operator era liber“, a mai spus Papalicef. Asa stînd lucrurile, abia în jurul orei 20 echipa condusă de Cristian Lalău a găsit victimele în zona Acele Caprei, iar în scurt timp s-a alaturat si echipa condusă de Adrian Alazăroaie. Extragerea de pe munte a celor doi pietreni s-a facut initial urcînd spre zona de platou, la Cabana Dochia, iar in final un salvator i-a coborat din masiv pînă la Izvorul Muntelui. Actiunea s-a finalizat cu succes, însă tîrziu, în crucea noptii, undeva între ora 24 si 1. Din discutiile purtate cu cei doi, salvamontistii au aflat că părăsiseră delibarat traseul turistic prin zona de vest, apoi se pare că revenirea în traseu a fost gresit calculată, au intrat în abruptul peretilor versantului estic, iar in final n-au mai putut înainta si au sunat la 112. „Considerăm cel putin inconstientă incursiunea lor în zona sălbatică de abrupt stîncos, fără cunostinte si echipament special de alpinism si supravietuire fapt ce a generat o operatiune de salvare de risc crescut, care a durat aproape sapte ore. De altfel, părăsirea traselor marcate este o modă a ultimilor ani, încurajată de persoane inconstiente, pseudo ghizi montani si a faptului că nivelul de monitorizare a turismului necontrolat în zona de est a Parcului National Ceahlău este foarte redusă“, a mai declarat seful Salvamont. Raul Papalicef a mai spus că de la începutul sezonului, în vederea prevenirii accidentelor turistice cu urmări grave si a situatiilor periculoase, s-a solicitat institutiilor responsabile luarea unor măsuri ferme împotriva acestui fenomen, dar se pare că din comoditate sau alte considerente, solicitarea salvamontistilor a fost tratată cu indiferentă. Mai trebuie spus că în Parcul National Ceahlău părăsirea traseelor turistice si utilizarea unor rute nemarcate conventional este interzisă, însă unii nu prea se sinchisesc de acest lucru, asta pînă cînd au nevoie de ajutor si ar da orice să se vadă iesiti la liman, cum a fost si cazul de duminică.

