Moarte si teroare prin Satul Olimpic • un tînăr de 21 de ani a sfîrsit după ce a fost înjunghiat • una din ipoteze e că între victimă si autor erau tensiuni mai vechi, iar alta că a stîrnit furia făptasului deoarece i-a refuzat invitatia la băut • o altă persoană rănită a ajuns la un spital din Iasi cu leziuni ce interesau pachetul vascular si nervos de la mîna stîngă • Satul Olimpic, populat după cum se stie si de personaje ce fac parte din asa-zisa „faună“ infractională, a fost din nou teatrul unui război sîngeros, în seara zilei de duminică, 27 august. Agresorul, un interlop temut în zonă, Vasile Lefter, în vîrstă de 38 de ani, pe fondul unei altercatii anterioare cu un alt etnic rom, cunoscut sub porecla de Capmare, a reluat scandalul si s-a ajuns la moarte de om. Aceasta este una din ipoteze, pentru că alta arată că victima a fost înjunghiată la betie de autor, pentru că refuzase invitatia la un sprit. Duminică, la Roman, a fost a treia zi a unui festival dedicat mestesugurilor si diasporei, unul la care a participat si Vasile Lefter. A consumat băuturi alcoolice în exces, s-a întors acasă, în Satul Olimpic, dar în jurul orei 21 i s-a făcut iar chef de distractie si de ceva licori bahice. A decis să nu plece singur si i-a făcut o vizită viitoarei victime, un tînăr de 21 de ani, invitînd-o în oras la o bere. Viitorul ucigas a fost refuzat pentru că era tîrziu tîrziu si de aici au pornit discutii contradictorii. Cearta a degenerat, iar romascanul de 38 de ani a uzat de cutit, provocîndu-i oponentului leziuni în zona abdominală. Cînd tînărul a căzut la pămînt într-o baltă de sînge atacatorul s-a făcut nevăzut, nu înainte de mai răni grav o persoană si se vorbeste de încă una, dar care prezenta leziuni minore. Dată fiind starea gravă a celui înjunghiat a fost alertat Serviciul de Ambulantă, la Spitalul Roman ajungînd doi răniti. „La Centru de Primire Urgente au fost adusi în urma altercatiei din strada Fabricii (aceasta este denumirea oficială a Satului Olimpic - n.r.) doi răniti: un pacient de sex masculin, de 21 de ani, care a fost adus în cursul serii de 27 august, la ora 21,30 în stop cardio-respirator, cu manevrele de resuscitare efectuate încă din timpul transportului. Odată ajuns la CPU s-au continuat manevrele de resuscitare, dar din păcate pacientul nu si-a reluat functiile vitale si medicii au declarat decesul. Cel de al doilea pacient prezenta o plagă înjunghiată la nivelul antebratului stîng, care interesa pachetul vascular si nervos, lîndu-se decizia de a fi redirectionat către Clinica de Chirurgie Plastică si Reparatorie Iasi. Pacientul era în stare stabilă în momentul în care a fost trimis la Iasi. Putem evidentia că apartinătorii, prezenti în număr foarte mare la spital, au avut un comportament destul de civilizat. Nu s-au înregistrat altercatii si nici alte agresiuni fată de personalul medical“, a precizat doctor Oana Onu, directorul medical al unitătii. Ar mai fi fost si un al treilea tînăr usor rănit, dar acesta a refuzat internarea.



Satul Olimpic, zonă cu potential infractional ridicat



Întrebat fiind despre ceea ce s-a întîmplat în Satul Olimpic, stiut fiind că cele patru pavilioane de locuinte sociale se află în admnistrarea Primăriei Roman, edilul Lucian Micu a spus că a fost informat despre incident, dar că acest caz este de competenta organelor de cercetare penală. „Initial, după primul conflict, cel din 9 august, eu am luat legătura cu Politia Natională si Politia Locală pentru a organiza o razie în zonă si pentru a face verificări la persoanele care locuiesc în strada Fabricii fără forme legale. Nu am renuntat la această idee si vom face verificări de acest tip în perioada care urmează. E un caz nefericit, cu un recidivist din cîte se pare, care a atacat cu furci si topoare trei persoane. Din nefericire una din persoane a decedat, a doua persoană se află la Iasi, dar acum se află în afara oricărui pericol, iar cea de a treia este usor rănită. Agresorul a fost retinut si va fi prezentat Tribunalului cu propunere de arestare“, a precizat primarul Lucian Micu. Acesta sustine că a reluat discutiile pentru instituirea patrulelor mixte Politie Natională si Politie Locală, dar că se pune vesnica problemă a lipsei de personal. „E o discutie care priveste situatia Politiei Nationale si lipsa de personal la nivelul întregii tări, nu numai la Neamt“, a mai afirmat edilul. Liderul Sindicatului Europol Neamt, agentul principal Ioan Cănărău, a reactionat, din nou, fată de lipsa de personal. „Este păcat că s-a întîmplat o astfel de tragedie si si-a pierdut viata un om. Nenorocirea din strada Fabricii este urmarea escaladării fără precedent a fenomenului infractional. Se stia că acolo era un conflict care mocnea de mult timp în cele patru blocuri. A fost nevoie de interventia mascatilor. La unul din conflictele anterioare eu am cerut conducerii Inspectoratului Judetean intensificarea patrulelor făcute de trupele speciale, pentru că este cunoscut faptul că acolo este o zonă cu potential infractional ridicat pe fondul sărăciei si promiscuitătii. Iată încă o dovadă a politicii dezastruoase a celor care gestionează resursele umane la nivelul Inspectoratului. Ar fi trebuit ca acolo să fie patrule întărite de politie“, a precizat Ioan Cănărău. Revenind la făptas, acesta a fost identificat în zorii zilei de ieri si a fost dus la audieri, urmînd a fi prezentat magistratilor de la Tribunalul Neamt cu propunere de arestare preventivă pentru săvîrsirea infractiunii de omor. Rămîne de văzut ce vor stabili magistratii, dar avînd în vedere gravitatea faptei, cel mai probabil agresorul se va alege cu un sejur după gratii de cel putin 30 de zile. Situatia lui Lefter se poate complica în caz că medicii legisti vor stabili că rănile pacientului trimis la spitalul din Iasi sînt de o mare gravitate.

