Scoli fără garduri, pază si autorizatii • anul scolar începe cu necalificati în grădinite, în învătămînt primar si la disciplinele tehnice • viitorilor suplinitori necalificati li se cere doar BAC-ul • 936 de posturi didactice sînt neocupate • 15 scoli nu au gard, iar 137 nu au pază • se dau asigurări că vor fi manuale • prefectul a cerut un raport privind stadiul pregătirii unitătilor de învătămînt n

Vacanta e pe sfîrsite si un nou an scolar stă să înceapă. Cel putin declarativ, institutiile fac demersuri pentru ca acesta să debuteze cu mai putine probleme decît anii precedenti. Rămîne de văzut dacă declaratiile de bune intentii vor avea finalitate practică, experienta perioadelor trecute nefiind una în măsură să justifice o abordare optimistă. Mai pe sleau spus, mai tot timpul ni s-a spus că unitătile de învătămînt sînt pregătite pentru a primii elevii, însă după începerea cursurilor au început să apară sau reapară vechile probleme: lipsa unor conditii minime de igienă, dotări insuficiente, manuale care lipsesc sau ajung după debutul anului scolar, personal necalificat sau insuficient pregătit, luat „la grămadă“ pentru a nu rămîne catedre „goale“. Toate cu implicatii negative asupra calitătii actului educational. Revenind la ceea ce ne asteaptă, Prefectura Neamt a emis un comunicat de presă în care se vorbeste despre stadiul pregătirii unitătilor de învătămînt pentru anul scolar 2017-2018. „Este important ca pe 11 septembrie, unitătile scolare să fie pregătite pentru începerea noului an de învătământ si aici mă refer atât la siguranta elevilor, cît si la calitatea actului didactic. De aceea le solicit tuturor factorilor implicati în sistem ca în aceste ultime două săptămîni să facă toate eforturile acolo unde mai există situatii ce trebuie remediate. Îi asigur pe toti de sprijinul meu institutional pentru ca procesul educativ să se desfăsoare asa cum trebuie în toate unitătile“, a declarat prefectul Vasile Panaite. În comunicatul mentionat se mai face referire la numărul elevilor înscrisi în anul scolar 2016-2017: „Au fost înscrisi 76.442 de elevi din care 1.601 la învătămîntul particular. Pe nivele de învătămînt în anul 2016-2017 situatia se prezintă după cum urmează: învătămînt prescolar: 542 de grupe cu 11.025 de copii; învătămînt primar: 1.031 de clase cu 21.456 de elevi; învătămînt primar „A doua sansă“: 4 clase cu 60 de elevi; învătămînt gimnazial: 887 de clase cu 18.268 de elevi; învătămînt gimnazial si secundar superior „A doua sansă“: 10 clase cu 200 de elevi; învătămînt liceal: 593 de clase cu 15.584 de elevi; învătămînt profesional: 90 de clase cu 2.409 de elevi si învătămînt postliceal: 14 clase cu 384 de elevi. La acestia se mai adaugă elevii de la învătămîntul seral (13 clase), cu frecventă redusă (20 de clase) si cei de la învătămîntul special: 5 grupe de grădinită, 18 clase la învătămînt primar si 26 de clase la gimnaziu.



Se caută dascăli



Tot Prefectura ne anuntă că în noul an scolar numărul titularilor încadrati în norma de bază este de 4.286, iar posturile didactice neocupate sînt 936, din care 258 complete si 678 incomplete (fractiuni de normă didactică). Asa că învătămîntul nemtean nu scapă de suplinitori nici în anul scolar 2017-2018. Inspectoratul va organiza, în perioada 1-7 septembrie, testări prin interviu si lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare

postului pentru ocuparea posturilor libere de învătător/ institutor

pentru învătămîntul primar/ profesor pentru învătămîntul primar;

educatoare; limba rromani si discipline tehnice. Pentru celelalte

discipline nu se organizează concurs deoarele posturile au fost

ocupate cu titular si suplinitori calificati. Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu si lucrare scrisă. La testare se pot prezenta persoane care au absolvit cel putin liceul, cu diplomă de bacalaureat. Lucrarea scrisă se va sustine înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de trei ore. Lucrarea scrisă ti interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultată evaluării în urma desfăsurării interviului. Nota minima de promovare, atît a lucrării scrise cît si a interviului, este 5. Pentru sustinerea interviului, comisia pentru organizarea si desfăsurarea testării personalului fără studii corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborate de Ministerul Educatiei. Candidatul va extrage un bilet si va avea de răspuns la întrebările continute de acesta. În zilele de 1 si 4 septembrie, se vor depune si înregistra dosarele de către cei

interesati si se vor valida sau, după caz, revalida, fisele de înscriere.

Proba scrisă, interviul în cadrul testării si afitarea rezultatelor au fost

programate pe 6 septembrie. O zi mai tîrziu se vor putea depune

contestatii si se vor afita rezultatele finale. Tot concursul se va

desfăsura la Scoala Gimnazială nr. 5 Piatra Neamt.



Mai e de făcut curătenie



Tot din informarea trimisă de Prefectură putem afla si care e stadiul lucrărilor de igienizare în scoli: „Numărul total al clădirilor cu destinatie scolară, pentru anul scolar 2017-2018, în judetul Neamt, este de 643. Dintre acestea 567 au fost igienizate în vederea începerii anului scolar în bune conditii. 65 de clădiri au fost reabilitate, fiind executate diverse lucrări (reabilitări sarpante, reparatii instalatii electrice si sanitare, înlocuiri de ferestre si usi etc.). La 20 august 2017, 71 de unităti de învătămînt sînt asigurate cu pază (64 cu pază proprie, 7 cu pază cu societăti specializate). 137 de unităti de învătămînt nu au nici un fel de pază. Numărul unitătilor de învătămînt preuniversitar dotate cu sisteme de supraveghere video este de 148 (33 în mediul urban si 115 în mediul rural). La aceeasi dată, 15 unităti de învătămînt nu au gard împrejmuitor (8 scoli din mediul urban si 7 scoli din mediul rural). Inspectoratul Scolar Judetean Neamt a recomandat directorilor să continue demersurile pe lîngă administratiile publice, în vederea rezolvării acestor aspecte, pentru asigurarea conditiilor de securitate si sigurantă scolară“. De asemenea este prezentată situatia privind manualele si microbuzele scolare: „În momentul de fată, toate manualele scolare sînt în judet. Majoritatea scolilor au venit la depozit pentru a le prelua, urmînd ca putinele scoli care nu au făcut acest lucru să finalizeze procesul de preluare în cel mai scurt timp. Singura problemă este la clasa a V-a, dar aceasta este una la nivel national. La data de 20 august 2017, sistemul de învătămînt nemtean beneficiază de un număr de 126 de microbuze scolare functionale. La Scoala Gimnazială, comuna Zănesti, serviciul de transport elevi a fost externalizat pînă la încadrarea unui sofer. Procedurile de angajare s-au repetat de cîteva ori dar nu s-a prezentat niciun candidat“.



Securitatea la incendii...



Reprezentantii Prefecturii au mai oferit informatii privind numărul clădirilor neautorizate pentru care este obligatorie obtinerea

de autorizatie de securitate la incendii - 14. Iar acestea sînt: Tîrgu-Neamt - grădinită; Bodesti - scoală; Bodestii de Jos - scoală; Căuseni - scoală; Costisa - scoală; Galu - scoală; Mesteacăn - scoală; Vaduri - scoală; Mănăstirea Neamt - liceu; Roman - liceu; Roman - liceu; Tîrgu-Neamt - liceu; Tîrgu-Neamt - liceu; Săbăoani - grădinită. Sigur că deranjează maxim modul eliptic în care sînt „nominalizate“ aceste unităti. Fiind vorba despre siguranta copiilor credem ca ar fi fost necesară identificarea cît mai clară a acestor unităti de învătămînt, pentru ca părintii să poată face alegeri în deplină cunostintă de cauză. Sincer nu întelegem cui îi foloseste această identificare partială. Desi ne-am obisnuit cu „exercitiul“ ascunderii gunoiului sub pres cînd vine vorba despre problemele majore cu care se confruntă sistemul de învătămînt din România. Unul aflat în colaps de multi ani, rupt de realitătile cererii de pe piata muncii si care produce someri pe bandă rulantă sau pseudo-specialisti de care nu are nimeni nevoie.

