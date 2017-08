Sex show în giratoriu • o romascancă s-a lăsat filmată de un tînăr clujean în timp ce întretinea cu acesta relatii sexuale • amorezii au fost retinuti preventiv • este posibil ca fata să se fi prostituat prin Cluj Napoca • O tînără de 23 de ani, din Roman, a devenit vedeta unui filmulet viral pe internet, după ce, zilele trecute, a fost surprinsă întretinînd sau măcar încercînd să întretină relatii sexuale cu un tînăr din Cluj, pe spatiul verde al unui sens giratoriu din urbea de sub Feleac. Cei doi

s-au filmat si chiar au transmis live pe facebook momentele erotice, însă si soferii aflati în trafic au făcut la fel si, astfel, după ce internetul s-a umplut de scenele de sex, oamenii legii clujeni le-au dat de urmă. Un comunicat al politistilor, citat de stiridecluj.ro, a indicat faptul că protagonistii actelor fierbinti din sensul giratoriu de pe Calea Baciului au ajuns la răcoare. „Politisti din cadrul Politiei Municipiului Cluj-Napoca au identificat si retinut, pentru 24 de ore, un bărbat de 27 de ani din Cluj-Napoca si o femeie de 23 de ani, din municipiul Roman, sub aspectul săvărsirii infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri, faptă prevăzută si pedepsită de Codul Penal“, a informat Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj. Conform acelorasi surse, cei doi, pe data de 22 august, în jurul orei 23.20, în timp ce se aflau pe spatiul verde din sensul giratoriu situat la intesectia Străzilor Corneliu Coposu si Calea Baciului, ar fi întretinut raporturi sexuale, expunîndu-se în mod explicit în public, fiind observati de persoanele care circulau prin zonă. Cercetările sînt continuate de politisti sub coordonarea parchetului competent, pentru săvîrsirea infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri. De precizat că tînărul în cauză, Laszlo A. a transmis clipul live pe Facebook filmînd toata scena în care încerca sa faca amor cu prietena lui, dar nu a prea reusit. Cei doi au fost în direct timp de aproximativ sapte minute, marti seara, 22 august, în jurul orei 23.20. Mai întîi, amorezii au stat pe un refugiu cu iarbă, însă, după cîteva miscări explicite, au decis să meargă chiar pe biuta din centrul giratoriului. În timp ce fata, dezbrăcată de la brîu în jos, se tinea de stîlpul din sensul giratoriu, soferii treceau pe lîngă ei si claxonau. Au fost destul de multi trecători, în special taximetristi, care au si filmat scenele fierbinti dar, din cîte se pare, la momentul respectiv nimeni nu ar fi sunat la 112, totul aflîndu-se abia după ce postarea a devenit virală. Urmează ca oamenii legii să afle dacă a fost vorba inclusiv despre un act de prostitutie, pentru că este greu de crezut că doi îndrăgostiti întregi la cap ar fi fost în stare de un asemenea gest.

Articol afisat de 482 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Tudor CIOBOTARU)