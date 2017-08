Supărare mare între primar si un deputat • deputatul Iulian Bulai a devenit virulent cînd l-a văzut pe fostul primar, Laurentiu Leoreanu, la întîlnirea cu diaspora unde el a fost refuzat să participe • „Nu am crezut că se merge pe pile si relatii si la acest nivel înalt“, a atacat parlamentarul USR • „Politica este pentru oameni mari“, a replicat primarul Lucian Micu •

Organizarea la Primăria Roman a unei întîlniri între factorii locali si regionali de decizie cu cetăteni din diaspora a stîrnit animozităti, după ce deputatul USR, Iulian Bulai, a solicitat să fie de fată, însă cererea i-a fost respinsă. Acesta a iesit public cu declaratii acide la adresa conducerii primăriei, mai ales că la respectiva întrunire, de joi, 24 august, care oficial nu a avut scop politic, a fost de fată deputatul PNL Laurentiu Leoreanu. „Acum o săptămînă consilierul meu suna la primărie să anunte si participarea mea. În calitate de cetătean si de parlamentar. Mesajul primit a fost ca la această întîlnire nu sînt invitati politicieni. Bine, nu mai insist, chiar dacă eu cred că ar trebui să particip la această întîlnire. De parcă politicienii nu ar fi cetăteni, ci un fel de extraterestri. A, sînt singurul parlamentar nemtean din cei 11 care a avut contact direct cu diaspora. Am locuit acolo în ultimii nouă ani, am studiat si am muncit în străinătate, sotia mea este cetătean străin, m-am întors de curînd acasă, axîndu-mă pe antrepenoriat civic, politic si cultural. În mod natural stiu cu ce se confruntă românii din diaspora, dar prin prisma ultimelor luni în parlament stiu si cum sînt priviti românii care locuiesc în străinătate. Nu insit să particip, respectînd cuvîntul primarului Micu. Astăzi (joi, 24 august, n. red.) văd că la întîlnire participă si deputatul Leoreanu. Parcă nu era cu participarea politicienilor, nu? Sau doar cu participarea politicienilor care dau bine pentru partid? Nu am crezut că se merge pe pile si relatii si la acest nivel înalt, dar mai ales cînd vine vorba de întîlniri publice. Nu e prima dată cînd institutiile aservite politic invită la evenimente publice doar politicieni de-ai casei. La Spitalul Roman este aceeasi situatie. Cum e cu onoarea domnilor Micu si Leoreanu? Trebuie cumva să am si eu pile să mă declare cineva cetătean de onoare al orasului ca să pot participa la întîlniri publice? Curat, murdar, mon cher! Si mai zici că liberalii vor să îsi reformeze propriu partid“, a reactionat Iulian Bulai. Primarul Lucian Micu i-a răspuns arătînd că initiativa mai veche a administratiei locale a prins anul acesta o mai mare greutate, prin programul national RePatriot, în care este prinsă urbea. „Prezenta domnului deputat Laurentiu Leoreanu la acest eveniment vine ca urmare a faptului că acesta a condus orasul în ultimii nouă ani, este legat de Roman prin toată experienta sa profesională si se apleacă asupra problemelor importante ale romascanilor. Declaratia absolut copilăroasă a deputatului Iulian Bulai vizavi de importanta acestei întîlniri denotă, încă o dată, faptul că politica este pentru oameni mari, iar administratia se face prin dialog deschis (...) Îi amintesc tînărului deputat că la propria sa întîlnire pe care o organizează astăzi (joi, 24 august, n.red.) pe tema distractiilor pe timp de noapte în Roman a avut toată deschiderea mea în a-i oferi un spatiu, iar întîlniri cu diaspora a organizat si la propriul cabinet, asa cum este si firesc. Chiar dacă sînt mîhnit, mă bucur că Iulian Bulai s-a întors în România si sper să si facă ceea ce si-a propus pentru Tămăseni, Roman, Neamt si, de ce nu, întreaga Românie“.



Atacuri în sînul Opozitiei



Edilul sef a continuat dialogul online cu parlamentarul USR si prin alte postări după ce Iulian Bulai a apreciat că primarul a confundat institutia cu sediul PNL. „Politica nu este doar pentru cei au opt ani de administratie publică si pentru cetăteni de onoare. Pe cine definiti ca fiind oameni mari, domnule primar? De fapt aici cred că este problema României; pentru ca cineva să se implice politic trebuie să treacă de testul fidelitătii fată de partid. Astăzi ati trecut acest test, dar v-ati decredibilizat în fata cetătenilor. Sper să colaborăm mai bine si mai deschis în viitor. Nu cu minciuni si atitudini arogante“, a replicat deputatul USR. Lucian Micu a replicat că nu este arogant si si-a cerut scuze în fata romascanilor dacă, vreodată, a lăsat această impresie. „Au fost întîlniri pe care si dumneavoastră, vă felicit din nou, le-ati organizat, la cabinetul parlamentar, unde eu nu m-am autoinvitat, pentru că fiecare are locul său de muncă, resposabilitătile sale si, la final, reusitele sau esecurile. Prezenta din nou în mijlocul celor din diaspora, dar de data aceasta la primărie, un spatiu pe care eu mi-l doresc apropiat cetătenilor pe care-i reprezint, prin prisma mea, ca ales local - răspunzător direct de problemele comunitătii - o consider pur una politică, de imagine. Eu am încercat să fiu politicos, v-am explicat, prin intermediari, asa cum ati ales să comunicati. Puteam să vă explic si personal. Nu m-a deranjat asta, dar v-am spus opinia mea. Faptul că m-ati atacat prin prezenta lui Laurentiu Leoreanu la această întîlnire, că ati dus discutia de la ceva important pentru mine la titluri si la orgolii politice - da, e pueril. Nu m-am dezis niciodată de domnul Leoreanu si nu am de gînd să o fac, dar, credeti-mă, voi trata parlamentarii din zona Roman si din Neamt cu acelasi respect. Atacul dumneavoastră, preluat de presă imediat, a fost unul virulent, politic si nepotrivit între oameni care îsi doresc colaborarea, ceea ce demonstrează că nu ati căutat întelegere, nu ati depăsit dorinta de a vă afirma decît prin atacuri (...)“, a mai precizat primarul care l-a invitat pe deputatul USR să bage sabia în teacă, să se vaite mai putin si să găsească solutii, chiar si din Opozitie.

