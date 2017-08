Războiul cu fostii directori continuă • primarul si consilierii pietreni PNL au organizat o conferintă de presă, teme de discutii fiind societătile Publiserv si LocativServ • fostilor directori, recent schimbati, li se reprosează că nu au condus eficient • la prima a fost terminat un audit, iar la a doua s-a răspuns unei adrese înaintate de la DNA •

În cadrul unei conferinte de presă ce a avut loc ieri, primarul Dragos Chitic a sustinut că prin noua majoritate creată de curînd s-a restabilit normalitatea în functionarea a două societăti importante ale Consiliului Local Piatra Neamt, cu care administratia realizează mare parte dintre serviciile publice din oras, Publiserv si Locativserv. „Schimbarea managementului la Publiserv a făcut ca societatea să pună în practică mai operativ cerintele primăriei, să lucreze mai organizat si să comunicăm mai bine în ce priveste prioritizarea lucrărilor. Asa cum se derulează acum lucrurile în relatia cu Publiserv sînt convins că vom reusi să întretinem mai bine străzile din oras si să punem în practică cu o viteză de reactie mai mare deciziile care privesc siguranta rutieră si fluidizarea traficului. Este doar un început, timpul scurs de la chimbarea conducerii este scurt dar efectele sînt deja vizibile si vor fi evidente si în perioada următoare. La Locativserv noua conducere încă se luptă pentru a îndrepta haosul generat de conducerea de pînă acum cîteva săptămîni. Doar prin inventarierea responsabilă a locuintelor libere s-au identificat aproape 60 de locuinte ANL care nu erau comunicate primăriei pentru repartizare. Comunicăm foarte bine si reusim astfel să luăm cele mai bune decizii pentru a rezolva problemele care apar. Sînt măsuri stabilite pentru fiecare obiectiv administrat de Locativserv si deja unele dintre ele sînt în curs de implementare“, a declarat primarul Dragos Chitic la conferinta de presă sustinută la sediul PNL.



Ce s-a făcut, ce se mai vrea si auditul la Publiserv



Conducerea Publiserv si-a propus o eficientizare a fluxului de lucru

printr-o bună comunicare cu primăria si consiliul local astfel încît să poată răspunde în cel mai scurt timp cerintelor venite din partea cetătenilor. „În luna iulie am efectuat reparatii carosabil cu asfalt, turnînd 20.000 mp covor asfaltic si 950 mp plombe. Amintesc aici B-

dul. Traian, B-dul. Dacia, Piata Mihail Kogălniceanu dar si B-dul.

Republicii. De asemenea, am ridicat la cotă gurile de canal acolo unde

am fost solicitati. În paralel cu activitătile de întretinere ale străzilor,

am reparat si amenajat trotuare. Tot în iulie au fost efectuate lucrări de decolmatare pe pîrîul Cărbunoasa si pîrîul Turcului, dar si lucrări de întretinere canalizare pluvială în zona Obor, Precista si Gara Veche. Am răspuns imediat solicitărilor care tin de siguranta si fluidizarea traficului. Am montat separatori de sensuri pe B-dul. Decebal, am realizat marcajele rutiere pe toate tronsoanele de drum unde am turnat covor asfaltic, am refăcut marcajele pentru trecerile de pietoni aflate în apropierea unitătilor scolare si am confectionat, reconditionat si montat indicatoare rutiere acolo unde a fost nevoie. Tot în această

perioadă am reparat în jur de 10 spatii de joacă, am reparat si vopsit

mobilierul stradal si am montat garduri metalice de protectie“, a

afirmat George Triboi, director Publiserv. Acesta a mai sustinut că

lucrările de asfaltare si de întretinere a străzilor vor continua în perioada următoare, atît cît o va permite vremea. Sînt vizate B-dul 9 Mai, între podul de la piata mare si B-dul Gral. Dăscălescu si Poligonul autoe. Urmează a se înfiinta un sens giratoriu în zona Biserica Precista Nouă si va fi mutată statia de autobuz de la Muzeul de Istorie. Publiserv va onora si cererile venite de la pietreni pentru repararea parcărilor, iar pînă la începerea anului scolar se vor termina lucrările de asfaltare si de reparatii ale terenurilor de sport la scolile unde s-a solicitat acest lucru. În plan este înfiintarea a două spatii de joacă, unul pe strada Negoiului si unul în cartierul Văleni. Directorul George Triboi a făcut referire si la verificările declansate după demiterea fostui sef, Adrian Nită; „Referitor la auditul intern efectuat, vă pot spune că acesta s-a finalizat, dar asteptăm raportul de audit si vom reveni atunci cu concluziile. Am început să îndreptăm disfunctionalitătile găsite la preluarea mandatului si mă refer la eliminarea cheluielilor neoportune si eficientizarea procesului de executie a lucrărilor. Astfel, pentru a reduce numărul de contracte externalizate am demarat procedurile de achizitie a unor utilaje si amintesc două camioane cu basculantă de 25 tone si unul de 16 tone, dar si un autovehicul multifunctional. Dacă pînă acum plătile se efectuau pe criterii subiective, acum sînt făcute conform lucrărilor efectuate. Mai mult decît atît plata se face acum conform termenelor stabilite în contract, nu la demararea lucrărilor. Vom solicita explicatii celor care au luat decizia de a gestiona astfel banul public, dar si celor care trebuiau să urmărească corectitudinea actului comercial“.



De LocativServ se interesează DNA



La conferinta de presă de ieri, în „cătare“ a fost luată si fosta conducere a firmei LocativServ si că noii sefi au stabilit un plan de măsuri pentru functionarea eficientă si furnizarea de servicii de calitate către cetăteni. „După preluarea mandatului, am început inventarierea locuintelor si am terminat verificările în Cartierul Speranta si Văleni 1. Am găsit un număr mare de apartamente libere, drept pentru care au putut fi date locuinte ANL tuturor solicitantilor. În urma verificărilor am descoperit mai multe persoane care locuiesc abuziv, i-am notificat, urmînd să li se întocmească cereri de chemare în judecată privind rezilierea contractelor si evacuarea. În cele două cartiere am trecut prin toate locuintele libere si am analizat starea lor, iar acum avem o situatie centralizată a stării imobilelor, pe care am trimis-o către primărie în vederea efectuării reparatiilor necesare“, a declarat Vladimir Togan, directorul LocativServ. Acesta a mai afirmat că s-a rezolvat o sesizare primită de mai bine de un an de la chiriasii de pe strada Ioan Slavici, săptămîna trecută remediindu-se problema canalizării. În aceeasi zonă, ieri, împreună cu Salubritas a demarat o actiune de ecologizare si în cîteva ore s-au colectat 2,5 tone gunoi. Urmează ca în perioada imediat următoare, în cartierul Speranta, să se monteze cosuri de gunoi stradale, iar Salubritas să captureze cîinili maidanezi. Se vor face reparatii la imobilele - igienizarea si repararea iluminatului pe casa scării, dar si înlocuirea sau repararea interfoanelor, după caz. Pentru a veni în sprijinul chiriasilor, începînd cu 1 septembrie, programul la casierie va fi prelungit în zilele de joi pînă la ora 18.00. În ceea ce priveste clădirea Forum Center, urmare a solicării chiriasilor, vor fi reparate usile de la intrare, va fi eficientizat sistemul de climatizare si se intentionează cresterea gradul de ocupare a imobilului. Si la LocativServ, pentru ca administrarea să fie una eficientă si transparentă, au fost luate o serie de măsuri. „Am redus sau am eliminat, după caz, unele cheltuieli si mă refer aici la eliminarea cheltuielilor de protocol, nu s-au mai făcut sponsorizări, iar masina (cea care era folosită de fostul director - n.r.) este acum folosită de salariati, doar în interes de serviciu. Am reziliat contractul cu SC Expert Consulting întrucît nu ni se oferea un serviciu care să ne ajute în mod real. În perioada următoare vom renegocia contractul cu SC Mega Cont Expert, contract de Auditare situatii financiare ale societătii pentru anii 2016, 2017, 2018 în valoare actuală de 14.000 lei pe an. Vom solicita o notă explicativă AGA-manilor care au aprobat cheltuirea a 12.480 lei pentru modernizarea si igienizarea unui birou cu privire la fundamentele care au stat la baza aceste aprobări, mai ales că s-au făcut fără acordul proprietarului, respectiv primărie, iar Locativserv nu avea un contract de închiriere pentru acel spatiu. Am solicitat societătii cu care avem în prezent încheiate contracte de energie si gaz si actele aditionale pentru a putea analiza oportunitatea acestei colaborări, dar nu am primit încă niciun răspuns. Am răspuns de asemenea adresei înaintate de către Directia Natională Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacău, care are ca obiect plîngerea ce îl vizează pe fostul director al societătii LocativServ“, a mai expus directorul Vladimir Togan. A intervenit si primarul Chitic, care a concluzionat: „Iată că, în doar cîteva săptămîni, am reusit să demonstrăm că schimbarea directorilor promovati de PSD la societătile CL Piatra Neamt a făcut ca respectivele să functioneze mai bine, să ofere servicii de calitate cetătenilor si să cheltuie mult mai eficient banii publici“. Echipa liberală este decisă să se implice în continuare activ în bună functionare a orasului si dezvoltarea comunitătii noastre.



Iată cum erau explicate schimbările celor doi directori



Într-un articol publicat luna trecută, Monitorul prezenta ce li se imputa fostilor sefi de la Publiserv si LocativServ. Iată succint cîteva dintre motivele care au stat la baza schimbărilor directorilor amintiti, conform unui comunicat PNL:„ În februarie 2017, AGA este informată despre necesitatea reducerii cheltuielilor cu personalul Publiserv datorită fondurilor insuficiente, iar în luna martie 2017 întreg personalul intră în concediu fără plată pentru 5 zile, iar 9 muncitori sînt disponibilizati. Cu toate acestea, două luni mai tîrziu conducerea îsi aprobă premii în valoare de aproximativ 70.000 lei; în data de 12 decembrie 2016, este semnat un act aditional la contractul de mandat al directorului general prin care se precizează că are dreptul să primească, pentru îndeplinirea obiectivelor, pînă la 12 îndemnizatii brute în valoare 7.170 lei fiecare, însemnînd 86.000 lei; desi există compartiment juridic în cadrul societătii, s-a încheiat un contract de asistentă juridică în valoare de 4.000 lei pentru un conflict de muncă si altul de 13.000 lei cu o altă casă de avocatură; contracte de sponsorizare cu ONG-uri, care la o primă evaluare sînt de peste 10.000 lei, si care, la fel ca în cazul Locativserv, au ca principală activitate sesizarea ANI cu privire la anumiti consilieri din cadrul CL; numeroase contracte de externalizare ale serviciilor către privati; achizitii de autovehicule, parte dintre ele nefunctionale; nepunerea în aplicare a comenzilor date de Comisia rutieră, lucru care a dus la periclitarea sigurantei în trafic; management defectuos al lucrărilor de asfaltare si marcaje rutiere din Piatra Neamt“. În cel priveste pe ex-directorul de la Locativserv se enumărau următoarele: „nu avea experientă relevantă în consultantă, management sau activitate de conducere a unei institutii publice sau din sectorul privat; lipsa planului de management; a concediat angajati fără a consulta sindicatul; nu a respectat contractul de prestări servicii încheiat cu autoritatea publică locală, generînd prejudicii chiriasilor din imobilele administrate de Locativserv“. Cît despre nereguli, iată ce ar fi imputabil: „contractele de prestări servicii, publicitate si sponsorizări încheiate de către Locativserv sînt semnate doar de către directorul societătii, fără a avea semnăturile compartimentului juridic si economic; s-a dispus un audit extern, desi există compartiment în cadrul primăriei care poate audita societatea, pentru care s-a plătit 22.000 lei; după disponibilizarea unui număr mare de angajati, pentru a reduce cheltuielile, s-a încheiat un contract de prestări servicii cu o firmă de consultantă în domeniul contabil avînd un pret de 5.000/lună; desi există serviciu juridic în cadrul societătii, este făcut un contract de reprezentare cu un avocat căruia i se plăteste 8.000 lei onorariu pentru actionarea în judecată a unor jurnalisti din presa locală si încă 6.000 lei pentru a reprezenta societatea în procesul intentat de către angajatii disponibolizati; efectuarea de investitii într-un imobil ce nu se afla în proprietatea Locativserv, utilizînd exclusiv bani publici, în sumă de 20.000 lei, reprezentînd modernizare plus mobilier; a angajat societatea în cheltuieli ilegale, printr-o deplasare care nu s-a făcut în interesul societătii, în perioada 11.01.2017 - 14.01.2017 la Brasov, firma suportînd toate cheltuielile legate de transport, cazare si masă.

Cazarea s-a făcut la un hotel de lux pentru care s-a plătit 240 euro,

pentru doar două nopti, precum si plata a 130 euro reprezentînd

mîncare, băuturi si produse din minibarul camerei; există un contract

care ridică suspiciuni, cu o societate de energie electrică si gaze

naturale, pentru locuintele apartinînd Locativserv (...); contracte de

dezinsectie si deratizare făcute cu o firmă privată, la un pret cu mult

mai mare decît al serviciilor oferite de Salubritas (care detine

exclusivitatea serviciilor pentru domeniul public in Piatra Neamt si cu

care trebuia să fie încheiat contractul) etc.

