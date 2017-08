Promotia 86 de la Carol I, raportul a peste trei decenii La mijloc de Gustar, văleat 2017, la Liceul Carol I Bicaz a sunat într-o zi de sîmbătă clopotelul. De astă dată, pentru absolventii lui '86, acei „frumosi nebuni ai marilor sperante“, ce si-au dat întîlnire în urbea de sub baraj, purtînd la butonieră însemnul „marilor izbînzi“. Adunarea de sîmbătă, 19 august, a fost deosebit de impresionantă, deoarece, după 31 de ani, pe motiv de probleme ale vietii ca oameni maturi, această promotie a retrăit pentru cîteva clipe vremea adolescentei si a primei tinereti. S-a strigat catalogul de către fostii profesori, s-a răspuns prezent ori absent motivat, si-a etalat fiecare cu modestie frînturi din realizările vietii, s-a glumit, s-au depănat amintiri si s-a păstrat un moment de reculegere în memoria celor plecati la Cer, profesori ori fosti elevi. Desi anii si-au pus amprenta pe chipul fiecăruia, o dată cu primul pas în incinta scolii, emotia unei întregi generatii avea să se regăsească în lumina ochilor. Am putut descoperi cu usurintă acele stări de smerenie, respect, blîndete, ordine, delicatete, dar si optimism ori curiozitate, specifice statutului de fosti munteni sadea. Si totusi, preaplinul întîlnirii avea să fie stirbit, mai cu seamă, de absenta unor dascăli, care, sigur, au privit de undeva de sus întreg ceremonialul. Emotia acestora a fost preluată si de profesorii Dragomir Oprea, Ioana Tepes, Iosif Gille, Aspazia Sandu, Dan Sturzu si inginer Vilus Onu, care s-au aflat printre cei ce le-au fost cîndva elevi. „Despre viata de liceu, ce să zic? Eram tineri, eram veseli, eram cu adevărat colegi. Îmi place să-mi amintesc si să cred în continuare că, asa cum se spunea în anii de liceu, am fost si am rămas una dintre cele mai bune generatii. Dar n-am fi putut învinge în viată fără dascălii nostri minunati, care ne-au îndrumat cu exigentă, fapt pentru care vreau să le multumim din inimă“, avea să spună Dana Topor, fostă marc, actualmente un jurist de cunoscut în Bucuresti. Sufletul întîlnirii a fost Doina Burghelea, care munceste în Iasi, ce-si pusese în gînd de mai multi ani să organizeze o astfel de revedere. În semn de respect aceasta îmbrăcase din nou fosta uniformă scolară, cu bentita albă la păr. „Iată că reusit, în sfîrsit, o astfel de reuniune. Cam tîrziu, dar a fost bine si acum. A fost mult de lucru pînă am reusit să-i contactăm pe majoritatea colegilor, dar satisfactia împlinirii ne-a bucurat enorm“, avea să ne spună amfitrioana întîmplării de la Liceul Carol. Rugată să definească generatia fostilor liceeni ai Bicazului, Doina Burghelea a afirmat: „Această promotie este o parte componentă a miracolului, care a fost si sper că mai este liceul din Bicaz. Acesti fosti copii veneau dintr-o lume a muncii, care stiau că fără învătătură nu pot răzbi. Am amintiri frumoase si abia am asteptat să ne vedem, să-mi întîlnesc colegii“. La aceste vorbe s-au adăugat cele ale unui alt absolvent, Cătălin Stoleru, care pe lîngă cuvintele exprimînd emotia revederii, a adăugat: „Generatia noastră a fost una de aur, mai ales în ceea ce a însemnat handbalul scolar. Eram o echipă puternică si renumită în zonă, condusă de regretatul profesor Mihai Adamescu, căreia mai anii trecuti i-am organizat un turneu de handbal la Bicaz, memorialul ce-i poartă numele. Sînt fericit că ne-am reîntîlnit, toti devenind egali pentru cîteva clipe“. Întîlnirea de sîmbătă a fostilor absolventi bicăjeni de acum 31 de ani a continuat printr-o poză de colectie si o masă festivă. La despărtire, profesorilor prezenti le-au fost oferite portrete cu figurile lor executate de cunoscutul caricaturist Ovidiu Stanciu, fost la rîndu-i absolvent al Liceului Carol. Toti cei prezenti si-au promis o nouă revedere. De remarcat modul deosebit de împresionant în care profesorul Dragomir Oprea a condus lectia de dirigentie, care s-a dovedit o adevărată lectie de viată.

