ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE NOI SI PERFORMANTE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. VAG SERVICE S.R.L. Comunicat de presa - LANSARE PROIECT

19.08.2017 S.C. VAG SERVICE S.R.L., cu sediul in, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Rosie, Judetul Neamt, deruleaza incepand cu data de 08.08.2017, proiectul „Achizitia de echipamente noi si performante pentru diversificarea activitatii S.C. VAG SERVICE S.R.L.”, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programului Operational Regional 2014 - 2020, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in calitate de Organism Intermediar pentru Programului Operational Regional 2014 – 2020.

Valoarea totala a proiectului este de 1.324.496,87 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de: 756.855,34 lei din F.E.D.R. si 133.562,71 din bugetul national.

Proiectul se implementeaza in Municipiul Piatra Neamt, Str. Fermelor, Nr. 13, Judetul Neamt, pe o perioada de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a S.C. VAG SERVICE S.R.L. in domeniul productiei de caroserii pentru autovehicule si fabricarii de remorci si semiremorci prin modernizarea si dezvoltarea societatii comerciale, cresterea profitului acesteia si crearea de sanse pentru comunitatea locala prin crearea de noi locuri de munca.

Proiectul va contribui la dezvoltarea regionala si locala prin:

- consolidarea pozitiei pe piata a firmei prin cresterea competitivitatii;

- utilizarea de noi tehnologii, prin care se vor obtine costuri de productie reduse;

- crearea a 5 noi locuri de munca, pe durata nedeterminata.

- valorificarea sectorul productiv prin modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi;

- facilitarea accesului firmei pe noi piete;

- promovarea dezvoltarii durabile;

- diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii firmei pe piete internationale.



Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana de contact: SERBAN TUDOR-NICOLAE

Functie: Administrator

Telefon: 0726 166942; E-mail: scvagservicesrl@yahoo.com



Initiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim in viitorul tău! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.



„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei"

