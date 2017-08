Doar cu stetoscopul în fata pacientilor agresivi • Colegiul Medicilor si Patronatul Medicilor de Familie trag din nou un semnal de alarmă privind insecuritatea la locul de muncă • ei cer legi care să-i protejeze • Agresiunea asupra unui medic de la Urgente, petrecută săptămîna trecută la Roman, a readus în discutie necesitatea unor măsuri eficiente de protectie a salariatilor din sistemul de sănătate publică, aflati în permanentă la cheremul pacientilor si apartinătorilor. „Si medicii din Spania, si cei din Anglia se întîlnesc cu asemenea fenomen. Am citit, recent, un studiu, din care am aflat că pînă la 70% din medici au fost agresati de către pacienti sau apartinători, măcar o dată verbal, în activitatea lor. Din păcate, se ajunge si la agresiuni fizice. Este o problemă grea si uneori fără solutie. Medicul tratează la fel si pe betivi, si pe cei agresivi. Solutiile nu pot fi decît mixte. Pe de o parte este nevoie de o solutie legislativă care să realizeze o altă încadrare juridică a actului de agresiune asupra unui medic, care se află în timpul activitătii. Mai există însă si o altă componentă, care tine de mediatizare si folosirea tuturor mijloacelor educative, propagandistice, pentru a-i face pe pacienti să înteleagă realitătile cu care ne confruntăm. Este nevoie si de o mai bună pregătire a medicului în ceea ce priveste comunicarea cu pacientul. Toate acestea sună frumos în teorie, dar în realitate lucrurile sînt foarte complicate din cauza faptului că activitatea medicului, mai ales a celui de la urgente, este generatoare de stres, pentru personalul medical, la care se mai adaugă si stresul unei asemenea agresiuni, fie ea verbală si cu atît mai gravă, cînd este si fizică. Avem de a face nu doar cu bolnavi agresivi, ci si cu apartinători din ce în ce mai violenti si nemultumiti. Trist este faptul că se uită că, pe de o parte sistemul medical românesc este depopulat, de la o etapă la alta, iar pe de altă parte se ignoră situatia materială reală a sistemului. Ne-am obisnuit să cerem solutii medicale de tip occidental, dar uităm că ne aflăm într-o tară care finantează sistemul medical atît cît îl finantează, pe fondul unor performante economice specifice acestei tări“, a declarat doctor Dan Arvătescu, vicepresedinte al Colegiului Medicilor Neamt. Nici dinspre sistemul de medicină primară lucrurile nu se văd mai roz, ci, dimpotrivă. Vicepresedinta Patronatului Medicilor de Familie Neamt, Angela Bica, sublinia faptul că un medic de familie este cu atît mai neprotejat cu cît îsi desfăsoară activitatea într-un cabinet mai îndepărtat. „De mult timp noi urlăm ca Moise în pustiu. Am propus o lege prin care să fie si medicul protejat, dar nimeni nu ne bagă în seamă. Am avut de-a lungul timpului colegi care au fost agresati de pacienti. Atît la cabinete, cît mai ales în timpul gărzilor la centrele de permanentă, medicii sînt total neprotejati. în spital, de bine de rău, există un serviciu de pază, dar la cabinetele noastre si la centrele de permanentă, nu. Gînditi-vă că în sistemul de medicină de familie lucrează mai mult femei, care au o constitutie fizică firavă. Politistul are pistol în dotare, dar medicul ce poate face? Să se apere cu stetoscopul? De regulă, intră în cabinet la consultatie si cîte doi-trei. Asemenea conflicte sînt foarte dese. Uneori medicul reuseste să-l potolească singur pe pacient, dar alteori trebuie să apeleze la 112, politistul sanctionînd pacientul pentru tulburarea linistii publice. Problema este că te poti trezi oricînd atacat pe stradă dacă-l dai pe mîna politiei“, a declarat medicul Angela Bica.

