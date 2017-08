TREI ZIMBRISORI SI-AU GĂSIT NASII • Parcul Natural Vînători Neamt a premiat cîstigătorii concursului organizat pentru „botezarea“ celor trei pui de zimbru din tarcul de aclimatizare • evenimentul a avut loc de Ziua Zimbrului, cînd s-au organizat si alte activităti • în acest an, pe lîngă cei trei au mai venit pe lume alti patru născuti în libertate, în grupul femelelor aduse din

Anglia • Cei trei pui fătati recent în tarcul de aclimatizare al Parcului Natural Vînători Neamt si-au găsit „nasii“. Pentru cei doi masculi s-au ales numele Ronică si Rovan, iar pentru femelă Roemi, propuse de Emilia Rusu, Ioan Milies si Elena Levărdă, desemnati cîstigători ai concursului organizat de Parc. Elena Curea, coordonatoarea competitiei, a anuntat că juriul a avut o misiune dificilă, fiindcă au fost de evaluat propunerile primite de la peste 200 de persoane. Unii concurenti au optat pentru Rares, Stefana sau Safta, cu rezonantă istorică, dar au fost descalificati fiindcă nu au tinut cont de regula principală a concursului, ce impunea ca numele să înceapă cu particula Ro, indicativul tării noastre. Dintre cei trei cîstigători, doar Emilia Rusu a reusit să fie prezentă si a primit din partea organizatorilor o diplomă si un cadou. Această întrecere se realizează în cadrul proiectului Povestile Zimbrilor, finantat de Fundatia pentru Parteneriat si MOL România în cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta Arii Naturale Protejate, sesiunea februarie 2017. Competitia Se caută un nume a ajuns la a cincea editie, pînă acum fiind botezati cu sprijinul publicului încă sase vitei: patru masculi (Românasul, Rovin, Robur si Romascan) si două femele (Rozana si Rolline). Ca si la editiile anterioare, cîstigătorii au fost anuntati oficial de Ziua Zimbrului, o manifestare anuală ce aduce în atentia comunitătii legendarele mamifere, precum si diferite proiecte derulate împreună cu partenerii institutiei. În deschidere au luat cuvîntul inginerul Sebastian Cătănoiu, directorul Administratiei Parcului si primarul Adriana Petrariu. Ea a amintit faptul că Ziua Zimbrului face parte din programul Zilelor Comunei Vînători Neamt, care vor continua duminică, 20 august, cu serbarea cîmpenească ce va fi organizată în poiana aflată peste drum de Schitul Braniste. Tot joi au fost anuntati cîstigătorii concursurilor Povesti din Tinutul Zimbrilor (creatii literare) si Zimbru de poveste (desene), organizate în cadrul proiectului Povestile zimbrilor, finantat de Fundatia pentru Parteneriat si MOL România în cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta Arii Naturale Protejate, sesiunea februarie 2017. A avut loc si inaugurarea mini-parcului de aventură alcătuit dintr-un panou de cătărat si două tiroliene, pentru copii si adulti. Primii care le-au încercat au fost elevii de la scolile din Boboiesti, Băltătesti, Magazia si Liceul Tehnologic Vînători, care au luat parte si la alte activităti organizate la Centrul de Vizitare al Parcului. Rînd pe rînd, echipati corespunzător si sub supravegherea rangerilor, copiii au parcurs mini-parcul de aventură Tinutul Zimbrului si traseul pentru biciclete din incinta tarcului de aclimatizare, oprindu-se si la poligonul pentru tir cu arcul amenajat cu sprijinul Răzesilor Cetătii Neamt. Ajutati de cîteva gospodine, scolarii au participat si la un concurs intitulat Sarea în bucate, pregătind pe loc preparate traditionale la ceaun la care s-a folosit, în loc de sare, slatină adusă de la un izvor de pe raza comunei. Alte momente din programul Zilei Zimbrului au fost rezervate partenerilor Parcului. Geanina Fedeles a oferit informatii despre Tinutul Zimbrului - destinatie ecoturistică, designerul Tiberiu Roibu a abordat subiectul identitătii vizuale, iar Elena Cosofret a prezentat obiectivele Asociatiei Grupul de Actiune Locală Tinutul Zimbrilor. Au fost invitati si producători care au preluat brand-ul zonei: Maria Ionită comercializează Lavanda zimbrului, iar Gheorghe Apetrei, Mierea din Tinutul Zimbrului.



Trei în tarc, patru în libertate



Reamintim că în acest an venit pe lume sapte pui: trei în tarcul de aclimatizare si alti patru în libertate, fătati de femelele aduse din Anglia. Acum, după sase ani de la momentul primei eliberări, numărul zimbrilor ce trăiesc pe cont propriu a ajuns la 33 de exemplare, iar al celor din tarcul de aclimatizare (o suprafată împrejmuită de 180 de hectare unde animalele stau în conditii de semilibertate) a urcat la 16. Din rîndul lor au fost selectate majoritatea animalelor pentru reintroduceri în sălbăticie. „Femelele aduse din Anglia au dat nastere la pui pentru prima oară. Chiar de la momentul eliberării ele s-au comportat un pic atipic. În majoritatea timpului au stat aproape de Cracăul Negru, sau pe la Hangu, unde au mai dijmuit fînul sătenilor, dar oamenii s-au obisnuit cu prezenta lor si au fost întelegători. Încă din 2015, ele au fost însotite de un mascul autohton, din cei eliberati anterior“, mărturisea inginerul Sebastian Cătănoiu. Exemplarele din sălbăticie sînt permanent monitorizate, atît prin intermediul datelor furnizate de colarele GPS, cît si de echipele de teren. S-a observant că nu stau împreună, ci în diferite grupuri, după preferinte, masculii fiind solitari. Revenind la zimbrii autohtoni, directorul Cătănoiu s-a declarat multumit că se ridică o nouă generatie, un nucleu substantial care nu a avut de-a face cu captivitatea, fiind astfel mult mai bine pregătit pentru traiul pe cont propriu. Numărul puilor fătati în libertate a ajuns la zece: doi în 2012, doi în 2014, unul în 2015, unul în 2016 si patru în 2017. Este dovada cea mai concludentă că programul de reintroducere a zimbrului în libertate, un proiect pilot derulat în România doar de Parcul Vînători Neamt, se află pe drumul cel bun. Primul pas pentru repopularea muntilor cu această specie legendară s-a făcut pe 22 martie 2012, aceasta fiind data la care reprezentantii parcului au reusit, după ani de eforturi si multe greutăti, să creeze conditiile necesare eliberării primului grup de zimbri în sălbăticie.

Articol afisat de 206 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (R. AANEI)