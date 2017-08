Lideri liberali vs. lideri socialisti, în România După 27 de ani de la Revolutie, România nu a reusit să-si consacre o pleiadă de lideri cu viziune si curaj, atât liberali cât si socialisti, care să domine scena politică ca adevărate modele. Societatea românească s-a dovedit că este un organism care îsi revine cu greu, după boala numită „Epoca de aur“. Cu atât mai greu, cu cât după „Epoca de aur“, au urmat 27 de ani de „goană după aur“. În politica autohtonă s-au lansat cohorte de lideri, care au vrut a deveni modele, probând ca principală calitate doar rapiditatea cu care au promovat în afaceri sau functii. Au existat prea putini lideri, care au făcut si fac politică din atasament fată de valorile liberale sau socialiste, probând că pot judeca cu capul lor, că au viziune si că nu parvenitismul îi mână în luptă. Cei mai multi lideri liberali autohtoni sunt purtători ai unor idei de acum 70-80 de ani. Liberalii s-au dovedit că nu au nici o viziune si nici un program sincronizat cu realitatea, cu care să pună în miscare România. Dacă în România a trebuit lansat programul marii privatizări sau trebuia instalat statul de drept, solutia liberalilor a fost „terapia de soc“. După ei, pentru a decomuniza România, aceasta trebuia demolată si arată, precum Cartagina, tratând mai bine de 20 milioane de români, ca pe nitte chiriasi. Spre deosebire de liberali, socialistii au dovedit că au un program, cu care să pună în miscare România. Chiar au impresionat electoral, câstigând alegeri. Dar programul socialistilor nu s-a bazat pe „cum facem banii“ ci pe „cum să-i cheltuim“, ajungând astfel la fundul sacului în multe situatii. A fi un lider liberal modern, nu este nici pe departe de ajuns să-l invoci, până la saturatie, pe Brătianu. După cum, pentru a fi un lider socialist modern, de factură europeană, nu e suficient să-l înjuri într-una pe Iliescu, ca să dovedesti că esti deconectat. Pe fond, politicile liberale sau socialiste nu depăsesc improvizatia. Liderii, de dreapta sau de stânga, au naivitatea să creadă că pot depăsi improvizatiile, organizând departamente de partid, sau „guverne din umbră“ menite doar să-ti propulseze clientela internă de partid. Acesti lideri nu înteleg că degeaba ai departamente, dacă nu există personalităti credibile, care să le conducă. Fără analize temeinice si dezbateri interne de partid, nu se poate construi o strategie ancorată în realitate, pe care să o propui electoratului, dându-i sansa să opteze în cunostintă de cauză. Liderii se multumesc cu strategii mărunte, conjuncturale, care nu urmăresc decât ca rivalii lor să piardă electoral, si atât. Prea multi din asa zisii lideri, nu depăsesc conditia de politruci, au opinii proprii de duzină si odată ajunsi la putere, prin încrengături relationale, recurg la mijloace oneroase pentru a se mentine la putere.



De ce nu are încă România lideri liberali sau socialisti formati?



Cei mai multi lideri de dreapta se declară a fi „liberali“, nu pentru că stăpânesc aceste valori, ci pentru că a fi liberal este la modă. Liderii socialisti, marcati profund de „complexul renegării comunismului“, nu îsi găsesc busola, rătăcind între „egoismul social“ al parvenitismului si neoliberalismul cu care speră să atragă empatia clasei de mijloc. Pentru ei, a fi proletar sau a-i reprezenta pe acestia nu dă bine în pedigreu. În perioada de vârf a opresiunii comuniste, de sorginte moscovită (1949 - 1964), majoritatea liderilor existenti formati, care nu s-au aliniat cerintelor noului regim, fie au emigrat, fie au trecut prin temnitele comuniste si de acolo direct la cele vesnice. Regimul comunist i-a băgat atunci pe oameni în temnite, nu atât pentru a-i extermina, cât pentru a-i reeduca în marea operă de creare a „omului de tip nou“. Si ultimul împărat al Chinei a fost întemnitat pentru reeducare si experimentul s-a dovedit că a fost eficient. A iesit din temnită ca nou cetătean chinez model. Reeducarea presupunea supunere în raport cu noua orânduire. Metoda nu a fost o premieră de sorginte comunistă. De-a lungul istoriei, toate regimurile totalitare au aplicat-o, cu mai mult sau mai putin succes. Noii lideri formati în perioada 1949-1964 nu au fost oameni de atitudine, de curaj sau de viziune. Funciar, acestia apartineau ideologiei Moscovei. Noii lideri erau, fie „oameni de tip nou“, fie oameni reeducati. Acesti lideri erau formati în spiritul compromisului, în primul rând cu ei însisi, situându-se pe linia de minimă rezistentă fată de noul regim instalat. Pleiada de lideri cu care România s-a pricopsit după Revolutie era compusă în majoritate din oameni care în perioada anterioară stăpâneau la perfectie arta compromisului, acestia fiind cei care înjurau acum de mama focului fostul regim, pe care îl slujiseră cu obedientă. În 27 de ani, după Revolutie, clasa politică a produs prea putini lideri, de dreapta sau de stânga, având calităti reale pentru a forma masa critică minimală, de care o societate normală are nevoie. Astăzi ne uităm la acesti lideri, multi sau putini, si nu reusim să distingem cu claritate care au vocatie de liberali sau care au vocatie de socialisti, acestia fiind implicati într-o „frătietate“ social - liberală, cu care vor să conducă România de-a pururea, indiferent de optiunile electoratului. Ori câstigă liberalii, ori câstigă socialistii, România să fie guvernată tot de „frătietate“, după principiul „pleacă ai nostri, vin ai nostri...“. O apă îi spală pe toti si ce curge după ei constituie acele lături în care ne scăldăm cu totii, după principiul „...noi rămânem tot ca prostii!“.

