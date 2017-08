Ziua Zimbrului, multe surprize • astăzi vor avea loc mai multe evenimente ce au legătură cu legendarele mamifere, dar si cu alte proiecte derulate pe raza Parcului • va fi inaugurat si mini-parcul de aventură Tinutul Zimbrului, alcătuit din tiroliene si panou de cătărat • Parcul Natural Vînători Neamt (PNVN) va organiza astăzi Ziua Zimbrului, o manifestare anuală ce aduce în fiecare an în atentia comunitătii legendarele mamifere, precum si diferite proiecte derulate împreună cu partenerii institutiei. Noutatea programului de anul acesta este dată de inaugurarea mini-parcului de aventură Tinutul Zimbrului, alcătuit din două tiroliene, pentru copii si adulti si un panou de cătărat. Activitătile se vor desfăsura la Centrul de Vizitare al Parcului si vor începe cu o sectiune dedicată în principal copiilor, care vor lua parte concomitent la mai multe ateliere. Elevii de la scolile din Boboiesti, Băltătesti, Magazia si Liceul Tehnologic Vînători, ajutati de cîteva gospodine, vor participa la o activitate intitulată Sarea în bucate, urmînd să pregătească preparate traditionale la ceaun la care se va folosi, în loc de sare, slatină adusă de la un izvor de pe raza comunei. Rînd pe rind, sub supravegherea rangerilor, copiii vor parcurge mini-parcul de aventură Tinutul Zimbrului si traseul pentru biciclete din incinta tarcului de aclimatizare, urmînd să-si încerce si îndemînarea la tir cu arcul în poligonul amenajat cu sprijinul răzesilor Cetătii Neamt. La ora 11, în sala muzeului vor avea loc prezentări cu tematica Produs în Tinutul Zimbrului. După cuvîntul de bun venit al primarului Adriana Petrariu vor fi făcute diferite prezentări, iar moderator va fi Sebastian Cătănoiu, directorul Administratiei Parcului Natural Vînători-Neamt. De la Răzvan Deju participantii vor afla detalii despre proiectul Povestile Zimbrilor, iar Geanina Fedeles va oferi informatii despre Tinutul Zimbrului -destinatie ecoturistică. Doi reprezentanti ai Colegiului de Informatică Piatra Neamt vor aduce în atentie marca Produs în Tinutul Zimbrului si Tiberiu Roibu va aborda subiectul identitătii vizuale. Maria Ionită se va referi la Lavanda zimbrului, Gheorghe Apetrei, la Mierea din Tinutul Zimbrului, iar Felicia Aron îsi va expune fotografiile, în ton cu tema întîlnirii. În acelasi cadru vor fi anuntati cîstigătorii concursurilor Povesti din Tinutul Zimbrilor (creatii literare) si Zimbru de poveste (desene) si al competitiei organizate în scopul găsirii celor mai potrivite nume pentru puii veniti pe lume în tarcul de aclimatizare. Manifestarea se va încheia cu degustarea bucatelor gătite traditional, iar participantii vor fi invitati la tir cu arcul, parcurgerea traseului pentru biciclete si a tirolienei. De la Sebastian Cătănoiu, directorul Administratiei Parcului Vînători, am aflat cu ceva timp în urmă că vizitatorii vor avea la dispozitie un panou de cătărat si două tiroliene de 50 metri, pentru adulti si copii. Pentru ca cei interesati să experimenteze această aventură în conditii depline de sigurantă, s-a apelat la sfaturile renumitului alpinist Ticu Lăcătusu. „S-a construit o mică facilitate de adventure, pentru a obisnui publicul cu acest gen de activităti. Vrem să-i captăm pe vizitatori, să stea mai mult în natură. Am lucrat cu domnul Ticu Lăcătusu pe partea de consultantă, sigurantă, fiindcă nu poate exista rabat din acest punct de vedere“, ne spunea Sebastian Cătănoiu.

Articol afisat de 315 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (R. AANEI)