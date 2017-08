Pneurile second-hand, e bine să fiti tare atenti un control al inspectorilor de la Protectia Consumatorului a scos la iveală o serie de nereguli • s-au descoperit pneuri cu tăieturi profunde, cu crăpături, deteriorări si uzură neuniformă pronuntată • mărfurile cu deficiente majore au fost retrase de la comercializare • Comisarii din cadrul Protectiei Consumatorilor au luat în cătare firmele care comercializează anvelope second-hand si au efectuat mai multe verificări cu scopul de a se vedea cum se respectă prevederile legale la vînzarea acestor produse. S-a urmărit legalitatea functionării operatorilor economici care au un astfel obiect de activitate, afisarea denumirii firmei, a codului unic de înregistrare sau a orarului de functionare si s-au constatat defecte de natură fizică a anvelopelor la mîna a doua. La comercianti de profil din Neamt comisarii au descoperit pneuri cu tăieturi profunde sau crăpături, precum si anvelope cu deteriorări si uzură neuniformă pronuntată. Alte abateri au avut în vedere lătimea sectiunii anvelopei în milimetri. Inspectorii au mai avut în vedere si constructia anvelopei, diametrul jantei, data de fabricatie sau certificatul de garantie care în multe cazuri lipsea cu desăvîrsire. „Anvelopele auto second- hand comercializate de unii operatori economici din judetele Vaslui, Sibiu, Neamt prezentau uzură neuniformă pronuntată, adîncimea profilului principal sub limita admisă de 2 mm. Operatorii economici nu respectă conditiile tehnice stabilite de producătorii anvelopelor în sensul că acestea sînt păstrate sub cerul liber, neferite de razele soarelui si intemperii, avînd ca efect deprecierea calitătii“, conform unui comunicat de presă al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorului. Anvelopele la mîna a doua care nu corespundeau au fost retrase definitiv de la cvomercializare. Pentru a nu cădea în plasa „teparilor“, comiarii au mai multe recomandări pentru cei care vor să achizitioneze anvelope second- hand. Trebuie cercetat ca produsele să nu prezinte tăieturi profunde, crăpaturi, deteriorări, sau uzură neuniformă pronuntată. Adîncimea profilului principal (zona centrala de ¾ din lătimea benzii de rulare) să fie minim 2 mm pentru anvelope cu diametrul sub 20 inch sau minim 4 mm pentru anvelope cu diametrul peste 20 inch, atît pentru pneul de vară cît si pentru cel de iarnă. Informatiile de bază continute pe peretele lateral (flancul) anvelopei referitoare la marcajele producătorului trebuie să fie vizibile: lătimea sectiunii pneului în mm; constructia anvelopei (R - radiala); diametrul jantei in inch; data de fabricatie (săptămîna, anul); denumirea comercială; caracteristici de iarnă (simbolul de iarna „M plus S” sau „M.S” sau „M&S”). Informatia este inscriptionată cu litere pe peretele lateral (flancul) anvelopei. Este bine de stiut că toti cei care vînd astfel de produse trebuie, conform normelor legale în vigoare, să acorde garantie de conformitate de minim un an.

Articol afisat de 205 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Gabi MUNTEANU)